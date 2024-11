Coupe du monde de ski: le calendrier 2024-2025

Pour les néophytes, la descente est souvent considérée comme l’épreuve reine du ski alpin. Dans celle-ci, les skieurs doivent franchir des portes en prenant une trajectoire la plus longiligne possible. Le dénivelé est souvent important, et les athlètes atteignent régulièrement les 100 km/h et plus. On peut aussi y voir des sauts de plusieurs mètres de haut. C’est sur cette discipline qu’ Alexis Pinturault a décidé de se concentrer.