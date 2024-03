Ces 7 records et performances incroyables liés à la slackline

Sheshounet, CyrilMP4, Julgane et TheGreatReview se sont essayés à la slackline le temps d'un test de culture gaming, sous l'oeil avisé de la slackeuse Salomé Chollet , lors d'un nouveau tout format : Force & Focus. Retrouvez la vidéo ci-dessous.

Ils ne volent pas mais marchent dans le ciel au milieu des nuages. Ces équilibristes de l’extrême repousse d’années en années les records de slackline, nous faisant vibrer avec eux. En voici quelques uns :

01 La traversée des tours Katara par Jaan Roose

À plus de 185 mètres d'altitude et face à des vents violents, Jaan Roose , un Estonien, a réalisé la plus longue traversée sur une slackline. La sangle, dont la largeur était de seulement 2,5 cm, s'étendait sur plus de 150 mètres entre les deux tours Katara au Qatar. Un record exceptionnel qu’on vous propose de découvrir en vidéo.

1 minutes Jaan Roose fait de la slackline sur un seul bâtiment au Qatar Regardez l'Estonien Jaan Roose traverser le vide qui sépare les emblématiques tours Katara au Quatar, sur une slackline éclairée aux LED.

Date et lieu : le 2 août 2023 / Lusail, Qatar

Distance : 150 mètres

Hauteur : 185 mètres d’altitude

02 Le Mont Saint-Michel par les airs

Il aurait pu choisir d’aller au Mont Saint-Michel en marchant comme tout le monde, mais Nathan Paulin aime les challenges. Alors quoi de mieux que de se rendre sur ce lieu mythique grâce à une slackline ? Un défi fou qui lui a valu le record du monde de la plus longue distance en slackline jamais parcouru. Il faut dire qu’il a senti les 2 200 m qui séparaient la grue de départ au Mont n’était pas une mince affaire, mais le Français a été chanceux au niveau de la météo, l’absence de vent facilitant son avancée de 2 heures au total.

Date et lieu : 24 mai 2022 / Abbaye du Mont Saint-Michel, France

Distance : 2 200 mètres

Hauteur : 115 mètres d’altitude

03 Projet 2700

30 amateurs de montagne se sont rassemblés en Auvergne, plus précisément au col de la Croix Saint-Robert (massif du Sancy), afin d’atteindre le Puy de l'Angle au Rox du Cuzeau par les airs. Le but est de dépasser le record mondial de distance parcourue en highline, qui était précédemment détenu par… Nathan Paulin, dont on vous parle juste au dessus. 8 fous de la slackline ont réussi à traverser la ligne de 2 710 mètres sans tomber : Augustin Moinat, Tania Moniet, Arthur Lefebvre, Mia Noblet, Benoît Brume, Mattis Reisner, Nathan Philippot et Julien Roux, qui a d’ailleurs été le dernier à avoir effectué la traversée dans la nuit du 13 au 14 août, aux lueurs de la pleine lune et de sa lampe frontale.

Date et lieu : du 30 juillet au 8 août 2022 / Puy-de-Dôme, France

Distance : 2 710 mètres

Hauteur : 250 mètres d’altitude

04 Record de slackline sous-terre

L'expérience a eu lieu au fin fond d’un gouffre de la grotte de la Verna. Trois jours entiers ont été consacrés par l’association Slackline Pays Basque, pour réaliser cet exploit, où il a été nécessaire de tendre la sangle à une hauteur de 90 mètres au-dessus du vide. Si Philippe Soubies et Alejandro Antolinez avaient déjà tenté cette folie il y a 7 ans, qui a abouti sur un échec, cette fois-ci c’était la bonne ! Dans ce milieu humide et souterrain, les repères sont perturbés et la première tentative s'est révélée difficile. La sangle, la fixation et le nœud sont tous doublés afin de garantir la sécurité. En fin de compte, les deux slackliners ont réussi à traverser la grotte sans tomber. Un nouveau record pour ces funambules.

Date et lieu : 12 novembre 2023 / Pyrénées-Atlantique, France

Distance : 230 mètres

Hauteur : 100 mètres d’altitude

05 Spencer Seabrooke en free solo au dessus du vide

Si on vous propose de marcher à plus 250 mètres de hauteur au-dessus d’un gouffre sans aucune protection, instinctivement vous nous répondez non. Pourtant un homme : Spencer Seabrooke, s’est donné pour défi de marcher sur une slackline à 65 mètres au-dessus d’un gouffre à Squamish, sans sécurité. Un défi totalement fou qu’il a réussi avec brio, malgré quelques belles chutes qui nous ont donné des sueurs (très) froides.

Date et lieu : 2 août 2015 / Squamish, Canada

Distance : 64 mètres

Hauteur : 290 mètres d’altitude

06 Jaan Roose au-dessus d’un ancien océan

Si Bozzhyra était il y a très longtemps un océan (aujourd’hui asséché), Jaan Roose en a fait son aire de jeux le temps d’une traversée en hauteur. Les chaleurs de ce désert, atteignant parfois 50°C, et les vents chauds ont été le plus grand défi de cette percée de 500 mètres entre deux flancs de falaise. Un défi qui a demandé de la patience et de la précision, car les équipes ont dû attendre 5 jours à cause du vent avant de pouvoir laisser Jaan Roose monter sur sa ligne.

4 minutes Jaan Roose sur une slackline au-dessus d'un ancien océan Jaan Roose franchit 500 mètres de slackline au-dessus d'un ancien océan au Kazakhstan.

Date et lieu : 22 novembre 2022 / Squamish, Canada

Distance : 500 mètres

Hauteur : 200 mètres d’altitude

07 Sur une slackline au milieu des montagnes autrichiennes

2 minutes Mick Kemeter en slackline sur le Grossglockner Mick Kemeter marche sur une slackline sur le Grossglockner, en Autriche.

Perché à plus de 3000 mètres d’altitude entre 2 montagnes autrichiennes, Mich Kemeter a bravé le froid et le vent sur sa slackline. La traversée des deux pics de l’un des plus grands sommets d’Autriche, le Grossglockner, n’avait encore jamais été prise d'assaut par un équilibriste, alors Mich Kemeter et son équipe ont choisi de remédier à cela. Durant 4 jours, il a tenté de traverser une ligne gelée, pieds nus, qu’il devait déneigé chaque matin. Mick a dû employer les grands moyens pour tenter de préserver ses pieds, en les réchauffant à l’aide d’un réchaud.

Date et lieu : 21 février 2017 / Grossglockner, Autriche

Distance : 47 mètres

Hauteur : 3 770 mètres d’altitude