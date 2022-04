Pourquoi ? C’est très simple. Cette vague légendaire est un fruit défendu, aussi appétissant que terrifiant. Le joyau d’une île, Tahiti (la plus grande de la Polynésie française), qui jouit chaque année des plus grosses houles de la planète : « En raison de sa situation géographique privilégiée, l'île reçoit les vagues géantes qui se sont formées entre le cercle antarctique et le sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande », explique l'océanographe Pedro Guimarães.