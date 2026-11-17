Depuis des mois, tout le monde a une seule date entourée en rouge, le 19 novembre 2026. Et GTA VI ne s'est pas contenté de remplir les agendas, il a aussi vidé ceux des concurrents. Plusieurs éditeurs ont préféré décaler leurs jeux plutôt que d'affronter Rockstar : Xbox a par exemple repoussé Fable à février 2027 pour lui offrir une fenêtre plus calme. Résultat, une fin d'année légère et un début 2027 qui déborde.

Que vous suiviez les lives de Gotaga , que vous squattiez les soirées RP de Kameto , ou les matchs de la Karmine Corp , la question finit toujours par tomber : « Et après, on joue à quoi ? »

Bonne nouvelle, on a fait le tri. Dans ce guide, vous trouverez les grosses sorties PS5 de 2026, le calendrier de fin d'année, toutes les dates confirmées de 2027 et les jeux les plus attendus qui n'ont pas encore de date. Les rumeurs restent à leur place : tout en bas, et étiquetées comme telles.

01 Sortie jeux PS5 2026 : les grosses sorties de l'année

Dans Resident Evil Requiem, vous incarnez deux personnages différents © Capcom

Avant de regarder devant, un coup d'œil dans le rétro. GTA ou pas, 2026 a été copieuse sur PS5, et si vous avez raté un épisode, il est encore temps de vous rattraper.

Resident Evil Requiem (27 février) : Capcom a frappé fort d'entrée. Le jeu a atteint les 6 millions d'exemplaires plus vite que n'importe quel autre épisode de la série, et dépasse désormais les 8 millions.

Saros (30 avril) : la nouvelle exclusivité PS5 de Housemarque, le studio derrière Returnal. Attendez-vous à mourir souvent (et à en redemander).

007 First Light (27 mai) : IO Interactive, le studio d'Hitman, raconte les débuts de James Bond, avant le smoking et le Martini.

Onimusha: Way of the Sword (4 septembre) : Capcom ressort le sabre, et réussit l'exploit de faire l'inverse de tout le monde en avançant sa date de sortie de trois semaines. Ça méritait d'être souligné.

Marvel's Wolverine (15 septembre) : Insomniac a sorti les griffes en exclu.

Phantom Blade Zero (29 octobre) : l'action-RPG de S-Game, autre exclu Sony, a mis la presse d'accord sur ses combats ultrachorégraphiés, avec 88/100 de moyenne sur Metacritic.

Ça, c'était l'entrée. Le plat de résistance arrive le 19 novembre, et le dessert est arrive en 2027.

02 Prochaines sorties PS5 : le calendrier de fin 2026

Fin 2026, un seul jeu aspire toute la lumière. Les éditeurs ont fui la zone comme on évite le périph un vendredi à 18 h, mais quelques sorties sympas se glissent quand même en décembre, surtout si vous aimez les remakes, les énigmes et les titans.

Date Jeu Genre 19 novembre GTA VI Action-aventure, monde ouvert 1er décembre Hela: Of Mice & Magic Aventure coopérative 3 décembre Rayman Legends Retold Plateformes 10 décembre Attack on Titan 3 Action 10 décembre Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur Énigmes 11 décembre Path of Exile 2 Action-RPG

Pour GTA VI, le pré-téléchargement des versions numériques est ouvert depuis le 10 novembre sur le PlayStation Store. Prévoyez plus de 200 Go d'espace libre. Sur une PS5 de première génération, c'est près d'un tiers du disque. Éditions, prix, stockage : notre guide de sortie de GTA VI revient sur tout ça.

Petit rappel au passage : GTA VI, comme une bonne partie des jeux de cette page, vise un public adulte. Vérifiez le PEGI sur la boîte ou la fiche PlayStation Store avant de glisser un jeu sous le sapin.

03

C'est là que ça se bouscule. Tout ce qui a esquivé GTA VI a atterri début 2027, et février ressemble à un marathon (oui, déjà).

Janvier et février 2027

Date Jeu Genre 26 janvier Forza Horizon 6 Course, monde ouvert 4 février Metro 2039 FPS post-apocalyptique 12 février Tomb Raider: Legacy of Atlantis Action-aventure 18 février Persona 4 Revival RPG 23 février Fable Action-RPG

Quatre grosses sorties en moins de trois semaines, et Forza Horizon 6 pour chauffer le moteur juste avant. Les plus pressés peuvent même grignoter quelques jours grâce aux accès anticipés : le 21 janvier pour Forza Horizon 6 en édition Premium, à partir du 10 février pour Tomb Raider en Deluxe, et dès le 18 février pour Fable (toujours en Deluxe).

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Le symbole de ce début d'année, c'est Fable : un RPG Xbox, développé par Playground Games, disponible sur PS5 day one. Il y a cinq ans, personne n'y aurait cru. Bref, bloquez vos soirées de février, et tant pis pour la Saint-Valentin.

Avril et mai 2027

Date Jeu Genre 7 avril Exodus RPG science-fiction 8 avril Final Fantasy VII Revelation Action-RPG 20 mai God of War Laufey Action-aventure, exclusivité PS5

Final Fantasy VII Revelation vient clore la trilogie Remake, près de sept ans après le premier épisode. Quant à God of War Laufey, il devait ouvrir le bal le 16 février, mais Santa Monica Studio a annoncé le 4 novembre un report au 20 mai 2027, pour se donner trois mois de finitions supplémentaires. Le jeu met en scène Faye, la défunte épouse de Kratos, dans l'Everywhen, l'au-delà où échouent les dieux. C'est désormais la grosse exclusivité PS5 du printemps.

Et après mai ? Plus aucune date confirmée pour l'instant. Pour la suite de 2027, direction la partie suivante.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

04

Ils sont annoncés, on les attend de pied ferme, mais aucun n'a encore de jour précis. On sépare les fenêtres annoncées des simples rumeurs, pour éviter les mauvaises surprises.

L'attente est toujours compliquée © Sony

Attendus en 2027, sans date précise

Spyro: A Realm Beyond : les calendriers spécialisés le placent au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC, mais Sony l'affiche encore sans date. Au programme, un dragon violet plus libre que jamais.

Kingdom Hearts IV : annoncé sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC, souvent placé fin 2027 par les calendriers spécialisés, sans confirmation de Square Enix. On l'attend depuis si longtemps qu'on ose à peine y croire.

Resident Evil Veronica : Capcom remet Code Veronica au goût du jour, avec une sortie potentielle en 2027.

The Wolf Among Us 2 : le retour de Bigby Wolf, lui aussi attendu en 2027.

Les prochains jeux les plus attendus

The Witcher IV : CD Projekt Red vise 2028 sur PS5, Xbox Series et PC, sans date précise pour l'instant. Ciri prend le relais de Geralt pour ouvrir une nouvelle trilogie, avec plus de 500 développeurs sur le projet. Le studio le dit lui-même : il faudra être patient.

Intergalactic: The Heretic Prophet : la prochaine exclusivité PS5 de Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), où l'on incarne Jordan, une chasseuse de primes bloquée sur une planète coupée du reste de la galaxie. Certains calendriers le positionnent en 2027, mais aucune date officielle n'existe.

Concernant la sortie de GTA VI sur PC, rien n'a été annoncé. Les dates qui circulent viennent de sources anonymes, mais Rockstar a pour habitude de porter ses jeux sur PC entre sept mois et un an et demi après la sortie console.

En attendant tout ce beau monde, vous cherchez de quoi jouer dès ce soir sans casser votre tirelire ? Notre sélection des meilleurs jeux gratuits sur PS5 est faite pour vous.

FAQ

Quels jeux PS5 sortent en décembre 2026 ?

Hela: Of Mice & Magic (1er décembre), Rayman Legends Retold (3 décembre), Attack on Titan 3 et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur (10 décembre), puis Path of Exile 2 (11 décembre).

Quels jeux PS5 sortent en 2027 ?

Parmi les dates confirmées : Forza Horizon 6 (26 janvier), Metro 2039 (4 février), Tomb Raider: Legacy of Atlantis (12 février), Persona 4 Revival (18 février), Fable (23 février), Exodus (7 avril), Final Fantasy VII Revelation (8 avril) et God of War Laufey (20 mai).

Quel est la prochaine exclu PS5 ?

God of War Laufey, attendu le 20 mai 2027, après un report annoncé le 4 novembre 2026.

GTA 6 sort-il sur PC ?

Pas au lancement. GTA VI sort le 19 novembre 2026 uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S, et Rockstar n'a annoncé aucune date pour la version PC.