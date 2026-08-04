Tout savoir sur le Super Bowl LXI

Le Super Bowl (et pas finale du Superbowl, merci) est le pinacle de la saison de NFL . L’an dernier, les Seattle Seahawks se sont imposés face aux New England Patriots et ont remporté la deuxième bague de leur histoire.

Cette année, préparez-vous à passer la nuit de votre Saint-Valentin devant votre télé, accompagné de votre moitié (ou pas) pour regarder l’histoire du sport américain s’écrire devant vos yeux. Le match (le 61e Super Bowl de l'histoire) a lieu le 14 février 2027. En attendant de peut-être voir Amon-Ra St-Brown jouer le titre, si vous ne maîtrisez pas encore toutes les règles du foot US, consultez notre guide complet des règles à garder en tête pour suivre le Super Bowl .

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01 Où se déroulera le Super Bowl LXI en 2027 ?

Après avoir accueilli l'événement en 2022, puis la Coupe du monde 2026 cet été, le SoFi Stadium est de retour. Il est situé à Inglewood, dans l'agglomération de Los Angeles . Pour la ville des Rams et des Chargers, c'est donc une neuvième finale de NFL qui se profile à l'horizon.

Comme le SoFi Stadium a été rénové récemment, il a tous les arguments pour accueillir un événement de cette ampleur.

02 Sur quelle chaîne suivre le Super Bowl LXI ?

Grande première dans l'histoire du Super Bowl : ce sera ESPN (avec ABC, du groupe Disney) qui diffusera l'événement aux États-Unis. La chaîne, qui n'avait jamais eu les droits du match jusque-là, a déjà lancé une vaste opération marketing baptisée « Year of the Super Bowl », avec des programmes spéciaux tout au long de la saison.

En France, le coup d'envoi devrait avoir lieu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 février 2027, autour de 0 h 30 (heure encore à confirmer par la NFL). Les diffuseurs seront BeIN Sports et L'Équipe, qui a repris une partie des droits de diffusion de la NFL. À noter que les matchs en Europe, dont le match à Paris, seront également diffusés sur les canaux de France Télévisions.

03 Quelles équipes pourraient s'affronter au Super Bowl LXI ?

Reggie Bush a gagné le Super Bowl avec les Vikings © Red Bull Content Pool

Si la saison n’a pas encore commencé, les bookmakers, eux, se sont déjà fait leur premier avis.

Grâce à une intersaison bling-bling lors de laquelle la franchise s’est notamment attachée les services de Myles Garrett, les Rams sont actuellement les favoris. En cas de Super Bowl, ce serait la deuxième fois d’affilée que la franchise jouerait l’affiche à domicile.

Pour en revenir aux cotes (qui sont uniquement là à titre informatif, on vous déconseille de parier de l'argent sur n'importe quel événement sportif), les Buffalo Bills et les Baltimore Ravens sont légèrement derrière et sont à égalité. En quatrième position, on retrouve les champions en titre, les Seattle Seahawks, qui ont perdu le running back Kenneth Walker III durant l’été.

Le trio Chiefs, Patriots et Eagles se place devant les Chargers, les Packers et les Texans. Les Detroit Lions d’Amon-Ra Saint-Brown sont juste devant les San Francisco 49ers et les Cincinnati Bengals, malheureux perdants du dernier Super Bowl à Los Angeles.

04 Qui jouera pendant le show de la mi-temps du Super Bowl ?

Comme pour les équipes, on ne connaît pas encore la tête d’affiche du très médiatisé "Halftime Show". Comme il est de coutume aux États-Unis, les parieurs misent sur quelques noms :

Miley Cyrus

Justin Bieber

Cardi B

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BlackPink

Metallica

Dua Lipa

05 Quelle équipe n'a jamais gagné le Super Bowl ?

Amon-Ra St. Brown fait tout pour porter les Detroit Lions © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Malgré une histoire riche, pléthore de franchises n'ont jamais mis les gants sur le trophée Vince Lombardi. L'une d'elles réussira-t-elle à briser la malédiction dans quelques mois ? Réponse le 15 février au petit matin :

Cleveland Browns

Detroit Lions

Houston Texans

Jacksonville Jaguars

Arizona Cardinals

Los Angeles Chargers

Tennessee Titans

Atlanta Falcons

Carolina Panthers

Cincinnati Bengals

Buffalo Bills

Minnesota Vikings

06 Où acheter des billets pour le Super Bowl 2027 ?

Les billets pour le Super Bowl LXI ne sont pas encore disponibles à la vente. En attendant l'ouverture officielle, On Location , partenaire officiel de la NFL, propose un programme de dépôt "Priority Access" permettant de réserver son accès prioritaire aux packages (places premium, hospitalité, expériences exclusives) dès maintenant, sans garantie de prix ni de date d'ouverture des ventes classiques.

07 Un impact économique majeur pour Los Angeles

Le précédent Super Bowl LVI, déjà organisé au SoFi Stadium en 2022, avait généré entre 234,3 et 477,5 millions de dollars de retombées économiques pour le comté de Los Angeles, selon une étude indépendante citée par la NFL.

« Nous sommes très heureux de ramener le Super Bowl à Los Angeles pour la deuxième fois en cinq ans », a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell lors de l'annonce du lieu. « La ville a fait un travail remarquable en accueillant le Super Bowl 56 dans l'incroyable SoFi Stadium, et nous pensons que le Super Bowl 61 sera encore plus mémorable. »

Ce sera également le 9ᵉ Super Bowl accueilli dans la région de Los Angeles, qui avait déjà organisé le tout premier Super Bowl en 1967 au Memorial Coliseum. 2027 marquera ainsi les 60 ans du Super Bowl I.