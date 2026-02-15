Les nouvelles paires de padel pour la saison 2026

Le monde du Premier Padel aborde 2026 avec un vrai élan. La saison qui vient de s’achever a été remplie de moments marquants, de records, et de joueurs émergents qui ont prouvé qu’ils avaient leur place au plus haut niveau. Ajoutez à cela une vague de changements d’équipes et de nouveaux binômes, et tout laisse à penser que quelque chose de mémorable va se jouer lors de la campagne à venir. Passons en revue les équipes à suivre cette année.

Paires masculines

01 Arturo Coello et Agustín Tapia

Agustín Tapia et Arturo Coello sont ceux qu'il faut battre © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Après avoir régné sur les saisons 2024 et 2025 avec respectivement 14 et 13 victoires sur les tournois de Premier Padel, Agustín Tapia et Arturo Coello semblent toujours intouchables. Leur série de 47 victoires consécutives reste la plus longue jamais vue au padel, symbole d’une régularité sur toutes les surfaces et dans toutes les conditions. À l’heure où la nouvelle saison commence, le défi est clair : continuer à évoluer, continuer à gagner et défendre leur statut de meilleure paire de padel au monde.

02 Alejandro Galán et Federico Chingotto

Le duo 'Chingalán' a remporté cinq titres l'année dernière © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Depuis leur association début 2024, « Chingalán » progresse à chaque tournoi disputé. Leurs cinq titres en 2024 ont posé les bases, mais 2025 a marqué un vrai cap, avec sept victoires et une présence constante dans le dernier carré face aux têtes de série. Avec Alejandro Galán qui dicte le jeu et Federico Chingotto qui couvre chaque centimètre du court, leur alchimie et leur capacité d’adaptation restent leurs plus grandes armes à l’approche de 2026.

03 Mike Yanguas et Franco Stupaczuk

Miguel Yanguas et Franco Stupaczuk se retrouvent en 2026 © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Franco Stupaczuk , l’un des joueurs les plus explosifs et agiles du circuit, retrouve le côté droit avec Mike Yanguas pour la saison 2026 – et tous deux savent déjà ce qui fonctionne entre eux. En 2024, ils ont remporté le Newgiza P2 avant d’enchaîner avec de grosses performances en fin d’année. Ils ont notamment décroché d’importantes victoires en demi-finales face à Chingotto et Galán en route vers les finales du Kuwait City P1 et du Mexico Major. La vitesse et l’instinct de finition de Stupaczuk, associés à la pression lourde mais contrôlée de Yanguas, représenteront un défi immense pour n’importe quelle paire adverse.

04 Juan Lebrón et Leo Augsburger

Leandro Augsburger et Juan Lebrón forment une équipe redoutable © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Rares sont les nouvelles équipes aussi explosives que celle formée par l’immense talent de Juan Lebrón et de Leo Augsburger – sans doute le meilleur smasheur du monde. Les qualités de transition de Lebrón et la puissance unique d’Augsburger sur les balles aériennes créent une combinaison explosive et imprévisible, prête à se battre pour les toutes premières places au classement. Ils seront particulièrement dangereux sur les courts rapides, où les deux joueurs peuvent conclure les points en ramenant facilement la balle dans leur camp avec des smashs surpuissants depuis leur propre côté du court.

05 Coki Nieto et Jon Sanz

Nieto et Sanz ont fait tomber les têtes de série en 2024 © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Coki Nieto et Jon Sanz reforment leur duo. Lorsqu’ils étaient partenaires, ils ont créé l’une des surprises de l’année en battant Tapia et Coello lors des Premier Padel Finals 2024 à Barcelone, mettant fin à la série record de 47 victoires consécutives de la paire. Et ce résultat était loin d’être un accident : la régularité et le contrôle de Nieto posaient les bases, tandis que les angles de gaucher et l’énergie de Sanz leur donnaient l’avantage dans les moments de chaos. À l’aube de 2026, la grande question est simple : peuvent-ils reproduire plus souvent ce niveau affiché en Finals ? Si oui, le tableau pourrait s’ouvrir très vite.

Les autres contenders

En dehors des cinq premières têtes de série, le jeu des chaises musicales n’a pas ralenti et le niveau de la « seconde vague » reste très élevé. La paire tête de série numéro six réunit Paquito Navarro et Fran Guerrero , un duo qui mélange l’expérience et le charisme de Navarro avec le style solide et constant de Guerrero.

Têtes de série numéro sept, Momo González et Martín Di Nenno forment un binôme qui respire la constance, la défense et les matchs longs et étouffants. En tant que têtes de série numéro huit, Javi Garrido retrouve Lucas Bergamini dans une association qui redonne à chacun une identité claire, avec Garrido comme force décisive et Bergamini comme maître tactique.

Juan Tello et Edu Alonso , un duo au rythme soutenu et au gros potentiel s’il trouve la bonne formule, débuteront la saison en tant que têtes de série numéro neuf, tandis que la 10e place revient à Javi Leal et Pablo Cardona , deux gros frappeurs qui devront attendre après le Riyadh P1 d’ouverture de saison pour lancer véritablement leur partenariat. Cardona est encore blessé et, avec Coki Nieto également sur la touche, Leal et Jon Sanz feront équipe une fois, le temps du tournoi en Arabie saoudite.

Paires féminines

Le tableau féminin apparaît très ouvert après un énorme remaniement parmi les meilleures têtes de série, et plusieurs nouveaux binômes ont une cible claire : faire tomber de leur piédestal les têtes de série numéro un, Gemma Triay et Delfina Brea .

06 Gemma Triay et Delfina Brea

Gemma Triay et Delfina Brea sont les reines du Premier Padel © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Après avoir remporté pas moins de neuf tournois en 2025, Gemma Triay et Delfina Brea restent la référence du circuit féminin en abordant 2026. Disciplinées, adaptables et d’une efficacité redoutable dès qu’elles prennent le contrôle de l’axe central, les deux joueuses possèdent des qualités physiques et techniques exceptionnelles, avec le jeu aérien de Triay qui fait souvent la différence et le sang-froid de Brea qui finit par user leurs adversaires.

07 Bea González et Paula Josemaría

Beatriz González et Paula Josemaria sont prêtes © Premier Padel/Red Bull Content Pool

En 2026, Bea González s’associe à Paula Josemaría , la meilleure gauchère du monde. « Bea » et « Paulita » ont chacune soulevé six trophées la saison passée avec leurs partenaires respectives, Claudia Fernández et Ariana Sánchez, et cette nouvelle association est pensée pour frapper fort dès le premier jour. Josemaría apporte un tempo infernal et beaucoup d’imprévisibilité, tandis que González mettra à profit sa frappe de balle, sa couverture de terrain et sa capacité à transformer la défense en attaque sur un seul coup. Si elles verrouillent rapidement leurs rôles respectifs, elles devraient enchaîner finales et titres.

08 Ariana Sánchez et Andrea Ustero

Andrea Ustero est l'une des joueuses les plus prometteuses © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ce binôme a un profil clair : l’expérience et le QI tactique d’ Ariana Sánchez au service de l’une des plus grandes jeunes promesses du circuit, Andrea Ustero . C’est un pari très médiatisé, à la fois à cause des résultats attendus et de la possible future domination. Cela pourrait d’ailleurs payer plus vite que prévu. La capacité d’Ustero à jouer sans complexe, combinée au leadership de Sánchez, peut faire grimper leur plafond très rapidement.

09 Sofía Araújo et Claudia Fernández

Cette équipe semble taillée pour le padel moderne : Sofía Araújo apporte puissance et impact physique depuis le côté gauche pour conserver des positions avantageuses au filet. De son côté, Claudia Fernández s’est imposée comme l’une des joueuses de droite les plus fiables du monde, avec suffisamment de calme et de contrôle pour défendre, et assez de variété pour ne pas rester enfermée dans un seul rythme. Si elles construisent confiance et automatisme, elles seront constamment dans la conversation pour les demi-finales.

10 Tamara Icardo et Claudia Jensen

Tamara Icardo et Claudia Jensen sont difficiles à manœuvrer © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Tamara Icardo et Claudia Jensen forment une paire qui pourrait gagner beaucoup de matchs, simplement parce qu’elles sont très difficiles à jouer. Icardo apporte de l’envergure et de la puissance depuis le côté gauche, tandis que la gauchère Jensen excelle dans l’art de surprendre ses adversaires avec des coups malins et des angles tranchants. Leur potentiel pour créer des surprises est énorme.

Les autres meilleures paires

Au-delà du top 5, la qualité est bien présente et plusieurs paires pourraient grimper très vite au classement. Têtes de série numéro six, Marta Ortega et Martina Calvo combinent l’expérience et le sens tactique d’Ortega à droite avec l’énergie inlassable de Calvo, 17 ans.

Têtes de série numéro sept, Alejandra Salazar et Alejandra Alonso fonctionneront pleinement lorsque Salazar, sans doute l’une des meilleures joueuses de l’histoire, parviendra à canaliser efficacement l’énergie et l’agressivité d’Alonso. Marina Guinart et Verónica Virseda forment une équipe construite sur la solidité. Attendez-vous à de longs échanges, une couverture de terrain intelligente et beaucoup de matchs qui se jouent à la patience. Elles ne sont pas toujours les plus spectaculaires, mais elles sont terriblement efficaces.

Viennent ensuite deux paires au vrai potentiel : têtes de série numéro neuf, Bea Caldera et Carmen Goenaga forment une jeune équipe qui joue toujours comme si elle n’avait rien à perdre, et qui a déjà prouvé qu’elle pouvait perturber des têtes de série lorsqu’elle se met en route. Enfin, le duo 10e au classement, Aranzazu Osoro et Victoria Iglesias , a déjà montré qu’il pouvait aller loin lorsque le tableau s’ouvre, avec un tempérament de compétitrices qui les rend dangereuses pour n’importe quelle paire.

Avec le coup d’envoi de la saison 2026 de Premier Padel qui vient d’être donné, duos confirmés et nouveaux binômes vont enflammer le circuit. Attendez-vous à du padel de très haut niveau toute l’année, alors que les plus grandes stars du sport se battent pour la place de numéro un mondial.

11 Quand commence la saison 2026 de Premier Padel ?

La saison 2026 de Premier Padel a débuté au Riyadh P1, qui lance un calendrier chargé de 26 événements dans 18 pays. Les stars du circuit se sont lancé à la chasse aux titres en Arabie saoudite le 9 février.

Le Riyadh P1 marque le début de la saison 2026 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Red Bull TV diffusera tous les temps forts de la saison de Premier Padel.

Vous trouverez plus d’informations sur tous les tournois – billetterie, horaires des matchs, scores en direct, infos joueurs et toutes les dernières news – sur le site officiel de Premier Padel .