De Pascal Siakam à AJ Dybantsa en passant par Dylan Harper, il existe une infinité de profils de basketteurs. Même sur NBA 2K , référence vidéoludique ultime pour les amateurs de balle orange, cet état de fait est tout aussi vrai. Au moment de créer votre joueur, vous pouvez opter pour un meneur de jeu méticuleux à la Chris Paul, un monstre athlétique à la Ja Morant ou encore un shooteur légendaire comme Stephen Curry… tout dépend de vos choix.

Pour ne pas se tromper au moment de démarrer en mode MaCarrière , on a rassemblé ici la crème de la crème des archétypes sur NBA 2K27, quel que soit votre poste de prédilection et votre mode de jeu préféré (on vous voit les ailiers purs défenseurs qui campent dans le corner en Rec).

En arrivant dans le menu de création, il va falloir entrer son poste, sa taille, son poids et son envergure. Tous ces paramètres ont leur importance puisqu’ils définissent jusqu’où peuvent aller les diverses stats. C’est d’ailleurs là qu’on se rend compte que, théoriquement, Victor Wembanyama n’est pas censé exister… des bras si longs et un shoot pareil, c’est l’équivalent d’un cheatcode sur pattes au basket . Il faut ensuite placer ses attributs pour débloquer des badges potentiels. C’est là tout le sel de la création, et ce qui transformera votre player en dunkeur fou ou en défenseur d’élite, alors attention.

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N.B : Un grand merci à 2KLabs pour toutes les infos recueillies. Et pour tout comprendre au basket, découvrez notre lexique .

01 Meneur (Point Guard/PG) : Créateur polyvalent

Attributs

Taille : 6’4 (1,93 m)

Poids : 175 (80 kg)

Envergure : 6’4 (1,93 m)

Stats

Les stats du meneur © 2KLabs

Badges

Avec ce build , vous pourrez profiter de badges dorés comme Handles for Days, Lightning Launch et Unpluckable vous permettant d’être difficile à stopper balle en main. Ensuite, Arc Cadence et Set and Fire, Deadeye, Static Middy et Limitless Range vous aideront à marquer à trois points et à mi-distance. Aerial Wizard peut être pris en or pour vous aider sur les finitions proche du panier, mais concernant Posterizer, on vous conseille de ne pas dépasser Argent.

Les badges du meneur © 2KLabs

Ce build est là pour vous permettre de remonter la gonfle tranquillement, de profiter d’un boost de vitesse, de créer des décalages, de servir vos coéquipiers comme de punir l’adversaire de loin. On est plus ou moins sur du Chris Paul, mais avec une touche de Jamal Murray. De quoi disséquer la défense adverse et réussir à terminer au panier si nécessaire.

02 Arrière (Shooting Guard/SG) : 2-Way Athletic Iso Sniper

Attributs

Taille : 6’5 (1,95 m)

Poids : 224 (101 kg)

Envergure : 6’5 (1,95 m)

Stats

Les stats du shooting guard © 2KLabs

Badges

Sans surprise, notre arrière est capable de sanctionner de loin avec Arc Cadence, Deadeye, Limitless Range et Set and Fire en Gold. Par contre, là où ce build change un peu, c’est qu’il permet de ne pas avoir à se cacher en défense. Off-Ball Pest est aussi doré, Pick Dodger est en Argent, tout comme Ankle Braces et Challenger.

Les badges de l'arrière © 2KLabs

Pour couronner le tout, Flash et Slippery Off-Ball sont en Hall of Fame, la bonne idée pour se défaire du marquage lorsqu’on n’a pas la balle et être servi dans les meilleures conditions. Assez simplement, on est là sur un remake de Ray Allen, Klay Thompson ou encore Steph Curry (en bonne compagnie finalement).

03 Ailier (Small Forward/SF) : Le build du couteau suisse

Attributs

Taille : 6’5 (1,98 m)

Poids : 250 (113 kg)

Envergure : 6’10 (2 m)

Stats

Les stats de l'ailier © 2KLabs

Badges

Assez tristement, sur NBA 2K à haut niveau, les ailiers sont généralement cantonnés à des rôles de défenseurs d’élite. Pour changer un peu, on a donc décidé de proposer un build de couteau suisse. Forcément, ça se ressent au niveau des badges avec moins de doré qu’habituellement, mais cela permet tout de même de faire beaucoup de choses. Off-Ball Pest, Challenger, Post Lockdown et Wall Up sont là pour vous aider en défense, et Lightning Launch, Aerial Wizard et Set and Fire seront bien utiles de l’autre côté du terrain.

Les badges de l'ailier © 2K Labs

Au jeu des comparaisons, tout cela nous amène du côté des Paul George et Jayson Tatum. On a connu pire !

04 Ailier fort (Power Forward/PF) : un build axé rebonds et défense

Attributs

Taille : 6’9 (2,10 m)

Poids : 210 (95 kg)

Envergure : 7’3 (2,22 m)

Stats

Les stats de l'ailier fort © 2KLabs

Badges

Simple et efficace, pas question ici de passer par la case Naz Reid ou Kevin Love, c’est l’heure du bon gros poste 4 qui avale du rebond et se montre intraitable quand il s’agit de protéger le cercle. Avec 78 en tirs à 3 points, il y a même moyen d’étirer la défense adverse en sanctionnant de temps en temps dans le corner.

Les badges de l'ailier fort © 2KLabs

High-Flying Denier, Interceptor, Paint Patroller, Off-Ball Pest en gold devraient permettre de faire de vous l’assise défensive de votre équipe, et pour ce qui est de l’attaque, il va falloir envoyer du 3 ou finir au cercle. Pensez Evan Mobley, voire Shawn Marion pour les anciens.

05 Pivot (Center/C) : Triple-Double Threat

Attributs

Taille : 7’2 (2,19 m)

Poids : 227 (102 kg)

Envergure : 7’2 (2,19 m)

Stats

Les attributs du pivot © 2KLabs

Badges

Dans un monde où Nikola Jokic et Wemby existent, est-ce que ce build est si fou que ça ? Pas sûr, en tout cas, il va clairement faire des heureux. Le temps où les pivots se contentaient d’appuyer sur Y/Triangle en défense avant d’envoyer une passe pour lancer la contre-attaque est révolu, c’est l’heure des Triple Double.

Les badges du pivot © 2KLabs

Pas de badges Hall of Fame ici, mais un paquet de Gold pour nous aider à mettre dedans : Aerial Wizard, Float Game, Ghost Stepper, Hook Specialist, Paint Prodigy, Post Spin Catalyst, Rise Up, Post Fade Phenom, Set and Fire, Static Middy. Bon… Break Starter est aussi de la partie, tout comme Dimer.

Il ne vous reste plus qu’à libérer le Pau Gasol qui est en vous.

06 Arrière/Ailier/Ailier Fort : Le build du lockdown pur et dur

Attributs

Taille : 6’6 (2 m)

Poids : 195 (88 kg)

Envergure : 7’0 (2,13 m)

Stats

Les stats du lockdown © 2KLabs

Badges

Pour les amoureux de la sueur, des interceptions et du combat permanent, voilà un dernier build axé défense. En plus, comme on ne doute pas que vos meneurs seront exceptionnels, vous pouvez le positionner à n’importe quel poste de 2 à 4.

Les badges du lockdown © 2KLabs

Off-Ball Pest en Hall of Fame, Flash, Slippery Off-Ball, Work Horse, Interceptor, Pick Dodger, Ankle Braces, Challenger, Glove, Seatbelt en Gold… c’est le cocktail parfait pour être une vraie teigne en défense à l’image d’un OG Anunoby.

De l’autre côté du terrain, ça se complique, mais on atteint tout de même les 83 à trois points. Couplé à Set and Fire en argent permet de rentrer quelques tirs de loin si votre défenseur vient doubler sur le porteur de balle. Frustrant pour l’adversaire, létal en attaque… c’est cynique mais diablement efficace.

Tout cela ne représente qu’une infime partie des archétypes offerts par NBA 2K27, mais pour monter une équipe efficace (que vous vouliez faire du Park en 2v2, 3v3 ou du Rec et Pro-Am), c’est déjà une base de départ ultra solide.