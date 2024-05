Tout ce que vous devez savoir sur la superstar du surf Molly Picklum

Lorsque la biographie de Molly Picklum sera enfin terminée, 2024 sera forcément un chapitre charnière. Après avoir participé aux Rip Curl WSL Finals l'année précédente, il semblait que Picklum avait enfin franchi un cap, passant de la volonté de gagner un titre mondial à la conviction qu'elle en était capable. C'est ce qui s'est passé lorsque l'Australienne de 24 ans a pris d'assaut la première et la deuxième place de l'étape hawaïenne d'ouverture de la saison, finalisant le premier semestre avec le maillot jaune de leader.

Bien que les résultats de Picklum aient été spectaculaires, ce que vous voyez n'est pas toujours la réalité avec la native de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, qui consacre autant de temps à contrôler ses pensées qu'à son métier.

Molly Picklum : tout sourire dans le Pacifique Sud © Beatriz Ryder/WSL

"La bataille constante avec mon esprit est toujours un travail en cours", dit Picklum, sans détour. Le cerveau est désormais considéré comme un muscle comme les autres, son entraînement est davantage perçu comme une nécessité que comme une doctrine certaine. Picklum, dont les prouesses athlétiques n'ont jamais été remises en question, savoure le défi de cette vie de surfeuse moderne tout en poursuivant sa quête de succès.

Alors que la plus grande année de la carrière de Picklum suit son cours et que les finales de la WSL et Paris se profilent à l'horizon, continuez la lecture de cet article pour en savoir plus sur la nouvelle figure du surf australien.

01 Des débuts modestes

"Je suis né à 15 minutes de la plage, à l'intérieur des terres, à Berkeley Vale, sur la côte centrale, en Nouvelle-Galles du Sud", raconte Picklum. "J'ai grandi entourée de ballons de rugby, puis, au lycée, j'ai déménagé vers la côte, à Shelly Beach." À partir de là, les week-ends de Picklum ont été synonymes de rivages sablonneux et de vagues.

"D'après les souvenirs que j'ai de la première fois où je me suis tenu debout sur une planche de surf, je devais avoir trois ou quatre ans lors d'une excursion au camping de Scott's Head avec mon père", explique Picklum. "Il n'a pas toujours été un surfeur. Il a commencé un peu plus tard, donc je ne viens pas d'une famille de surfeurs, mais j'ai l'impression d'avoir toujours baigné dans ce milieu."

L'initiation de Picklum à ce sport a pris un tournant lorsque sa mère a rencontré un entraîneur de l'école de surf et qu'elle a commencé à passer ses week-ends dans l'eau, à faire du surf et à aider les autres : "J'étais super impliquée dans ces leçons et j'adorais ça".

Cette exposition précoce était plus qu'un simple amusement ou qu'un jeu c'était le début d'une passion profondément enracinée qui allait façonner l'avenir de Picklum.

02 Le pourquoi de tout cela

Pour elle, le surf est plus qu'un sport, c'est une source de liberté et une forme d'art, et elle profite des lignes et des possibilités infinies qu'offre l'océan.

"Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer notre sport", dit-elle. "C'est plutôt cool. Cela laisse beaucoup d'espace pour toi et ton envie, et tout ce que tu veux faire. Le surf est quelque chose qui est toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une vague à prendre".

Molly Picklum a toujours la tête dans le jeu © Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

Bien que Picklum ait grandi en pratiquant une multitude de sports, y compris le touch football à un haut niveau, le temps est finalement venu de réduire les choix possibles. Alors que le surf semblait être une évidence, sa décision, comme toujours, a été prise selon sa propre volonté.

"Je pense que le surf était la seule chose qui variait assez régulièrement pour que je ne m'ennuie pas", dit-elle en riant. "Ça m'a permis de rester curieuse, c'était entraînant. Et puis, côté surf, le premier plongeon dans l'eau est une sensation tellement incroyable. Cette partie rafraîchissante de notre sport est incroyable, tout comme le fait de se lier à quelque chose de plus grand que soi, comme Mère Nature."

"Je suis tellement fière de moi de ne pas avoir abandonné et de ne pas avoir perdu espoir ou confiance en moi".

Même si Picklum savait qu'elle était une bonne surfeuse, ce n'est que lorsqu'elle a remporté le Layne Beachley Rising Star Award lors d'un camp Surfing Australia Talent ID - à l'âge de 14 ans - qu'elle a senti qu'il y avait peut-être plus à faire avec son passe-temps préféré que de passer du temps à la plage et dans l'océan avec ses amis.

"Cela a été un tournant décisif, c'est certain", dit Picklum. "Jusque-là, je surfais uniquement pour m'amuser et je n'avais aucune idée des compétitions ou des chemins pour arriver au tour, ou quoi que ce soit de ce genre. C'était sans aucun doute un moment clé."

03 De la surfeuse à la sportive

Une fois que Picklum a décidé de se concentrer sur le surf, elle s'est inspirée de champions du monde comme Layne Beachley, tout en prêtant une attention particulière aux surfeurs d'une ou deux générations qui l'ont précédée. "Je n'avais pas vraiment de modèles en grandissant, mais j'admirais Steph Gilmore, Tyler Wright et Mick Fanning ", dit Picklum.

Portrait de Molly Picklum, en Australie © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool Molly Picklum adolescente et Mick Fanning, son inspiration d'enfance © Mickey Edwards/Red Bull Content Pool

Avec le soutien de ses parents et le mentorat de l'ancien surfeur du Championship Tour devenu entraîneur Glenn 'Micro' Hall, les bases parfaites ont été posées pour que Picklum commence à construire sa carrière de surfeuse professionnelle.

Molly Picklum et Glenn Hall se préparent à surfer à Hawaï © Tony Heff/WSL

"J'ai beaucoup de chance d'avoir Glenn, dit-elle. "Il m'a toujours donné des conseils incroyables pour progresser bien au-delà du surf, parce que sa morale et ses valeurs concernent davantage la personne que nous devenons. Il a une très bonne façon de voir la vie, ce qui est génial à côtoyer."

Molly en compagnie de champions : Steph Gilmore et Ash Barty. © Aaron Hughes/WSL

"En grandissant, j'ai eu la chance de passer du temps avec (la championne de tennis, ndlr) Ash Barty. J'ai beaucoup appris de la façon dont elle aborde sa carrière sportive. Nous avons eu beaucoup de contacts et j'ai beaucoup appris d'elle. Nous avons toutes les deux voyagé très jeunes et nous avons des personnalités similaires, alors je pense que nous avons beaucoup en commun et c'est aussi une australienne. Elle est simple et nous nous entendons plutôt bien."

04 Prochain arrêt... le monde

Les succès de Picklum depuis qu'elle a commencé à concourir te disent tout ce que tu as besoin de savoir sur son dévouement et son talent, et se mêler au plus haut niveau semblait être son destin depuis longtemps. En 2019, elle a dominé l'Australian Pro Junior Series et en 2020, elle a été couronnée Female Rising Star lors des Australian Surfing Awards. En 2021, elle termine huitième des Challenger Series de la World Surf League, à une place d'accéder au Championship Tour. L'échec de peu de Picklum s'est toutefois transformé en chance heureuse lorsque sa camarade de qualification Caitlin Simmers a abandonné, et c'est ainsi que Molly Picklum s'est retrouvée dans les ligues majeures du surf .

10 minutes Molly Picklum – Highly Qualified La surfeuse australienne Molly Picklum est prête à affronter le championnat du monde de la World Surf League.

"Je le prends comme je le mérite", a déclaré Picklum à propos de sa chance de l'époque. "J'ai eu une assez bonne année pour être dans le coup, alors j'ai saisi l'occasion et j'ai donné tout ce que j'ai. Ça ne me faisait pas peur d'être sur le Tour, ça m'excitait"

05 Un parcours de débutante difficile est une occasion d'apprendre

"Salut tout le monde, je suis Molly !", commence l'Australienne, dans le journal qu'elle a écrit pour Red Bull à propos de sa première saison. "J'ai 19 ans, je viens de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud et c'est ma première année sur le WSL Championship Tour. Je me suis qualifiée l'année dernière et même si ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup appris. Nous sommes à quatre événements de la saison 2022 et j'ai pensé vous donner une petite mise à jour sur la façon dont la vie de Rookie se déroule."

Elle poursuit en détaillant la toute première étape du tout premier événement féminin du Championship Tour qui se tiendra à Pipeline, et les hauts et les bas qui s'ensuivent dans la vie d'une surfeuse de première année qui se fraye un chemin parmi les icônes du sport.

Le positionnement parfait de Molly sur la fameuse Backdoor Pipeline © Tony Heff/WSL

Malheureusement pour Picklum, l'introduction de la coupe controversée de la WSL en milieu d'année a mis fin à sa saison 2022 avant qu'elle ne trouve son rythme de croisière et qu'elle ne retourne une fois de plus en Challenger Series.

Cette année m'a donné confiance en moi, quels que soient les résultats, et je sens que je peux faire confiance à mon plan. J'ai surfé de nombreuses séries contre les meilleures au monde et je me sens bien dans mes performances, mais je me suis définitivement rappelée que c'est toujours la mer et les vagues qui ont le dernier mot. Molly Picklum

Picklum a considéré son éviction du Championship Tour comme une occasion trop belle pour être gâchée et s'est lancée dans les Challenger Series sans réfléchir.

"J'ai dû toucher le fond pour apprendre à me ménager, et je ne changerais ça pour rien au monde", a-t-elle déclaré à l'époque. Picklum a surfé à fond, a concouru avec acharnement et six mois plus tard, elle s'était requalifiée.

15 minutes Molly Picklum: What it Takes Suivez la surfeuse Molly Picklum lors de sa folle année de rookie sur le World Tour de la WSL.

06 Naviguer dans la vie, dans et hors du maillot

Picklum s'est engagée à trouver le juste milieu pour sa santé mentale et physique dans le surf et dans la vie, et elle fera tout ce qui est nécessaire pour y parvenir.

Molly Picklum © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

"Je pense que je suis une personne active", dit-elle. "Alors, si les gens vont pêcher, si les gens vont faire de la randonnée, si les gens vont courir, je me joins à eux. Je joue au pickleball, au tennis, etc."

"Je m'étire régulièrement. Les étirements sont une partie importante de ce que je fais et la force est énorme. J'aime me sentir forte et bien réveillée musculairement avant d'aller dans l'eau, j'ai l'impression que la salle de sport me permet de le faire, en particulier l'entraînement musculaire. L'entraînement ? Je ne fais pas grand-chose, j'essaie juste de surfer beaucoup."

"Je cherche beaucoup de livre sur l'aide mentale. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis des livres sur le sujet. La méditation. J'ai une conscience folle, alors je m'assois là et je regarde, j'apprends et je lis les schémas dans mon cerveau. J'essaie de garder ceux qui sont bons, et de réparer et de corriger ceux qui ne le sont pas."

Molly et Micro gèrent Margaret River © Matt Dunbar/WSL

"Surtout, j'aime avoir de bonnes personnes autour de moi, comme mon entraîneur Glenn. J'ai travaillé avec le psychologue sportif de Surfing Australia, Jason Patchell pendant un certain temps et, plus récemment, avec Ben Crowe (coach mental australien de plusieurs stars). J'ai juste de très bonnes personnes à qui parler de ce genre de choses. Je parle beaucoup, c'est tout."

"Mes objectifs en tant que surfeuse ? Je pense que c'est juste de voir à quel point je peux devenir bonne dans ce sport, ce qui, je crois, me permettra de gagner des médailles d'or et des titres mondiaux dans la World Surf League."

Caity Simmers et Molly Picklum redonnent à la prochaine génération © Aaron Hughes/WSL

"Mes objectifs en tant que personne ? J'aimerais vraiment apprendre à trouver l'équilibre entre le fait d'être capable de vivre ma vie et celui d'essayer d'être une athlète professionnelle. C'est vraiment difficile, parce que chaque jour, vous essayez d'être meilleure en tant qu'athlète, ce qui est parfois fatigant. Donc, je veux juste essayer de trouver l'équilibre entre la vie et le fait d'être la meilleure athlète possible."

07 Ici pour un bout de temps

Après avoir arraché son retour sur le Championship Tour, il n'a fallu que deux événements pour que Picklum remporte sa première victoire au plus haut niveau, en remportant le Hurley Pro Sunset Beach 2023. Cela s'est produit juste après avoir remporté le Vans Pipe Masters lors d'une saison hawaïenne qui a non seulement justifié le temps et les efforts que Picklum avait consacré aux entraînements de surf, mais qui a également servi à faire bouger le classement général. Picklum était de retour et, pour sa deuxième saison sur le CT, elle n'était pas là pour rigoler.

Molly Picklum exulte à Hawaï © Tony Heff/World Surf League

"J'ai beaucoup grandi, si rapidement, que maintenant je m'accroche pour la suite. En toute honnêteté, je me sens beaucoup plus mûre du point de vue de la compétition et en tant qu'athlète, je suis tellement plus à l'aise dans ma peau."

Avant la fin de la saison, Picklum a participé à deux autres finales, à Bells Beach et à Jeffreys Bay, et s'est qualifiée pour les Rip Curl WSL Finals à Lower Trestles en Californie, où elle a finalement obtenu une cinquième place au classement général. Le travail acharné a porté ses fruits, la déception de sa première compétition ne s'avérant être qu'un petit caillou sur le chemin du succès de Picklum.

08 Deux semaines sur la côte nord qui ont tout changé

Cette vague a fait le tour du monde et bien que le 10 parfait de Picklum à Pipeline n'ait pas été suffisant pour remporter le Lexus Pipe Pro en février 2024, sa place de vice-championne du monde a semblé bien secondaire dans ce contexte.

Molly Picklum et Caity Simmers : des sœurs d'armes © Brent Bielmann/World Surf League

L' histoire retiendra que Caity Simmers a remporté l'événement et nous a offert le plus grand mic drop du surf, mais Simmers, Picklum et Bettylou Sakura Johnson peuvent toutes garder la tête haute en sachant qu'elles ont réécrit les règles pour les femmes dans le surf lors de cette folle journée sur le North Shore.

Molly Picklum slides into the first-ever female 10-point ride at Pipeline © Tony Heff/World Surf League Molly Picklum's perfect 10 is no less spectacular from Pipe's hallowed sand © Tony Heff/World Surf League Molly Picklum, behind the curtain, over the foamball and onto glory © Jesse Jennings/World Surf League Molly Picklum gets shot out of the wave that was heard around the world © Brent Bielmann/World Surf League

Le 10 de Picklum à Pipe était une première pour une femme et lorsque la vidéo de son passage dans le tube est devenue virale, tous les surfeurs en ont parlé. Picklum n'a pas laissé la deuxième place la ralentir et a confirmé sa grande forme au tournoi suivant, où elle est repartie avec la victoire, mais a aussi donné le plus gros turn sur une vague que le surf féminin ait jamais vu, au cours de la demi-finale.

En remportant le Hurley Pro Sunset Beach pour la deuxième fois, Picklum est également devenue la première femme à enchaîner deux victoires consécutives à Sunset depuis Layne Beachley, qui a réalisé ce rare exploit en 1999 et 2000. Si Picklum pensait que sa précédente saison hawaïenne a été solide, son année 2024 va rester dans l'histoire, elle repart ainsi d'Honolulu avec la première place du classement général.

09 De grandes choses à l'horizon...

Avec en ligne de mire les vagues de Teahupo'o à Tahiti , l'avenir de Picklum est aussi palpitant que le sport qu'elle adore. "Je suis à l'apogée de ma vie jusqu'à présent, mais pas pour ce que je veux être", affirme-t-elle avec confiance. Pour Picklum, le surf représente une quête sans fin du moment parfait.

Molly Picklum mise tout sur la ligne de Teahupo'o © Matt Dunbar/WSL

Son histoire n'est pas seulement celle du surf, il s'agit d'affronter les hauts et les bas de la vie avec le même courage et la même grâce que ceux dont elle fait preuve sur les plus grosses vagues du monde. "Je n'arrêterai jamais d'essayer", jure-t-elle. Aux jeunes rêveurs, elle conseille : "Faites confiance à votre personnalité pour aller jusqu'au bout et profitez-en. Le temps passe vite, imprégnez-vous des moments et profitez de chaque étape."

"Je crois vraiment que cette vision de la vie m'a été donnée dès mon plus jeune âge. J'ai eu tellement de chance car cela m'a permis d'être une bonne personne et de mener une vie saine."

Avec son approche intrépide et son amour pour la discipline, Picklum ne fait pas que surfer sur les vagues, elle inspire une génération à poursuivre ses propres objectifs. Le chemin du succès de Picklum sera-t-il pavé d'or ? Voyons ce que Tahiti nous réserve, et Lower Trestles au-delà, mais ce que nous savons, c'est que ce sera un sacré spectacle.