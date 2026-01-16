Open d'Australie : découvrez le prize money et les gains des vainqueurs

L’année dernière, on s’est lancé dans un tour du monde des Grand Chelem pour aborder la question épineuse des revenus dans le monde du tennis . Malheureusement, le calendrier étant ce qu’il est, on n’avait pas pu parler de l’ Open d’Australie . Avant Roland-Garros , Wimbledon et l’ US Open , jetons un œil sur le tournoi qui réussit tant à Novak Djokovic.

Pour ne manquer aucun match d’ Elena Rybakina , Matteo Berrettini ou Emma Navarro , rendez-vous du 18 janvier au 1er février.

01 Le cash prize de l’Open d’Australie 2026 : un montant record

L'augmentation par rapport à l’édition 2025

En 2025, après sa victoire en 4 sets face à Alexander Zverev, Jannik Sinner a vu son compte en banque recevoir un doux virement de 3,5 millions de dollars australiens (2 millions d’euros). Cette année, les vainqueurs remporteront 4,15 millions, ce qui correspond à 19 % d’augmentation.

Côté cash prize total, la hausse est, là aussi, significative. Au total, 111,5 millions de dollars australiens (64 millions d’euros) seront reversés aux joueuses et joueurs, contre 96,5 (55 millions d’euros) l’année dernière. Si on sort la calculatrice, cela représente 16% d’augmentation.

Les raisons de cette hausse significative

On a déjà abordé cette thématique dans les articles dédiés aux autres tournois du Grand Chelem, mais il est toujours bon de faire une piqûre de rappel. Même si les vaccins et autres aiguilles ne sont pas le point fort de Novak Djokovic, le Serbe, titré 10 à la Rod Laver Arena, a contribué, avec le reste du Big Three, à la hausse des revenus.

Grâce à leur domination (presque) sans partage, mais aussi et surtout à leurs niveaux de jeu dantesques, de 2000 à 2020, les profits liés au tennis ont grimpé comme jamais. Chacun avait son style, ses fans, et à la manière de la Dream Team de 92 en basket ou des Bulls de Michael Jordan, cela a permis au sport de faire un bond en avant.

Logiquement, souvent après d’âpres débats, une partie de cette manne financière se retrouve désormais dans l’escarcelle des joueurs, vainqueurs de Grands Chelems comme participants aux qualifications. Aujourd’hui, la répartition est plus cossue, mais aussi plus équitable, pour un numéro 1 comme un 90e au classement ATP/WTA.

Comparaison avec les éditions précédentes

De 2020 à 2026, le cash prize total est passé de 71 millions de dollars australiens à 111,5 millions. Pour les vainqueurs, les gains ont grimpé de 2,75 à 4,15 millions.

02 Répartition des gains à l’Australian Open 2026 par tour

Emma Navarro à l'entraînement © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Gains des vainqueurs (simple homme et femme)

Cette année, les vainqueurs en simple, chez les hommes et les femmes, repartiront avec 4,15 millions de dollars australiens, soit 2,39 millions d’euros.

Dotation pour les finalistes et demi-finalistes

Le perdant de la finale empochera 2 150 000 dollars (1,24 millions d’euros). Ceux éliminés en demi-finale, quant à eux, toucheront 1,25 million (720 000 euros).

Les gains du 1er tour aux quarts de finale

Voici le reste de la répartition des gains :

1er tour : 150 000 dollars (86 000 euros)

2e tour : 225 000 dollars (129 000 euros)

3e tour : 327 000 dollars (188 000 euros)

1/8 de finale : 480 000 dollars (276 000 euros)

1/4 de finale : 750 000 dollars (431 000 euros)

Gains pour les qualifications

En qualifications, les gains sont les suivants :

1er tour : 40 500 dollars (23 315 euros)

2e tour : 57 000 dollars (32 000 euros)

3e tour : 83 500 dollars (48 070 euros)

03 Les revenus égaux entre les hommes et les femmes

Depuis 2007, les hommes et les femmes gagnent les mêmes sommes.

04 Comparaison avec les autres tournois du Grand Chelem

Open d'Australie vs Roland-Garros

Avec 111,5 millions de dollars australiens de prize money global (64 millions d’euros), l’Australian Open est juste devant Roland-Garros et ses 55,83 millions d’euros, mais il est question ici de l’édition 2025 du GC français.

Open d'Australie vs Wimbledon

Comme pour les Internationaux de France, Wimbledon 2025 et ses 62 millions d’euros est juste derrière l’édition 2026 de l’Australian Open, mais cette année, le tournoi britannique devrait lui aussi voir son prize money augmenter.

Open d'Australie vs US Open

Inflation ou pas, l’Open d’Australie reste derrière l’US Open et ses 90 millions de dollars (77 millions d’euros) distribués en 2025.

Pour suivre le parcours d’Elena Rybakina, Emma Navarro ou de Matteo Berrettini, rendez-vous à partir du 18 janvier.