Tout comprendre des Night Sessions de Roland-Garros

Historiquement, les portes de Roland-Garros se ferment à la tombée de la nuit. Mais depuis 2021, des matchs sont organisés en soirée sous le nom de « Night Session ». Et si vous ne connaissez pas le concept, mais que vous voulez suivre Matteo Berrettini, on vous fait une petite piqûre de rappel.

01 C’est quoi une Night Session à Roland-Garros ?

Chaque soir, un match démarre à partir de 20h15 sur le court Philippe-Chatrier. Comme il s’agit d’un événement particulier, les spectateurs présents sur le court doivent laisser leur place à ceux du soir. Si vous avez des billets à la journée, vous avez donc une chance sur quatre de rater le meilleur match du jour sur le central.

02 Ils nous entraînent jusqu’au bout de la nuit

Matteo Berrettini prépare son revers © Giorgio Maiozzi/Red Bull Content Pool

Un match peut durer longtemps, même très longtemps. Initialement, les Night Sessions de Roland-Garros débutaient à partir de 21 heures. Mais, depuis, les circuits masculins et féminins ont fait passer une règle pour interdire les débuts de matchs après 23 heures. Alors, ces rencontres doivent désormais débuter à 20h15 si les trois matchs qui les précèdent sont terminés.

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En 2024, la Night Session entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti a démarré après 22h30 à cause des retards sur le court. Ce genre de rencontre rejoint souvent le panthéon des matchs qui ont marqué l'histoire de Roland-Garros . Le match a duré 4h29 et les spectateurs restés jusqu'au bout ont pu rentrer chez eux à 3h du matin. Légendaire certes, mais un peu fatiguant pour le reste de la semaine. En 2025, le format a encore évolué : la seconde demi-finale masculine bascule désormais elle aussi en nocturne, portant à 11 le nombre total de soirées officielles au calendrier. Les droits TV ont été renouvelés entre France Télévisions et Amazon Prime Video jusqu'en 2027, confirmant la pérennité du format.

03 Une autre diffusion pour ce Prime time

Habituellement diffusé par le groupe France Télévisions, le tournoi de Roland-Garros est co-diffusé par Amazon Prime Video. Les américains possèdent les droits des Night Sessions depuis leur arrivée en 2021.

La programmation de Roland-Garros appelle ces rencontres « Grands Matchs », pour faire référence à la meilleure affiche de la journée. Prime dispose de moins de matchs à diffuser que France Télévisions, mais du match phare (théorique) du jour.

Un couac est déjà arrivé entre les deux diffuseurs : en 2022, le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic était réservé à Amazon. La direction du groupe français était montée au créneau, frustrée de ne pas pouvoir diffuser le match. Une solution avait été rapidement trouvée, Prime Video acceptant de retransmettre la rencontre gratuitement (contre une inscription).

04 Pic et pic et colégram, ce sera toi le match du soir

La programmation des matchs à Roland, c’est ce qui fait venir (ou pas) les spectateurs. La désignation de la Night Session est un peu particulière, car il faut satisfaire à la fois le tournoi et les diffuseurs.

Le tournoi a le dernier mot, mais Amazon Prime Video apporte aussi sa petite touche. En soirée, l’affiche concerne souvent un match du tableau masculin lors des premiers tours — un favori, un Français ou une rencontre très attendue. Les circuits ATP, WTA et les télévisions étrangères ont eux aussi des arguments à faire valoir lors des discussions sur le court Philippe-Chatrier.

Moins attendu, les joueurs peuvent aussi communiquer avec les hautes instances pour exprimer leurs envies. Alors qu’ils parlent de plus en plus pour faire face aux problèmes du tennis professionnel, certains demandent à jouer en soirée, comme Gaël Monfils, particulièrement friand de ces ambiances.

Si les matchs féminins sont moins choisis par les diffuseurs et le tournoi, c’est à cause de leur durée. Roland-Garros ne veut pas faire payer les spectateurs pour un match de trois sets maximum, alors qu’un match masculin dure au moins deux heures.

05 Une ambiance plus électrique sur le court Philippe-Chatrier

Les ailes du toit du Philippe-Chatrier © Yan Peirolo

Si les joueurs doivent faire face à des conditions de jeu plus lourdes ou fraîches qu’en journée, les spectateurs eux, réchauffent le court. Après avoir profité des petites festivités d'avant-match, ils peuvent entrer dans les travées du court Philippe-Chatrier .

Clappings, chants et même musique, l’ambiance des night sessions est plus chaude qu’en journée. En même temps, difficile de ne pas remarquer que les chapeaux panama à seulement 130 euros laissent leur place à un public chauffé à blanc.

Si vous voulez suivre Matteo Berrettini et les prochaines night sessions de Roland-Garros, rendez-vous sur Prime Video avec votre abonnement.

06 FAQ

Où et comment regarder les Night Sessions de Roland-Garros ?

Les Night Sessions du tournoi de Roland-Garros sont diffusées sur Amazon Prime Video. Pour ceux qui ont des places, rendez-vous dans les travées du Philippe-Chatrier.

À quelle heure commencent les Night Sessions de Roland-Garros ?

Il n'y a pas d'heure exacte pour les Night Sessions. Les matchs sont programmés à 20h15 à titre indicatif. Ils peuvent prendre du retard si le match qui le précède n'est pas terminé.

Jusqu'à quelle heure dure la Night Session à Roland-Garros ?

Les Night Sessions n'ont pas d'heure de fin. La seule possibilité pour qu'une affiche ne se joue pas, c'est que le match commence après 23h. Le tournoi de Roland-Garros se plie aux règles des circuits ATP et WTA concernant les horaires de matchs.

Pourquoi y a-t-il des Night Sessions à Roland-Garros ?

Les Night Sessions ont été introduites en 2021 pour deux raisons principales : créer un rendez-vous de prime time à haute valeur spectaculaire — ambiance show, éclairage LED, tribunes pleines — et répondre aux besoins des diffuseurs télévisés, notamment Amazon Prime Video, qui a obtenu les droits exclusifs de ces soirées en France. C'est aussi un levier commercial pour le tournoi, qui peut ainsi proposer un produit premium distinct des sessions de journée.

Quelle est la différence entre un billet Day Session et Night Session à Roland-Garros ?

Le billet de journée donne accès à l'ensemble des courts de Roland-Garros toute la journée, y compris le Philippe-Chatrier. Le billet Night Session, lui, est exclusivement valable pour la session de soirée sur le Philippe-Chatrier à partir de 19h. Les spectateurs de journée présents sur le central doivent le quitter avant l'entrée du public du soir.

Les conditions de tennis sont-elles différentes lors des Night Sessions ?

Oui. La nuit, la température baisse et l'humidité augmente, ce qui rend la balle plus lourde et les rebonds plus lents sur la terre battue. Les échanges sont généralement plus longs et les joueurs doivent adapter leur tactique. Cet environnement peut favoriser les joueurs physiques et les défenseurs de fond de court.