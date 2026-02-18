Voir la vidéo26 minutes
Bike

Asa Vermette et Gracey Hemstreet remportent la Red Bull Hardline Tasmania

La météo a beau nous avoir privé de la finale, la Red Bull Hardline Tasmania a couronné ses champions 2026. Signant les meilleurs temps en qualifications, Asa Vermette et Gracey Hemstreet l’emportent.
Écrit par Andrew Cotman
Temps de lecture estimé : 6 minutesUpdated on

Fait partie de cet article

Red Bull Hardline

Le Red Bull Hardline n'est pas pour les âmes sensibles. Considérée comme l'une des courses de VTT les plus difficiles au monde, elle se tient dans les collines de la vallée de Dyfi, au Pays de Galles,

8 Étapes

Red Bull Hardline Tasmanie 2026

La saison 2026 du Red Bull Hardline démarre en Tasmanie, où les meilleurs riders de VTT de descente s’alignent au départ de la course de DH la plus extrême au monde, à Maydena Bike Park, en Australie.

Australie

Asa Vermette

One of the fastest young talents in mountain biking, two-time Red Bull Hardline champion Asa Vermette the USA's next great downhill mountain bike racer.

États-UnisÉtats-Unis

Gracey Hemstreet

Born into a mountain bike family in Canada and raised on the world-class trails of Coast Gravity Park, Gracey Hemstreet is taking the MTB world by storm.

CanadaCanada

Aaron Gwin

États-UnisÉtats-Unis

Jackson Goldstone

From a pre-school viral video sensation to downhill world champion and World Cup champ, Jackson Goldstone is the new hero of Canadian mountain biking.

CanadaCanada

Jess Blewitt

After impressing at Red Bull Hardline and in the Enduro World Series, New Zealand's Jess Blewitt looks set to take the mountain biking scene by storm.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Ronan Dunne

Winner of Red Bull Hardline in Australia and Wales, as well as a World Cup, Ronan Dunne is leading a new generation of Irish downhill racers to the top.

IrelandIreland

Brook Macdonald

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Résumé

  1. 1
    Asa Vermette écrit l’histoire : le plus jeune double vainqueur de la Red …
  2. 2
    Gracey Hemstreet est toujours la reine du Red Bull Hardline
  3. 3
    Red Bull Hardline 2026 résultats
  4. 4
    Qui est reparti avec les trophées de la Red Bull Hardline Tasmania ?
  5. 5
    Quelles étaient les nouveautés sur la piste de la Red Bull Hardline …
Traditionnellement, c’est l’édition galloise du Red Bull Hardline qui a tendance à être perturbée par le vent et la pluie. Cependant, après deux années au cours desquelles les conditions ont été parfaites, la Red Bull Hardline Tasmania 2026 a été frappée par la pluie le jour de la course. Pour assurer la sécurité des riders, les finales ont donc été annulées.
Cela signifie que les résultats des manches de seeding de samedi, disputées à bloc sur la piste rapide et impressionnante tracée dans la jungle du Maydena Bike Park, ont décidé du classement de l’épreuve d’ouverture de la série de courses de descente la plus difficile au monde. L’Américain Asa Vermette, quasi encore adolescent, s’est ainsi vu offrir une victoire historique au général, tandis que la championne 2025 Gracey Hemstreet est de nouveau repartie avec la victoire chez les femmes. Vous pouvez regarder les meilleurs moments du Red Bull Hardline Tasmania en haut de page.
Ronan Dunne, Asa Vermette et Troy Brosnan sur le podium masculin du Red Bull Hardline au Maydena Bike Park, en Australie, le 8 février 2026.

Asa Vermette, Ronan Dunne et Troy Brosnan sur le podium

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Louise Ferguson et Gracey Hemstreet sur le podium de la Red Bull Hardline.

Gracey Hemstreet et Louise Ferguson sur le podium

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce qui s’est passé lors de la course d’ouverture de la saison :
01

Asa Vermette écrit l’histoire : le plus jeune double vainqueur de la Red Bull Hardline

Asa Vermette lors de la Red Bull Hardline 2026.

Asa Vermette est le plus jeune double vainqueur de la Red Bull Hardline

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Après avoir frappé un grand coup en signant le meilleur temps des qualifications au Red Bull Hardline Tasmania 2025 à seulement 18 ans, Asa Vermette a fait exactement la même chose cette année, mais de façon encore plus impressionnante.
Après avoir diagnostiqué la nouvelle version du tracé avec une facilité déconcertante, Vermette a roulé comme s’il savait exactement ce qui était en jeu lors des qualifications du samedi. L’Américain a posé un run quasi parfait pour s’installer en haut de la feuille des temps. Rapide, posé et à la limite exactement où il fallait sur une piste aux conséquences sérieuses à la moindre erreur, Vermette a arrêté le chrono en 3'15"805 pour se qualifier comme tête de série et, le dimanche, décrocher la victoire. C’était le genre de run qui ne cherche pas à attirer l’attention, mais qui confirme en silence la domination de ce rookie parmi l’élite. Vous pouvez regarder l’intégralité de son run ci-dessous :
Pour Vermette, cette victoire signifie aussi qu’il établit un nouveau record sur la Red Bull Hardline. Après sa victoire dominante sur la Red Bull Hardline Wales l’été dernier, où il était devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de l’événement, le rider de 19 ans est désormais aussi le plus jeune à remporter deux Red Bull Hardline. De quoi confirmer ce que tout le monde savait déjà : ce gamin, ce n’est plus le futur, c’est le présent.
Asa Vermette lors de la Red Bull Hardline 2026.

Après sa victoire au Pays de Galles, Asa Vermette récidive en Tasmanie

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne sur la Red Bull Hardline 2026.

Ronan Dunne est tombé en 2025, il a rebondi cette année

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Après une lourde chute et de grosses blessures subies lors de la course de l’an dernier, l’Irlandais Ronan Dunne, double vainqueur de la Red Bull Hardline, a tourné la page et s’est rapproché au plus près du temps de Vermette, terminant à un peu plus de deux secondes pour s’offrir la deuxième place. De son côté, l’Australien Troy Brosnan, favori du public local, a répondu présent sous la pression pour verrouiller la troisième place à domicile pour la deuxième année consécutive.
Le vainqueur de la Red Bull Hardline Tasmania 2025, Jackson Goldstone, a lourdement chuté lors des derniers runs d’entraînement avant le seeding et n’a pas été capable de retrouver son rythme phénoménal habituel lors des manches de qualification, terminant à la neuvième place.
02

Gracey Hemstreet est toujours la reine du Red Bull Hardline

Chez les femmes, Gracey Hemstreet a de nouveau prouvé qu’elle est la reine de la Red Bull Hardline Tasmania avec une deuxième victoire consécutive. Là où d’autres semblaient sur la défensive, elle a attaqué, paraissant aussi à l’aise que n’importe quel rider sur les énormes jumps. La Canadienne, triple vainqueure en Coupe du monde UCI, a maîtrisé la piste de haut en bas et signé un temps de 4'00"834 qu’aucune des quatre autres femmes engagées n’a pu approcher.
La Française d’adoption (Écossaise d’origine) Louise Ferguson a donné suite à sa descente historique lors de la Red Bull Hardline Wales l’été dernier en suivant de près Hemstreet pour décrocher un nouveau podium, à seulement cinq secondes de la Canadienne. Étaient également en piste les rookies en Tasmanie Jess Blewitt et Mikaela Parton, qui ont manqué de peu de boucler le tracé complet après que le vent s’est levé durant le dernier entraînement.
Gracey Hemstreet lors de la Red Bull Hardline 2026.

Gracey Hemstreet a dompté le parcours

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt et Lou Ferguson sur la Red Bull Hardline 2026.

Jess Blewitt et Louise Ferguson ont dominé la semaine

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

03

Red Bull Hardline 2026 résultats

Position

Nom

Nationalité

Temps

Difference

1.

Asa Vermette

États-Unis

3m 15.805s

2.

Ronan Dunne

Irlande

3m 17.937s

+2.132s

3.

Troy Brosnan

Australie

3m 18.098s

+2.293s

4.

Bernard Kerr

Grande-Bretagne

3m 21.918s

+6.113s

5.

Aaron Gwin

États-Unis

3m 22.330s

+6.525s

6.

Carter Sloan

Australie

3m 22.470s

+6.665s

7.

Connor Fearon

Australie

3m 23.211s

+7.406s

8.

Oli Clark

Nouvelle-Zélande

3m 23.537s

+7.732s

9.

Jackson Goldstone

Canda

3m 23.590s

+7.785s

10.

Luca Shaw

États-Unis

3m 23.827s

+8.022s

11.

Ryan Gilchrist

Australie

3m 24.560s

+8.755s

12.

Darcy Coutts

Australie

3m 28.270s

+12.465s

13.

Will Hynes

Australie

3m 29.925s

+14.120s

14.

Dan Booker

Australie

3m 38.080s

+22.275s

15.

Sam Hill

Australie

3m 40.278s

+24.473s

16.

Sascha Kim

Australie

3m 40.321s

+24.516s

17.

Kaos Seagrave

Grande-Bretagne

3m 40.470s

+24.665s

18.

Edgar Briole

France

3m 41.356s

+25.551s

19.

Hudson Tarling

Australie

3m 44.542s

+28.737s

20.

Luke Meier-Smith

Australie

3m 44.588s

+28.783s

21.

Matteo Iniguez

France

3m 57.988s

+42.183s

22.

Gracey Hemstreet

Canada

4m 8.534s

+52.729s

23.

Louise-Anna Ferguson

Grande-Bretagne

4m 13.378s

+57.573s

24.

Roger Vieira

Brésil

4m 24.334s

+1m 8.529s

25.

Théo Erlangsen

Afrique du sud

4m 37.721s

+1m 21.916s

26.

Brook Macdonald

Nouvelle-Zélande

DNF

27.

Mikayla Parton

Grande-Bretagne

DNS

28.

Jess Blewitt

Nouvelle-Zélande

DNS

Brook Macdonald à l'entraînement

Brook Macdonald à l'entraînement

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Asa Vermette lors des qualifications de la Red Bull Hardline Tasmania

Asa Vermette lors des qualifications de la Red Bull Hardline Tasmania

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Kaos Seagrave lancé sur la Red Bull Hardline Tasmania 2026

Kaos Seagrave lancé sur la Red Bull Hardline Tasmania 2026

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne toujours à l'attaque sur la Red Bull Hardline Tasmania

Ronan Dunne toujours à l'attaque sur la Red Bull Hardline Tasmania

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt et Lou Ferguson à la Red Bull Hardline Tasmania

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Aaron Gwin a décroché la 5e place pour sa première participation

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Gracey Hemstreet fête une nouvelle victoire

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone en pleine session

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

La rookie Mikayla Parton élue Rider of the Week

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

04

Qui est reparti avec les trophées de la Red Bull Hardline Tasmania ?

Sur la Red Bull Hardline, il n’y a pas que les podiums qui sont récompensés. Le style et la vitesse comptent aussi, et cette année en Tasmanie, le Français Edgar Briole a décroché le trophée Mophie Fastest Charger après avoir envoyé l’énorme Creek Gap plus vite que tout le monde. Ensuite, Mikayla Parton a obtenu le très convoité titre de Rider of the Week – décerné par les riders eux-mêmes – pour son engagement total lors de sa toute première participation à la Red Bull Hardline.
Mikayla Parton lors de la Red Bull Hardline 2026.

La rookie Mikayla Parton élue Rider of the Week

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

05

Quelles étaient les nouveautés sur la piste de la Red Bull Hardline Tasmania 2026 ?

Jackson Goldstone lors de la Red Bull Hardline 2026.

Jackson Goldstone donne tout

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Le tracé originel de la Red Bull Hardline Tasmania avait demandé plus de 7 500 heures de travail et, avec les nouveaux modules ajoutés pour l’édition 2026, la piste était plus longue, plus rapide et plus exigeante que jamais. En 2025, le tracé avait été retouché pour inclure notamment une section de whoops façon motocross suivie d’une table à la mi-parcours. Les nouveautés de cette année comprenaient un gros drop dès la sortie de la grille, une section de whoops encore plus corsée pour tester à la fois la vitesse et le pilotage, suivie d’un road gap retouché qui accentuait encore la cassure, avant de plonger dans l’emblématique zone d’arrivée. L’ensemble de la piste était 400 m plus longue qu’en 2025, avec 25 m de dénivelé supplémentaire à gérer pour les riders.

Fait partie de cet article

Red Bull Hardline

Le Red Bull Hardline n'est pas pour les âmes sensibles. Considérée comme l'une des courses de VTT les plus difficiles au monde, elle se tient dans les collines de la vallée de Dyfi, au Pays de Galles,

8 Étapes

Red Bull Hardline Tasmanie 2026

La saison 2026 du Red Bull Hardline démarre en Tasmanie, où les meilleurs riders de VTT de descente s’alignent au départ de la course de DH la plus extrême au monde, à Maydena Bike Park, en Australie.

Australie

Asa Vermette

One of the fastest young talents in mountain biking, two-time Red Bull Hardline champion Asa Vermette the USA's next great downhill mountain bike racer.

États-UnisÉtats-Unis

Gracey Hemstreet

Born into a mountain bike family in Canada and raised on the world-class trails of Coast Gravity Park, Gracey Hemstreet is taking the MTB world by storm.

CanadaCanada

Aaron Gwin

États-UnisÉtats-Unis

Jackson Goldstone

From a pre-school viral video sensation to downhill world champion and World Cup champ, Jackson Goldstone is the new hero of Canadian mountain biking.

CanadaCanada

Jess Blewitt

After impressing at Red Bull Hardline and in the Enduro World Series, New Zealand's Jess Blewitt looks set to take the mountain biking scene by storm.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Ronan Dunne

Winner of Red Bull Hardline in Australia and Wales, as well as a World Cup, Ronan Dunne is leading a new generation of Irish downhill racers to the top.

IrelandIreland

Brook Macdonald

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande
Bike
VTT

Acheter la Collection