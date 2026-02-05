NFL : les règles de base pour suivre le Super Bowl

La fin de la saison de NFL (National Football Association) approche, et il ne reste que deux équipes : les New England Patriots et les Seattle Seahawks . Dans la nuit de dimanche à lundi, aux États-Unis mais pas que, tous les regards seront tournés vers Santa Clara, où le match a lieu .

Si vous avez été invité à une soirée et que vous ne voulez pas demander des explications après chaque action, on vous a concocté un guide aux petits oignons pour comprendre les grands principes du football américain . En bonus : une fois que vous serez devenu un expert, vous pourrez suivre la carrière d’Arch Manning. Ça tombe bien, elle s’annonce plutôt intéressante.

01 Le but du jeu

Commençons simplement : au foot US , le but du jeu est de marquer plus de points que l’adversaire. Cela passe par le fait de marquer des touchdowns, ou de faire passer la balle entre les poteaux via un coup de pied.

Touchdown : Amener la balle dans l’en-but adverse (appelé endzone) via une passe ou une course. Pensez rugby, mais avec une action qui démarre par une phase arrêtée. Un touchdown rapporte 6 points, et donne ensuite lieu à une transformation au pied qui offre 1 point supplémentaire, ou à une autre action arrêtée, qui en donne 2 si réussie.

Coup de pied : comme au rugby (oui, encore), une équipe peut décider de tenter un coup de pied. Si le ballon passe entre les poteaux, vous gagnez 3 points, et c’est ensuite à l’adversaire d’attaquer.

02 Le nombre de joueurs par équipe

En NFL, chaque équipe est composée de pas moins de 53 joueurs. Ça vous semble énorme et compliqué ? Pas d’inquiétude. Sur le terrain, il n’y a “que” 22 joueurs face à face à tout moment : 11 en attaque, et 11 en défense. Si vous voulez connaître les différentes positions et les rôles qui vont avec, consultez notre guide .

03 First down, c’est quoi ?

Lorsqu’elles veulent avancer sur le terrain et garder la possession de la balle, les équipes doivent enchaîner les actions positives et gagner du terrain. Dans les faits, cela passe par les “first downs”.

En attaque, une équipe a 4 opportunités pour parcourir 10 yards (9 mètres) ou plus. Via une passe ou des courses, elle avance petit à petit, et si elle atteint les 10 yards, elle repart en “first and 10”. En bas de l’écran, vous verrez la mention de “1st and 10”, ou “2 and 8” etc. Le premier chiffre correspond à la tentative (allant de 1 à 4), et le second au nombre de yards à parcourir.

En cas d’échec, après 4 tentatives, la balle est rendue à l’adversaire. Dans le cas d’un “fourth and x” où l’attaque n’aurait pas réussi à parcourir les yards requis, l’adversaire récupère la possession, en attaque, au même endroit sur le terrain. Histoire d’éviter d’offrir des opportunités de marquer à l’autre équipe, en général, la 4e tentative est ce qu’on appelle un punt.

04 Punt

Punter, c’est le fait d’envoyer la balle au pied le plus loin possible dans le camp de l’adversaire. De cette manière, la prochaine possession de l’autre équipe sera plus compliquée, puisqu’elle devra parcourir beaucoup de terrain pour essayer de marquer. Si vous suivez le rugby, le même principe s’applique avec les coups de pied qui permettent à vos coéquipiers de remonter le terrain et d'étouffer l’adversaire.

05 Temps morts

Amon-Ra St. Brown à l'entraînement © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Un match de foot US est divisé en 4 quart-temps de 15 minutes chacun. Au fil d’une partie, s’ils veulent tenter des actions particulières ou s’adapter aux attaquants et défenseurs positionnés face à eux, les coachs peuvent utiliser 3 temps-morts par mi-temps. Comme l'horloge ne s’arrête que lorsque la balle sort des limites du terrain ou en cas de passe incomplète, les temps-morts sont également cruciaux pour manipuler le chrono, notamment avant la mi-temps ou la fin du match. Si un entraîneur voit que sa défense tient bon et qu’il récupèrera la possession, il peut utiliser un temps-mort histoire d'économiser de précieuses secondes et de tenter un ou deux coups avant la fin de la période.

06 Arbitrage et flags

En bord de terrain, les arbitres jouent un rôle déterminant et, comme dans beaucoup de sports, sont souvent la cible des fans frustrés après une défaite de leur équipe. Si vous voyez un mouchoir jaune au sol, il ne s’agit pas du cadeau d’un jeune spectateur à son joueur préféré. C’est de cette manière que le corps arbitral signale aux joueurs qu’il y a une pénalité.

En cas d’accrochage, diverses sanctions sont mises en place, mais généralement, l’action est à rejouer, et la position de la balle est adaptée. Si l’attaque est fautive, elle recule et devra parcourir une plus grande distance. Dans le cas contraire, l’attaque avance.

S’il n’est pas d’accord avec une décision, l'entraîneur peut lui aussi utiliser son “flag”. Celui-ci est rouge, et il déclenche un challenge qui permet de s’assurer que les arbitres ne se sont pas trompés.

Bon, on n'est sciemment pas rentré dans le détail avec les différentes formations qui varient en fonction du type d’actions (passe ou course) ou des trick plays, mais vous avez déjà de quoi vivre une soirée enflammée ce dimanche soir devant Drake Maye, Sam Darnold et compagnie !