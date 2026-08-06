Les quatre tournois qui portent la croissance du Premier Padel en 2026

Il y a encore quelques années, l'Espagne et l'Argentine se partageaient un quasi-monopole sur le padel . Les deux pays produisaient le plus de joueurs, possédaient les meilleures infrastructures et dominaient toute la culture du sport pendant que le reste du monde regardait de l'extérieur. En quelques années à peine, la donne a complètement changé, et la saison 2026 du Premier Padel en est la preuve la plus éclatante à ce jour.

Les chiffres sont difficiles à ignorer. Cette année, le circuit compte 26 tournois répartis dans 18 pays, contre 24 tournois dans 16 pays en 2025. Au-delà du nombre et de la nature des tournois, la dimension mondiale du sport n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a dix ans.

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Le Rapport mondial du padel 2026 de Playtomic recensait 58 334 courts à travers le monde à la fin de l'année dernière, soit environ six fois plus qu'en 2016, avec près de 20 000 clubs désormais en activité. La Fédération internationale de padel estime que le sport se pratique aujourd'hui dans plus de 150 pays, le triple d'il y a cinq ans à peine.

Quatre étapes charnières du calendrier 2026 illustrent parfaitement cette croissance. Les tournois de Valence, Pretoria, Londres et Paris dessinent très précisément la direction que prend le padel, et pourquoi cette saison est décisive pour l'expansion mondiale du sport.

Valence : l'expansion commence à la maison

Un événement à Valence prouve que le padel continue de grandir en Espagne © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Le berceau spirituel du padel reste l'Espagne, et le premier de nos quatre tournois prouve que le sport continue d'y grandir, lui aussi. En juin, Valence a fait ses débuts sur le circuit Premier Padel avec un tournoi P1 organisé au Pabellón Fuente de San Luis, plus connu localement sous le simple nom de La Fonteta (l’ancienne antre du Valencia Basket). Cette salle a une riche histoire : elle accueillait déjà des événements de padel de haut niveau bien avant la création de l'actuel circuit Premier Padel et perpétue cette tradition en tant que l'un des principaux foyers du padel espagnol.

Mais pourquoi une étape espagnole supplémentaire compte-t-elle, alors que le pays en compte déjà tant ? Parce qu'elle prouve que l'appétit d'un marché pourtant déjà mature ne s'est pas essoufflé. L'Espagne compte aujourd'hui environ 17 300 courts et près de six millions de joueurs, plus que n'importe quelle autre nation sur Terre. Valence devient ainsi la sixième ville du pays sur le calendrier, aux côtés de Gijón, Valladolid, Malaga, Madrid et Barcelone. Preuve que l'intérêt reste intact : les places pour les demi-finales du samedi et la finale du dimanche se sont vendues bien à l'avance. Dans le plus vieux bastion du padel, la demande continue de trouver de nouveaux recoins à combler.

Pretoria : l'Afrique du Sud gagne du terrain

Federico Chingotto et Alejandro Galán célèbrent leur victoire en Égypte © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Fin juillet, Pretoria a fait ses débuts comme deuxième étape du circuit sur le continent africain, après le P2 de Newgiza en avril qui avait sacré Alejandro Galán et Federico Chingotto. L'événement, organisé à la SunBet Arena de Time Square et initialement programmé en catégorie P2, a été surclassé en P1 juste avant son coup d'envoi.

Le padel n'existe en Afrique du Sud que depuis environ six ans, les premiers courts publics ayant été construits début 2020. En un laps de temps aussi court, le pays a déjà dépassé les 1 400 courts et 450 clubs, et compte environ un demi-million de joueurs amateurs.

L'Afrique ne représente encore qu'une petite part du padel mondial (un peu plus de 4 % des joueurs selon les estimations de la FIP), ce qui rend l'arrivée de Pretoria d'autant plus stratégique pour l'expansion du sport sur le continent. Les fans ont répondu présent avec un enthousiasme extraordinaire : 4 000 billets vendus en amont, et un week-end de finales proche de l'affluence maximale.

Londres : la capitale en plein boom

Juan Lebrón Chincoa veut briller à Londres © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Une semaine après Pretoria, le circuit s'installe à Londres pour le tout premier tournoi Premier Padel jamais organisé au Royaume-Uni, un P1 dans une capitale qui lorgnait sur ce sport depuis des années. L'Olympia, l'une des plus grandes salles de sport et de spectacle du pays, accueille cet événement inédit.

Le taux de croissance du padel en Grande-Bretagne compte parmi les plus rapides au monde. En 2019, le pays comptait environ 50 courts ; à la mi-2025, ce chiffre avait dépassé les 1 000, répartis sur environ 325 structures. La pratique a suivi la même trajectoire, avec plus de 400 000 Britanniques ayant joué au moins un match en 2024 selon la Lawn Tennis Association, soit près du triple du chiffre de 2023.

Un tournoi à Londres offre enfin au sport de raquette au développement le plus rapide du pays une scène à la hauteur de l'engouement qu'il génère. Là où le P1 de Valence démontre la vigueur du sport au sein même de l'Espagne, et où Pretoria illustre comment s'ouvrir à un nouveau public, Londres reflète un marché en pleine ébullition qui rattrape enfin sa propre demande.

Paris : le padel s'épanouit à Roland-Garros

L'Alpine Paris Major Premier Padel prendra place à Roland-Garros © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

L'une des étapes les plus emblématiques de la saison a lieu lors de la deuxième semaine de septembre, quand le circuit rejoint Paris pour l'un de ses quatre Majeurs, disputé dans le magnifique complexe de Roland-Garros. Les Majeurs, tournois offrant le plus de points au classement et le plus de prestige, trônent au sommet de la pyramide. En organiser un dans le temple du tennis français confirme que le padel est là pour durer. Le sport a désormais sa place sur les courts les plus mythiques du monde, et plus seulement à leurs côtés.

La France n'accueille pas seulement l'un des plus grands tournois du Premier Padel , elle soutient aussi ces ambitions avec des chiffres impressionnants. Le pays a dépassé les 4 000 courts et, selon le Global Padel Report, a construit plus de nouveaux courts que n'importe quelle autre nation en 2025.

Pourquoi le padel est-il un sport à la croissance si rapide ?

Ce qui rend ce développement possible, c'est avant tout la nature même du sport. Le padel est facile à commencer et difficile à lâcher. Le terrain est plus petit qu'un court de tennis, les vitres permettent de garder la balle en jeu, et un débutant complet peut tenir un échange en quelques minutes à peine.

Joué en double, il est social de par son essence . Cette faible barrière à l'entrée explique pourquoi un curieux venu essayer une fois devient si souvent un habitué hebdomadaire, pourquoi de plus en plus d'athlètes de haut niveau et de célébrités s'y mettent, et pourquoi les clubs continuent de se remplir à un rythme toujours plus soutenu.

Pourquoi 2026 marque un tournant pour le padel ?

La saison Premier Padel compte 26 tournois sur 18 pays © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Chacun de ces tournois joue un rôle différent et complémentaire pour assurer une progression rapide et durable du padel. Valence prouve que le berceau historique a encore de la marge, tandis que Pretoria poursuit son expansion sur tout un continent. Londres transforme un marché en pleine explosion en une vitrine professionnelle, et Paris apporte le prestige qui hisse le sport au plus haut niveau.

Cette combinaison de lieux, de caractéristiques et de scénarios est précisément ce qui distingue le circuit mondial du Premier Padel. Pendant des années, la conversation autour du padel a porté sur sa croissance. En 2026, elle porte sur son étendue et sur le nombre de passionnés qu'il touche au passage.

Le Premier Padel construit une compétition véritablement mondiale, capable de faire salle comble en Espagne, de remplir une arène toute neuve en Afrique du Sud, de planter son drapeau en Grande-Bretagne et de partager la scène avec la royauté du tennis en France, le tout en l'espace de quelques mois à peine.

Où regarder le Premier Padel ?

Red Bull TV diffuse les résumés des meilleurs matchs de Premier Padel des tournois P1, garantissant un accès aux moments les plus décisifs. Ce partenariat qui change la donne continue de rendre le padel accessible à un public toujours plus large, et permet aux fans du monde entier de suivre leurs joueurs préférés et de vivre l'intensité du meilleur padel de la planète.

Retrouvez toutes les informations sur l'ensemble des tournois (billetterie, calendrier des matchs, scores en direct, actualités des joueurs) sur le site officiel du Premier Padel.