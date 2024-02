Red Bull Bull Can You Make It recrute ses prochains aventuriers !

Red Bull Can You Make It?

Red bull Can You Make It, c’est quoi ?

C’est la promesse d’une aventure unique et hors du commun le temps d’une semaine au travers de l’Europe. L’idée de la course est plutôt simple : des équipes venant de tout le globe partent de l’une des 5 villes de départ (Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague ou Milan) direction Berlin avec pour seule monnaie d’échange des canettes de Red Bull. Un défi qui doit être réalisé en seulement 7 jours. Tentant non ?

C’est la promesse d’une aventure unique et hors du commun le temps d’une semaine au travers de l’Europe. L’idée de la course est plutôt simple : des équipes venant de tout le globe partent de l’une des 5 villes de départ (Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague ou Milan) direction Berlin avec pour seule monnaie d’échange des canettes de Red Bull. Un défi qui doit être réalisé en seulement 7 jours. Tentant non ?

C’est la promesse d’une aventure unique et hors du commun le temps d’une semaine au travers de l’Europe. L’idée de la course est plutôt simple : des équipes venant de tout le globe partent de l’une des 5 villes de départ (Amsterdam, Barcelone, Budapest, Copenhague ou Milan) direction Berlin avec pour seule monnaie d’échange des canettes de Red Bull. Un défi qui doit être réalisé en seulement 7 jours. Tentant non ?

Red Bull Can You Make It ? : 200 équipes d'étudiants issus de plus de 60 pays à travers le monde auront 7 jours pour traverser l'Europe avec des canettes de Red Bull pour seul moyen de paiement.

. Tous les candidats seront informés au plus tard le 15 avril 2024, de leur sélection ou non.

La date limite de candidature varie d’un pays à l’autre. Pour la France, vous avez jusqu'au 31 mars prochain. Pour tenter de vivre cette expérience unique, il vous suffit de former une équipe de 3 personnes, âgées d’au moins 18 ans. Ensemble vous devrez réaliser une vidéo d’une minute en anglais pour convaincre le jury que vous êtes les aventuriers qu’ils recherchent. Soyez créatifs, inspirants, et surtout amusez-vous ! Il vous faudra ensuite candidater en incluant votre vidéo. Toutes les vidéos seront ensuite analysées par un jury qui sélectionne les 200 équipes, dont 15 françaises, qui participeront au

Red Bull Can You Make It : quels attributs sont …

Les équipes partageront leurs expériences tout au long du voyage par le biais de vidéos quotidiennes, et un système de points sera basé sur trois facteurs : les défis aux checkpoints, l’engagement social et l’accomplissement de tâches sur une liste d’aventures. Il ne s’agit pas d’être la première équipe à atteindre la destination, mais de vivre des aventures tout au long du parcours pour gagner.

Les équipes partageront leurs expériences tout au long du voyage par le biais de vidéos quotidiennes, et un système de points sera basé sur trois facteurs : les défis aux checkpoints, l’engagement social et l’accomplissement de tâches sur une liste d’aventures. Il ne s’agit pas d’être la première équipe à atteindre la destination, mais de vivre des aventures tout au long du parcours pour gagner.

Les équipes partageront leurs expériences tout au long du voyage par le biais de vidéos quotidiennes, et un système de points sera basé sur trois facteurs : les défis aux checkpoints, l’engagement social et l’accomplissement de tâches sur une liste d’aventures. Il ne s’agit pas d’être la première équipe à atteindre la destination, mais de vivre des aventures tout au long du parcours pour gagner.

Red Bull Can You Make It ?