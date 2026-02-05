Minecraft : comment ouvrir un serveur Cobblemon

Depuis des mois, Gotaga s’échine à attraper et faire progresser les meilleurs Pokémon … sur Minecraft . Il y a deux semaines, Kameto est lui aussi tombé dans l’aventure, mais sur un autre serveur Cobblemon . Si vous faites partie des rares personnes à être passées à côté du phénomène, Cobblemon est un mode qui permet de faire fusionner Minecraft avec le jeu de Game Freak.

On connaît la chanson : Minecraft, c’est un monde fait de cubes, et avec le mode, des Pokémon apparaissent. On se craft des Poké Balls, on part à la chasse, et on se crée une superbe collection pour ensuite les faire combattre.

Pour se lancer avec vos amis, en ligne comme en LAN, voici les étapes à suivre qui vous permettront de créer votre propre serveur.

01 Télécharger et installer NeoForge

NeoForge est un outil qui permet d’intégrer de nombreux mods à Minecraft. Que ce soit pour Cobblemon, OptiFine ou d’autres modes communautaires géniaux , NeoForge, comme son frère Forge, sont le point de départ.

Une fois téléchargé, il va falloir en faire de même pour Java, et l’installer. Ensuite, cliquez sur le fichier d’installation de NeoForge et ouvrez-le avec Java. Évidemment, choisissez les versions qui correspondent à celle de votre jeu, et à votre système d’exploitation.

02 Télécharger Cobblemon et Kotlin

À nouveau, sélectionnez la bonne version du mod. Actuellement, il s’agit de la 1.21.1. Sur la page de téléchargement, optez pour Cobblemon v1.7.2 - NeoForge.

Suivez chaque étape consciencieusement © Curseforge.com

Pour utiliser Cobblemon, il vous faut aussi Kotlin, cliquez sur ce lien pour le télécharger.

Quand vous aurez les deux modes, lancez votre launcher Minecraft, allez dans l’onglet “Installation”, et cliquez sur le petit dossier attenant à NeoForge. À ce moment-là, il vous faudra sélectionner les fichiers de Cobblemon et Kotlin, et les copier dans le dossier “mods”. Après cela, cliquez sur “Jouer” à côté de NeoForge pour les installer, et vous pourrez jouer à Cobblemon (en solo).

Choisissez votre starter ! © Cobblemon/Mojang Studios

03 Lancer votre propre serveur

Auparavant, mis à part le jeu de base (mais vu qu’on parle du soft le plus vendu de l’histoire, il y a de bonnes chances pour que vous l’ayez déjà) on a parlé de choses qui sont 100% gratuites. Si vous voulez avoir votre propre serveur sans faire tourner un ordinateur 24h/24h chez vous, il va falloir ouvrir (un peu) votre porte-monnaie.

Pour cette étape, vous avez le choix. De nombreux hébergeurs de serveurs sont disponibles en ligne. Apex Hosting , Hostinger , Shockbyte , ScalaCube , GGServers … à vous de voir en fonction de vos ressources et besoins.

Lorsque vous aurez souscrit à une offre, vous verrez apparaître votre serveur sur la page de votre nouvel hébergeur (félicitations !). Cliquez sur gérer (ou “manage” si la page est en anglais), dans les paramètres, allez dans logiciel (ou “software”) et sélectionnez NeoForge.

Après ça, dans l’onglet modes, ajoutez tous ceux que vous voulez implémenter sur votre serveur : Cobblemon, Kotlin etc. Une fois que c’est fait, vous pouvez lancer votre serv et Minecraft.

Revivez tous les lives de Gotaga sur Cobblemon ci-dessous :

Dans Multijoueur, choisissez “Ajouter un serveur”, et copiez-coller l’adresse IP disponible sur le site de votre hébergeur. Rejoignez-le, il ne vous reste plus qu’à choisir votre starter Pokémon !

Partagez l’adresse du serveur avec vos amis, et à vous de jouer ! Attention : si on s’en réfère à Kameto et Gotaga , ce mod est hyper addictif.