Asa Vermette et Gracey Hemstreet remportent la Red Bull Hardline Tasmania

Traditionnellement, c’est l’édition galloise du Red Bull Hardline qui a tendance à être perturbée par le vent et la pluie. Cependant, après deux années au cours desquelles les conditions ont été parfaites, la Red Bull Hardline Tasmania 2026 a été frappée par la pluie le jour de la course. Pour assurer la sécurité des riders, les finales ont donc été annulées.

Cela signifie que les résultats des manches de seeding de samedi, disputées à bloc sur la piste rapide et impressionnante tracée dans la jungle du Maydena Bike Park , ont décidé du classement de l’épreuve d’ouverture de la série de courses de descente la plus difficile au monde. L’Américain Asa Vermette , quasi encore adolescent, s’est ainsi vu offrir une victoire historique au général, tandis que la championne 2025 Gracey Hemstreet est de nouveau repartie avec la victoire chez les femmes. Vous pouvez regarder les meilleurs moments du Red Bull Hardline Tasmania en haut de page.

Asa Vermette, Ronan Dunne et Troy Brosnan sur le podium © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Gracey Hemstreet et Louise Ferguson sur le podium © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce qui s’est passé lors de la course d’ouverture de la saison :

01 Asa Vermette écrit l’histoire : le plus jeune double vainqueur de la Red Bull Hardline

Asa Vermette est le plus jeune double vainqueur de la Red Bull Hardline © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Après avoir frappé un grand coup en signant le meilleur temps des qualifications au Red Bull Hardline Tasmania 2025 à seulement 18 ans, Asa Vermette a fait exactement la même chose cette année, mais de façon encore plus impressionnante.

Après avoir diagnostiqué la nouvelle version du tracé avec une facilité déconcertante, Vermette a roulé comme s’il savait exactement ce qui était en jeu lors des qualifications du samedi. L’Américain a posé un run quasi parfait pour s’installer en haut de la feuille des temps. Rapide, posé et à la limite exactement où il fallait sur une piste aux conséquences sérieuses à la moindre erreur, Vermette a arrêté le chrono en 3'15"805 pour se qualifier comme tête de série et, le dimanche, décrocher la victoire. C’était le genre de run qui ne cherche pas à attirer l’attention, mais qui confirme en silence la domination de ce rookie parmi l’élite. Vous pouvez regarder l’intégralité de son run ci-dessous :

Pour Vermette, cette victoire signifie aussi qu’il établit un nouveau record sur la Red Bull Hardline. Après sa victoire dominante sur la Red Bull Hardline Wales l’été dernier, où il était devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de l’événement, le rider de 19 ans est désormais aussi le plus jeune à remporter deux Red Bull Hardline. De quoi confirmer ce que tout le monde savait déjà : ce gamin, ce n’est plus le futur, c’est le présent.

Après sa victoire au Pays de Galles, Asa Vermette récidive en Tasmanie © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool Ronan Dunne est tombé en 2025, il a rebondi cette année © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Après une lourde chute et de grosses blessures subies lors de la course de l’an dernier, l’Irlandais Ronan Dunne, double vainqueur de la Red Bull Hardline, a tourné la page et s’est rapproché au plus près du temps de Vermette, terminant à un peu plus de deux secondes pour s’offrir la deuxième place. De son côté, l’Australien Troy Brosnan, favori du public local, a répondu présent sous la pression pour verrouiller la troisième place à domicile pour la deuxième année consécutive.

Le vainqueur de la Red Bull Hardline Tasmania 2025, Jackson Goldstone, a lourdement chuté lors des derniers runs d’entraînement avant le seeding et n’a pas été capable de retrouver son rythme phénoménal habituel lors des manches de qualification, terminant à la neuvième place.

02 Gracey Hemstreet est toujours la reine du Red Bull Hardline

Chez les femmes, Gracey Hemstreet a de nouveau prouvé qu’elle est la reine de la Red Bull Hardline Tasmania avec une deuxième victoire consécutive. Là où d’autres semblaient sur la défensive, elle a attaqué, paraissant aussi à l’aise que n’importe quel rider sur les énormes jumps. La Canadienne, triple vainqueure en Coupe du monde UCI, a maîtrisé la piste de haut en bas et signé un temps de 4'00"834 qu’aucune des quatre autres femmes engagées n’a pu approcher.

La Française d’adoption (Écossaise d’origine) Louise Ferguson a donné suite à sa descente historique lors de la Red Bull Hardline Wales l’été dernier en suivant de près Hemstreet pour décrocher un nouveau podium, à seulement cinq secondes de la Canadienne. Étaient également en piste les rookies en Tasmanie Jess Blewitt et Mikaela Parton, qui ont manqué de peu de boucler le tracé complet après que le vent s’est levé durant le dernier entraînement.

Gracey Hemstreet a dompté le parcours © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Jess Blewitt et Louise Ferguson ont dominé la semaine © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

03 Red Bull Hardline 2026 résultats

Position Nom Nationalité Temps Difference 1. Asa Vermette États-Unis 3m 15.805s 2. Ronan Dunne Irlande 3m 17.937s +2.132s 3. Troy Brosnan Australie 3m 18.098s +2.293s 4. Bernard Kerr Grande-Bretagne 3m 21.918s +6.113s 5. Aaron Gwin États-Unis 3m 22.330s +6.525s 6. Carter Sloan Australie 3m 22.470s +6.665s 7. Connor Fearon Australie 3m 23.211s +7.406s 8. Oli Clark Nouvelle-Zélande 3m 23.537s +7.732s 9. Jackson Goldstone Canda 3m 23.590s +7.785s 10. Luca Shaw États-Unis 3m 23.827s +8.022s 11. Ryan Gilchrist Australie 3m 24.560s +8.755s 12. Darcy Coutts Australie 3m 28.270s +12.465s 13. Will Hynes Australie 3m 29.925s +14.120s 14. Dan Booker Australie 3m 38.080s +22.275s 15. Sam Hill Australie 3m 40.278s +24.473s 16. Sascha Kim Australie 3m 40.321s +24.516s 17. Kaos Seagrave Grande-Bretagne 3m 40.470s +24.665s 18. Edgar Briole France 3m 41.356s +25.551s 19. Hudson Tarling Australie 3m 44.542s +28.737s 20. Luke Meier-Smith Australie 3m 44.588s +28.783s 21. Matteo Iniguez France 3m 57.988s +42.183s 22. Gracey Hemstreet Canada 4m 8.534s +52.729s 23. Louise-Anna Ferguson Grande-Bretagne 4m 13.378s +57.573s 24. Roger Vieira Brésil 4m 24.334s +1m 8.529s 25. Théo Erlangsen Afrique du sud 4m 37.721s +1m 21.916s 26. Brook Macdonald Nouvelle-Zélande DNF 27. Mikayla Parton Grande-Bretagne DNS 28. Jess Blewitt Nouvelle-Zélande DNS

Brook Macdonald à l'entraînement © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Asa Vermette lors des qualifications de la Red Bull Hardline Tasmania © Brett Hemmings / Red Bull Content Pool Kaos Seagrave lancé sur la Red Bull Hardline Tasmania 2026 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Ronan Dunne toujours à l'attaque sur la Red Bull Hardline Tasmania © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Jess Blewitt et Lou Ferguson à la Red Bull Hardline Tasmania © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Aaron Gwin a décroché la 5e place pour sa première participation © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Gracey Hemstreet fête une nouvelle victoire © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone en pleine session © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool La rookie Mikayla Parton élue Rider of the Week © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

04 Qui est reparti avec les trophées de la Red Bull Hardline Tasmania ?

Sur la Red Bull Hardline, il n’y a pas que les podiums qui sont récompensés. Le style et la vitesse comptent aussi, et cette année en Tasmanie, le Français Edgar Briole a décroché le trophée Mophie Fastest Charger après avoir envoyé l’énorme Creek Gap plus vite que tout le monde. Ensuite, Mikayla Parton a obtenu le très convoité titre de Rider of the Week – décerné par les riders eux-mêmes – pour son engagement total lors de sa toute première participation à la Red Bull Hardline.

La rookie Mikayla Parton élue Rider of the Week © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

05 Quelles étaient les nouveautés sur la piste de la Red Bull Hardline Tasmania 2026 ?

Jackson Goldstone donne tout © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Le tracé originel de la Red Bull Hardline Tasmania avait demandé plus de 7 500 heures de travail et, avec les nouveaux modules ajoutés pour l’édition 2026, la piste était plus longue, plus rapide et plus exigeante que jamais. En 2025, le tracé avait été retouché pour inclure notamment une section de whoops façon motocross suivie d’une table à la mi-parcours. Les nouveautés de cette année comprenaient un gros drop dès la sortie de la grille, une section de whoops encore plus corsée pour tester à la fois la vitesse et le pilotage, suivie d’un road gap retouché qui accentuait encore la cassure, avant de plonger dans l’emblématique zone d’arrivée. L’ensemble de la piste était 400 m plus longue qu’en 2025, avec 25 m de dénivelé supplémentaire à gérer pour les riders.