Villageois Minecraft : le guide pour faire des PNJ une machine à émeraudes

Sur Minecraft , sans les villageois, votre stuff en diamant enchanté resterait un doux rêve. Ces PNJ sont les vrais banquiers du jeu, de la plaine jusqu'à l'Ender (ou presque). Même Kameto a déjà eu affaire à eux.

Le petit souci ? Depuis la version 26.1, les échanges reposent sur un système piloté par les données, et l'expérience « Trade Rebalance » rôde toujours dans les options. Résultat : une bonne partie des tutos qui traînent en ligne sont périmés. Ce guide suit la version Java et signale les différences Bedrock quand elles comptent (si vous hésitez encore entre les deux, on vous aide à choisir votre édition ).

01 Métiers des villageois Minecraft : 13 jobs, 13 blocs de travail

Un villageois sans emploi, c'est un stagiaire qui attend qu'on lui file un bureau. Posez un bloc de travail près de lui : il le revendique, enfile la tenue qui va avec et ouvre boutique. Voici la correspondance complète.

Les villageois ont des boulots variés © Radio Times/Mojang

Métier Bloc de travail Ce qu'il vend de mieux Armurier Haut fourneau Armures en fer puis en diamant Bibliothécaire Pupitre Livres enchantés, étagères Berger Métier à tisser Laine, tapis, bannières Boucher Fumoir Viandes cuites Cartographe Table de cartographie Cartes d'explorateur Clerc Alambic Redstone, lapis-lazuli, perles de l'Ender Fermier Composteur Pain, tartes, carottes dorées Fléchier Table d'archerie Flèches, arcs, arbalètes Forgeron d'armes Meule Épées et haches enchantées Forgeron d'outils Table de forgeron Pioches et pelles enchantées Maroquinier Chaudron Armures en cuir, selles Pêcheur Tonneau Poissons, cannes à pêche enchantées Tailleur de pierre Tailleur de pierre Blocs décoratifs, quartz

Deux profils restent hors circuit : le chômeur, qui attend juste son bloc, et le villageois en blouse verte, surnommé « nitwit » par la communauté. Lui ne prendra jamais de job. Inutile d'insister, il est très bien comme ça.

02 Niveaux des villageois : de Novice à Maître en 5 étapes

Comme la ceinture au judo, chaque villageois grimpe cinq échelons : Novice, Apprenti, Compagnon, Expert et Maître. Le badge sur sa tenue change de matière à chaque palier (pierre, fer, or, émeraude, diamant).

Pour le faire progresser, rien de sorcier : commercez avec lui. Chaque échange lui rapporte de l'expérience, et chaque niveau débloque de nouvelles offres, souvent les plus juteuses. Vous pensez aux équipements en diamant enchantés des forgerons ? Il sont réservés aux niveaux Expert et Maître. Pour en arriver là, la patience sera votre meilleure compagnon.

03

Le troc, mode d'emploi

C'est simple, d'un clic droit sur un villageois au travail, et le menu d'échange s'ouvre : à gauche ce qu'il réclame, à droite ce qu'il donne. La monnaie officielle, c'est l'émeraude. Vous lui revendez vos surplus (papier, bâtons, récoltes) contre des émeraudes, puis vous les dépensez dans ses meilleures offres.

Une offre trop sollicitée finit par se griser. Pas de panique : le villageois refait son stock en retournant à son bloc de travail, jusqu'à deux fois par jour.

Faire chuter les prix

Les tarifs bougent selon votre réputation. Défendez un village pendant un raid et vous décrochez l'effet Héros du village : remises immédiates chez tous les habitants. Encore plus fort, soignez un villageois zombie (potion de faiblesse jetable, puis pomme dorée) : il vous fera des prix d'ami durablement.

À l'inverse, frapper un villageois fait flamber l'addition. Et les golems de fer du coin risquent de vous le faire payer cash.

04 Changer les trades des villageois Minecraft : l'astuce du bloc de travail

Votre bibliothécaire vous propose un livre sans intérêt à prix d'or ? On peut relancer les dés. Tant que vous n'avez conclu aucun échange avec lui, cassez son bloc de travail : il redevient chômeur. Reposez le bloc, il reprend le métier avec de nouvelles offres. Répétez jusqu'au jackpot.

La règle d'or : dès le premier échange, métier et offres sont verrouillés pour de bon. Avant de signer, vérifiez donc que le contrat vous plaît vraiment.

Petit détail de geek : depuis 26.1, sur Java, l'ordre dans lequel les offres apparaissent est déterminé par la graine du monde (ou seed). Le reroll fonctionne toujours, mais le hasard est un poil moins hasardeux qu'avant.

05 Les meilleurs jobs : bibliothécaire, forgerons et fermier

Le bibliothécaire, la crème de la crème

C'est lui qui vend les livres enchantés, dont le très convoité Raccommodage (Mending) permettant de réparer les objets. En prime, il rachète 24 feuilles de papier contre une émeraude : quelques rangées de cannes à sucre, et votre planche à billets tourne toute seule.

Les forgerons, votre armurerie privée

Armurier, forgeron d'outils et forgeron d'armes finissent par vendre du matériel en diamant déjà enchanté. Au niveau Maître, c'est carrément la boutique de luxe. Le genre d'achat qui vous épargne des heures de minage (et quelques sueurs froides près de la lave).

Le fermier, la banque des débutants

Le fermier est le point de départ de votre village © PC gamer/Mojang

Le meilleur allié de vos premières heures : il échange vos récoltes (blé, pommes de terre, citrouilles, pastèques) contre des émeraudes. Un champ bien tenu, et vous voilà rentier. Le fléchier joue dans la même cour avec ses bâtons : 32 bâtons, une émeraude, et du bois, ce n'est pas ce qui manque.

06 Reproduction des villageois Minecraft : le pas à pas

Faire des bébés villageois, c'est une histoire de lits et de nourriture. Rien de plus.

Les deux conditions à remplir

Des lits libres : un lit par villageois, plus un lit libre par bébé attendu, avec au moins deux blocs vides au-dessus.

De la nourriture : chaque parent doit être « consentant », ce qui demande 3 pains, 12 carottes, 12 pommes de terre ou 12 betteraves dans son inventaire.

Comment faire se reproduire des villageois Minecraft

Réunissez deux villageois dans un espace clos et éclairé, avec trois lits (un chacun, un pour le bébé). Jetez-leur la nourriture : ils la ramassent tout seuls. Attendez les cœurs au-dessus de leur tête. Le bébé apparaît, revendique le lit libre et devient adulte au bout d'une vingtaine de minutes. Ajoutez des lits pour agrandir la famille. Après une reproduction, les parents font une pause d'environ cinq minutes.

Astuce de vieux briscard : installez un fermier à côté d'un champ. Il récolte, partage ses provisions avec les autres, et votre élevage tourne quasiment en autonomie. La fameuse ferme à villageois, version propre. Pour loger tout ce petit monde avec style, piochez des idées dans notre guide pour construire une maison sur Minecraft .

Java ou Bedrock : ce qui change

Le phénomène Minecraft © Mojang

En Bedrock, la reproduction repose surtout sur un recensement des lits du village, et les villageois n'ont pas besoin d'atteindre physiquement un lit. Les détails peuvent bouger d'une mise à jour à l'autre : en cas de doute, testez votre installation en mode Créatif avant de lancer le chantier.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

07 Construire un hall d'échanges sans inviter les zombies

Le plan simple qui marche

Le principe : une rangée de cellules d'un bloc de large, un villageois par cellule, son bloc de travail juste devant lui. Vous longez l'allée et faites vos courses comme au marché, sans courir après personne.

Pour acheminer vos villageois, le wagonnet sur rails et le bateau restent les taxis officiels. Prévoyez une bonne session de construction avant de les guider jusqu'au dernier pupitre.

Blinder la boutique

Éclairez tout, à l'intérieur comme aux abords : pas de lumière, pas de monstres.

Préférez les portes en fer aux portes en bois, que les zombies peuvent défoncer en mode Difficile.

Isolez les cellules de l'extérieur avec des murs pleins ou des vitres, pour qu'aucun zombie n'atteigne vos commerçants.

Posez un paratonnerre à proximité : un villageois frappé par la foudre se transforme en sorcière. Mauvais pour les affaires.

Dernier conseil : sur un serveur multijoueur, lisez le règlement avant de bâtir un élevage géant. Certaines installations sont interdites, en particulier celles qui exploitent des bugs. Notre guide pour trouver le bon serveur Minecraft vous aide à choisir une communauté qui vous ressemble.

08 Trade Rebalance : ce qui change si vous activez l'expérience

Depuis le snapshot 23w31a (1.20.2), Mojang teste une refonte des échanges baptisée « Villager Trade Rebalance ». Elle s'active à la création du monde, dans le menu des expériences.

Le changement le plus marquant : les livres enchantés des bibliothécaires dépendent du biome du village. Il faudra donc voyager pour compléter votre collection d'enchantements. Les offres des armuriers sont elles aussi revues.

Mojang a déjà fait passer une partie de la refonte dans le jeu de base, côté cartographe et marchand ambulant. Le reste demeure optionnel. À vous de jouer, vos villageois n'attendent plus que leur premier client.

FAQ

Comment reproduire des villageois Minecraft ?

Il faut deux villageois, assez de lits libres (un par villageois plus un pour le bébé, avec deux blocs vides au-dessus) et 3 pains ou 12 carottes, pommes de terre ou betteraves par parent.

Comment enlever le métier d'un villageois Minecraft ?

Cassez son bloc de travail tant que vous n'avez fait aucun échange avec lui : il redevient chômeur. Après le premier échange, son métier est définitif.

Comment changer les trades des villageois Minecraft ?

Même astuce : cassez puis reposez son bloc de travail, avant tout échange. Il reprend le métier avec une nouvelle série d'offres.