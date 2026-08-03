Tout savoir sur le Rallye Dakar 2027

La 49e édition du Rallye Dakar s'annonce extrême, littéralement. Direction l'Arabie saoudite pour la huitième année d'affilée, avec un tracé qui vient de battre son propre record de kilométrage. On vous explique tout ce qu'il faut savoir avant le grand départ.

01 Cap sur la mer Rouge et l'Arabie saoudite

Luciano Benavides sur la ligne d'arrivée du Dakar 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Le Dakar 2027 se déroule du 1er au 15 janvier 2027, en Arabie saoudite. Après 29 éditions disputées en Europe et en Afrique, puis 11 en Amérique du Sud, depuis 2020, le rallye-raid le plus dur du monde semble avoir définitivement posé ses valises sur la péninsule arabique.

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Nouveauté de taille : départ et arrivée se font tous les deux à King Abdullah Economic City (KAEC), une ville nouvelle construite sur les bords de la mer Rouge il y a de cela une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle est devenue à la fois un centre d'affaires et un pôle touristique majeur autour de l'un des plus grands ports de commerce de la région. Elle accueillera aussi les vérifications techniques et le bivouac initial. La boucle remonte ensuite vers le nord en longeant la côte jusqu'à Yanbu, avant de plonger dans l'intérieur du désert local.

02 Un parcours qui bat tous les records

Accrochez-vous aux chiffres, parce qu'ils donnent le vertige. Le Dakar 2027 totalise 8 390 km, dont 5 320 km de spéciales chronométrées. C'est un record absolu pour cette ère dans le royaume, loin devant les 4 903 km de spéciales de l'édition 2025, jusqu'ici la plus longue. C'est tout simplement le tracé le plus long depuis 18 ans.

Le tracé du Rallye Dakar 2027 © Dakar Rally

Le parcours s'articule autour de 13 étapes plus un prologue (retrouvez le détail complet du parcours, des étapes et des distances du Dakar 2027 ). Les organisateurs revendiquent une grande diversité de terrains : plus de sable et moins de pierre que lors du cru précédent, avec des changements de décor et de contraintes techniques pouvant survenir en plein cœur d'une même étape. De quoi mettre à l'épreuve chaque facette du pilotage, de l'endurance et surtout de la navigation.

03 Ce qui attend les pilotes

Il reste encore beaucoup à découvrir en Arabie saoudite © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Le prologue ouvre le bal avec 30 km de spéciale au départ de King Abdullah Economic City. Les choses sérieuses démarrent dès l'étape 3, entre AlUla et Hail : 745 km au programme, dont 480 km de spéciale, avec les 200 premiers kilomètres sur un terrain volcanique et rocailleux, suivis d'une zone de navigation exigeante où les repères se font rares.

L'étape 4 enfonce le clou avec 735 km (380 km de spéciale) entièrement sableux, un vrai calvaire annoncé pour les motards. Le tracé traverse ensuite Al Duwadimi, Bisha, Wadi Ad-Dawasir et Al Bahah, dans un enchaînement de paysages contrastés qui ne laisse jamais de répit mécanique ou physique.

Une journée de repos est prévue le samedi 9 janvier, à Bisha, pile à mi-parcours.

04 Les étapes marathon : l'enfer sans assistance

Comme l'an dernier, deux étapes marathon rythment cette édition : des moments redoutés au cours desquels les équipages doivent se débrouiller totalement seuls , sans assistance technique.

Le bivouac marathon à Wadi Ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Le premier bivouac marathon est un véritable camp de fortune, sans le moindre service, repas compris, façon rationnement militaire. Le second bivouac se montre légèrement plus clément : l'assistance technique reste interdite, mais les concurrents ont au moins accès à des sanitaires et une cantine. Sur un rallye où chaque boulon compte, se retrouver seul face à sa mécanique pendant deux jours consécutifs peut décider d'une victoire ou d'un abandon.

05 Qui défendra son titre en 2027 ?

Le Dakar 2026 avait vu Nasser Al-Attiyah s'imposer chez les autos au sein de l'équipe Dacia Sandriders, et Luciano Benavides décrocher la victoire côté motos sous les couleurs de Red Bull KTM Factory Racing. Deux champions qui devront cette fois composer avec un tracé encore plus exigeant pour défendre leur couronne. Dans l'histoire du rallye, c'est Stéphane Peterhansel qui reste la référence absolue avec un palmarès que tous les prétendants 2027 rêvent d'approcher. Et puisqu'on en parle, il devrait faire son grand retour après une année de pause.

Stéphane « Mister Dakar » Peterhansel © Red Bull Content Pool

Parmi les favoris, dans la catégorie Ultimate, on peut citer Carlos Sainz, Mattias Ekström ou encore Nasser Al-Attiyah. Côté Moto, Le tenant du titre Luciano Benavides est favori à sa propre succession, mais devrait être suivi de près par Daniel Sanders et Adrien Van Beveren.

Gros changement à surveiller du côté des voitures : Dacia a annoncé son retrait du rallye-raid à la fin de la saison 2026, ce qui rebat sérieusement les cartes chez les équipages autos pour cette version 2027. De quoi ouvrir la porte à d'autres constructeurs pour tenter de s'installer sur le trône laissé vacant.

06 Une édition sous tension géopolitique

Le Dakar n'échappe pas au contexte international tendu de ces derniers mois. Lors de la présentation du parcours à Paris, Yann Le Moenner, directeur général de l'ASO, a abordé le sujet de l'instabilité au Moyen-Orient liée à la guerre en Iran. Il reconnaît que les interrogations du public sont légitimes dans ce contexte, tout en assurant que l'organisation suit la situation de près aux côtés d'un partenaire local qu'il décrit comme stable ces dernières semaines.

Un message rassurant, mais qui montre bien que l'organisation garde un œil attentif sur la situation régionale à l'approche du départ.

Rendez-vous le 1er janvier 2027 à King Abdullah Economic City pour un Dakar qui s'annonce comme l'un des plus redoutables de l'ère saoudienne. Plus de sable, plus de kilomètres et deux étapes marathon impitoyables : la 49e édition du rallye-raid le plus exigeant de la planète a toutes les cartes en main pour entrer dans l'histoire.

07

Ça en fait de la poussière © Red Bull Content Pool

En France, le Dakar 2027 est à suivre sur les chaînes sportives (L'Équipe, Eurosport, France TV). Le site officiel dakar.com publie également les classements en temps réel. La Red Bull TV (application et site internet) diffusera également certains des meilleurs moments du Rallye.

FAQ

Où se déroulera le prochain Rallye Dakar en 2027 ?

Le Dakar 2027 se déroule en Arabie saoudite, pour la 8e année consécutive. Le départ et l'arrivée ont lieu à King Abdullah Economic City (KAEC), sur les bords de la mer Rouge, avec une boucle qui traverse notamment Yanbu, AlUla, Hail, Al Duwadimi, Bisha, Wadi Ad-Dawasir et Al Bahah.

Quel est le parcours et les étapes du Dakar 2027 ?

Le Dakar 2027 se déroule en boucle en Arabie saoudite, avec départ et arrivée à King Abdullah Economic City (KAEC). Le tracé compte un prologue et 13 étapes, pour un total de 8 390 km dont 5 320 km de spéciales chronométrées, en passant par Yanbu, AlUla, Hail, Al Duwadimi, Marathon Refuge, Bisha, Wadi Ad-Dawasir et Al Bahah. Deux séquences marathon (étapes 6 à 7 et 11 à 12) et une journée de repos à Bisha le 9 janvier rythment la course jusqu'à l'arrivée le 15 janvier.

Quand commence le Dakar 2027 ?

Le Dakar 2027 débute le 1er janvier avec un prologue de 30 km au départ de King Abdullah Economic City, pour s'achever le 15 janvier au même endroit.

Combien d'étapes compte le Dakar 2027 ?

Le Dakar 2027 compte 13 étapes précédées d'un prologue, avec une journée de repos le 9 janvier à Bisha, à mi-parcours.