Brésil : le moment où Neymar Jr découvre sa sélection pour le Mondial 2026

Neymar Jr , 34 ans, est revenu sur le moment où il a découvert qu'il figurait bien dans la liste des 26 du Brésil pour le Mondial de cet été — une scène vécue en direct chez lui, entouré de proches, devant l'annonce diffusée à la télévision.

Deux jours après l'officialisation de la liste par le sélectionneur Carlo Ancelotti, l'attaquant de Santos a partagé les images de cet instant : celui où il apprend qu'il va retrouver la plus grande scène du football avec la Seleção. Un moment qui pesait encore plus lourd après les blessures, les déconvenues et les mois de doute autour de son avenir en sélection.

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Neymar Jr a attendu chez lui l'annonce en direct des 26 du Brésil

L'attaquant de Santos a attendu l'annonce chez lui, fébrile © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Les autres fois, j'avais des papillons dans le ventre… mais cette fois, je suis un peu anxieux. Neymar da Silva Santos Júnior

Le jour J, des amis ont fait la surprise à Neymar Jr en débarquant chez lui pour suivre l'annonce en direct. Le Brésilien a déjà disputé trois Coupes du monde — en 2014, 2018 et 2022 — mais cette fois, il l'a reconnu lui-même, l'attente avait une autre saveur.

« Les autres fois, j'avais des papillons dans le ventre », confiait-il avant l'annonce. « Mais cette fois, c'est différent. Je suis un peu anxieux. »

Dans tout le Brésil, les supporters étaient devant leur écran pendant que Carlo Ancelotti, fraîchement nommé à la tête de la Seleção, dévoilait sa liste lors d'une cérémonie organisée à Rio de Janeiro.

« Choisir ces 26 joueurs a été difficile », a expliqué Ancelotti. « La concurrence dans ce pays est immense. »

La pièce a explosé à l'instant où Neymar Jr a entendu son nom

Chez Neymar, la tension est montée d'un cran à mesure que les noms tombaient un par un. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Et la liste continuait.

Puis vint le moment.

« Après la lettre M… », a lancé le présentateur sur le direct.

« Neymar. »

Neymar Jr n'a pas pu cacher son émotion en entendant son nom © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation On l'a fait, papa. On l'a fait. Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar Jr a aussitôt levé les deux bras, et toute la pièce a explosé de joie. Il a serré ses amis et sa famille un à un, puis a appelé son père.

« On l'a fait, papa. On l'a fait », a-t-il répété au téléphone.

Après les coups durs avec Santos, Neymar Jr salue le soutien des supporters brésiliens

Ce moment arrive au bout d'une longue séquence faite de blessures, de critiques et d'incertitudes sur sa capacité à retrouver le plus haut niveau international. Son dernier match sous le maillot brésilien remontait au 17 octobre 2023 : une défaite 2-0 face à l'Uruguay à Montevideo en qualification pour la Coupe du monde, lors de laquelle il avait dû quitter le terrain en première mi-temps sur blessure. Plus de deux ans et demi se sont donc écoulés entre ce match et son retour en sélection.

Quotation Ce sont des larmes de bonheur pur. Neymar Jr.

Neymar Jr a évoqué ce que cela représentait sans en rajouter — il a simplement rappelé le chemin parcouru.

« Avec tout ce qu'on a traversé, avec tout ce qu'ils m'ont vu traverser, en arriver là et pouvoir disputer une nouvelle Coupe du monde, c'est incroyable », a-t-il déclaré ensuite. « Ce sont des larmes de bonheur pur. »

Neymar Jr partage sa joie avec sa femme et sa fille © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Autour de lui, on sent aussi à quel point le soutien extérieur a compté pendant cette période — celui des supporters brésiliens, en particulier, qui sont restés derrière lui malgré les doutes.

« Je veux remercier chaque Brésilien qui m'a soutenu, qui a poussé pour moi, qui a réclamé ma sélection », a-t-il ajouté. « Sentir cet amour des supporters, c'est vraiment quelque chose de spécial. »

Désormais en route vers ce qui pourrait devenir sa quatrième Coupe du monde, Neymar Jr a fait une promesse :

« On va tout donner pour ramener la Coupe au Brésil. »

La liste des 26 joueurs du Brésil pour le Mondial 2026

Voici la sélection complète annoncée par Carlo Ancelotti le 18 mai 2026 :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio), Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Milieux : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Attaquants : Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelone)

FAQ

Dans quel club joue Neymar Jr en 2026 ?

Neymar Jr joue à Santos en 2026, son club formateur.

Quels titres Neymar Jr a-t-il gagnés avec le Brésil ?

Neymar a gagné deux coupes avec le Brésil : La Coupe des Confédérations 2013 et les Jeux olympiques 2016.

Quel âge a Neymar Jr ?

Né le 5 février 1992, il a 34 ans.

Neymar jouera-t-il pour le Brésil à la Coupe du monde 2026 ?

Oui ! Carlo Ancelotti l'a officiellement sélectionné le 18 mai 2026 pour représenter le Brésil à la Coupe du monde cet été en Amérique du Nord. Il s'agit de la première convocation de Neymar sous les ordres d'Ancelotti, et de son retour en sélection nationale après plus de deux ans et demi d'absence. Ce sera sa 4e participation à une Coupe du monde (après 2014, 2018 et 2022).

Quel est le nom complet de Neymar ?

Le nom de Neymar est Neymar da Silva Santos Junior.

Dans quel groupe est le Brésil à la Coupe du monde 2026 ?

Le Brésil est dans le Groupe C de la Coupe du monde 2026. Il affrontera le Maroc (13 juin), Haïti (19 juin) et l'Écosse (24 juin), tous ces matchs se jouant aux États-Unis.

Qui sont les autres attaquants du Brésil au Mondial 2026 ?

Aux côtés de Neymar Jr, l'attaque brésilienne au Mondial 2026 comprend : Vinicius Júnior (Real Madrid), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelone), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit) et Rayan (Bournemouth).

Quand Neymar a-t-il joué son dernier match avec le Brésil avant 2026 ?

Neymar Jr a joué son dernier match avec la Seleção le 17 octobre 2023, lors d'une défaite 2-0 face à l'Uruguay en qualifications pour la Coupe du monde. Il avait quitté le terrain en première mi-temps sur blessure.