Les 10 meilleurs spots de ski de randonnée dans les Alpes

Une nouvelle pratique s’est popularisée depuis quelques années au cœur de nos montagnes : le ski de randonnée . Bien plus qu’un simple sport hivernal, le ski de randonnée offre une liberté sans limite au sein même des montagnes et de la nature. Souvent pratiquée loin des slaloms d’Alexis Pinturault , cette discipline à gagner en notoriété et est aujourd'hui proposée dans de nombreux domaines skiables dans les Alpes, pour plus de sécurité. Que vous soyez débutants ou expérimentés, vous saurez trouver peaux de phoques à vos skis dans ce top 10 des spots pour ski de randonnée dans les Alpes .

01 Arêches Beaufort

On débute bien évidemment par la fameuse station d’Arêches-Beaufort, qui accueille depuis une trentaine d’années, une des plus grandes courses de ski alpin du monde : la Pierra Menta. La station n’est pas seulement un plaisir pour les professionnels, car elle propose aussi des itinéraires pour ceux qui souhaitent s'essayer ou se perfectionner. Les parcours “Les Traces” permettent d’accéder au sommet du domaine skiable à 2320m en évitant les skieurs alpins. On peut ensuite poursuivre par des randonnées classiques vers les sommets tels que le Grand-Mont, point de passage de la mythique Pierra Menta. Un parcours nocturne est aussi disponible pour les plus aventureux d'entre vous.

02 Chamonix-Mont-Blanc

Comment parler des Alpes sans parler de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc . Connue pour ses spots de hors-piste, la vallée propose aussi de quoi s’amuser en ski de randonnée. Vous pourrez trouver des itinéraires balisés sur différents domaines skiables, notamment les Houches, les Grands-Montets et la Balme. Mais le plus gros spot est - et restera - le circuit de la Vallée Blanche. 22 km de ski hors-piste et 2000 mètres de dénivelé pour découvrir les glaciers de la vallée. Cependant, ce circuit requiert de bonnes bases d’alpinisme , et même l’aide d’un guide spécialisé en haute montagne.

03 La Grave

Pour les amoureux du ski de randonnée, La Grave est le paradis des peaux de phoques. Ce domaine créé pour les freestyleurs et skieurs expérimentés ne ressemble en rien aux domaines classiques. Vrai temple du hors-piste, vous ne trouverez pas de sentiers balisés et vous serez vos propres maîtres. Des itinéraires préparés sont tout de même mis à disposition pour vous aiguiller au mieux entre les paysages bruts et impressionnants. Assurez-vous tout de même d’avoir le matériel nécessaire avant de partir en quête des sommets et glaciers du domaine.

04 Le Queyras

Suffisamment vaste pour vous offrir des centaines de possibilités, de la sortie de 2 heures au raid de 10 jours, en passant par des pentes raides aux forêts apaisantes, le domaine du Queyras est ce qui s'apparente au rêve des alpinistes. Les stations d’Aiguilles, Abriès, Molines St-Véran et Arvieux comptent ensemble 6 itinéraires balisés et sécurisés. Mais le domaine regorge de nombreux chemins naturels pour découvrir la beauté de sa nature. Cependant, mieux vaut être prudent et s’équiper en conséquence si vous souhaitez partir en exploration.

Xavier de le Rue arpente l’Alaska en ski de randonnée © Tero Repo/Red Bull Content Pool

05 La Clusaz

Au cœur des combes des Aravis, le domaine de la Clusaz propose deux itinéraires de ski de randonnée : le parcours Beauregard est davantage conseillé aux débutants, tandis que celui de l’Étale sera pour les plus expérimentés. Tous deux vous feront découvrir les forêts et les alpages du Massif des Aravis. Cette station offre aussi une grande possibilité de hors-pistes que vous pourrez emprunter si cela vous chante. Attention néanmoins à votre sécurité, et assurez-vous d’être suffisamment équipé et renseigné sur la matière.

06 La Plagne

Ce domaine savoyard regorge aussi d'itinéraires pour les skieurs équipés de peaux de phoques. C’est au départ de Montchavin-Les Coches, Montalbert, Plagne Bellecôte ou encore Plagne Centre, que vous pourrez découvrir les 7 parcours au cœur des forêts et des plaines. Une montée qui se fait au calme loin des pistes mais il est possible en cas de problème de les rejoindre facilement pour redescendre. La station met aussi à disposition un topoguide gratuit pour faciliter la préparation avant votre sortie. De quoi vous amuser en toute sécurité.

07 Les Arcs

En plein coeur des Alpes et face au Mont-Blanc, la station des Arcs à aussi succomber au ski de randonnée. Le domaine propose 3 itinéraires au départ de 3 de ses stations : les Arcs 1600, les Arcs 1800 et Peisey-Vallandry. Au programme : forêts, plaines et bien sûr : de magnifiques panoramas une fois au sommet. Les sentiers du “Tétras” et “La Trace des Arcs” sont plus adaptés pour les débutants ou la reprise, tandis que celui des “Verdaches” est un peu plus éprouvant, avec son sommet qui culmine à 2300 mètres.

08 Val Thorens

La célèbre station de Val-Thorens , connue pour être la station la plus haute d’Europe, s’est aussi mise à la page en proposant 5 circuits de ski de randonnée, dont un qui a été inauguré en janvier 2024. Une belle façon de découvrir le haut du domaine, mais pour atteindre le sommet il faudra vous armer de détermination pour vaincre le dénivelé. Entre vallons, lac gelé, vallée et forêts vous trouverez de quoi satisfaire votre besoin de nature, tout en faisant un effort physique.