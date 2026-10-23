Le parcours du Tour de France 2027 © letour.fr

01 Étapes 1 à 3 : départ en Écosse et traversée du Royaume-Uni

En 2026, Barcelone et la Catalogne avaient hébergé le Grand Départ. Cette fois-ci, les températures risquent de légèrement chuter, puisque les athlètes s’élanceront depuis la capitale écossaise d’Édimbourg le 2 juillet.

Comme souvent, l’étape inaugurale offrira un terrain de jeu privilégié aux sprinteurs, avant que les trajets ne deviennent un peu plus chaotiques. Après un Édimbourg - Carlisle, les coureurs iront de Keswick à Liverpool, avant un Welshpool - Cardiff sur la troisième étape. Après ce triptyque Écosse - Angleterre - pays de Galles, rendez-vous à Cherbourg pour attaquer l’Hexagone en Normandie.

Maxim Van Gils et Red Bull – BORA – hansgrohe à l'entraînement © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Étape 1 : vendredi 2 juillet, d’Édimbourg à Carlisle - 184 km - plaine

Étape 2 : samedi 3 juillet, de Keswick à Liverpool - 223 km - accidentée

Étape 3 : dimanche 4 juillet, de Welshpool à Cardiff - 223 km - accidentée

02 Étapes 4 à 8 : la Bretagne pour les puncheurs, Chambord pour les rouleurs

De Cherbourg au Creusot, les coureurs vont enchaîner les étapes sur terrains accidentés avec, au milieu, un premier contre-la-montre individuel qui devrait faire plaisir à Remco Evenepoel. Sur ces 5 jours de course, ils traverseront la France d’ouest en est, allant de la Normandie à la Bourgogne, avec en prime un petit tour du côté des châteaux de la Loire (à pleine vitesse).

Étape 4 : mardi 6 juillet, de Cherbourg-en-Cotentin à Cherbourg-en-Cotentin – 171 km – accidentée

Étape 5 : mercredi 7 juillet, de Pontorson à Plumelec - 178 km - accidentée

Étape 6 : jeudi 8 juillet, de Vannes à Angers – 193 km – plaine

Étape 7 : vendredi 9 juillet, de Blois à Chambord - 38 km - contre-la-montre individuel

Étape 8 : samedi 10 juillet, de Bourges au Creusot - 224 km - accidentée

03 Étapes 9 à 11 : premier coup de chaud en montagne

Alors que l’on devrait commencer à discerner de premiers écarts au classement général, le massif du Jura puis les Alpes devraient les voir s’accentuer. Entre échappées, difficultés, possibles crevaisons et abandons, ces trois jours vont nous offrir des retournements de situation. La montagne, ça nous gagne (surtout les grimpeurs), avec en prime une arrivée dans la station des Saisies et son panorama sur le Mont-Blanc pour le 14 juillet. Est-ce qu’on y verra Florian Lipowitz partir à l’attaque ? 3e du Tour 2025 et maillot blanc, le jeune Allemand est attendu.

Étape 9 : dimanche 11 juillet, de Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux au Grand Colombier - 162 km - montagne

Étape 10 : mardi 13 juillet, d’Annecy à Sallanches - 171 km - montagne

Étape 11 : mercredi 14 juillet, de Cluses aux Saisies - 150 km - montagne

04 Étapes 12 à 15 : les pièges du Sud, jusqu’à la montée de Mende

Après des étapes taillées pour Jai Hindley, le Tour va de nouveau faire plaisir aux sprinteurs en passant par Valence, Aubenas et Montpellier. Lors de la 14e étape qui relie la préfecture de l’Hérault à Mende, on retrouvera un peu de verticalité avec des cols à 7, 8 et 10 %.

Jai Hindley sur le podium © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Étape 12 : jeudi 15 juillet, de Chambéry à Valence - 162 km - plaine

Étape 13 : vendredi 16 juillet, d’Aubenas à Montpellier - 164 km - plaine

Étape 14 : samedi 17 juillet, de Montpellier à Mende - 199 km - montagne

Étape 15 : dimanche 18 juillet, de Rodez à Albi - 169 km - accidentée

05 Étapes 16 à 21 : 71 km de chrono plus tard, le verdict des Pyrénées

Un jour de repos à Toulouse, et le sprint final s’élance ! Enfin… s’il y a bien un contre-la-montre excessivement important dans la ville rose, il n’y aura pas que des pointes de vitesse. Dans les Pyrénées, le mythique Tourmalet et un Hasparren - Laruns attendent les cyclistes de pied ferme. Sauf énorme attaque plus tôt dans la compétition, c’est à ce moment que se jouera définitivement cette 114e édition du Tour de France. 2e en 2026, Remco Evenepoel devrait arriver avec de sérieux arguments. C’est d’autant plus vrai qu’avec 71 kilomètres de contre-la-montre au total, ce Tour devrait rééquilibrer les chances de victoire entre grimpeurs et rouleurs polyvalents.

Remco Evenepoel a déjà connu la gloire à Paris © Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Étape 16 : mardi 20 juillet, de Toulouse à Toulouse - 33 km - contre-la-montre individuel

Étape 17 : mercredi 21 juillet, de Muret à Pau - 186 km - plaine

Étape 18 : jeudi 22 juillet, de Pau à Saint-Lary-Soulan Col du Portet - 174 km - montagne

Étape 19 : vendredi 23 juillet, d’Hasparren à Laruns - 160 km - montagne

Étape 20 : samedi 24 juillet, de Maubourguet à Libourne - 198 km - plaine

Étape 21 : dimanche 25 juillet, de Saint-Quentin-en-Yvelines à Paris Champs-Élysées - 116 km - plaine

Qui arrivera à Paris avec le maillot jaune sur les épaules ? Réponse dans quelques mois, et surtout 21 étapes pour un total de 3 479 kilomètres. Avant le Grand Départ, vous pouvez vous lancer sur les routes et imiter les professionnels, mais on vous conseille plutôt de rester confortablement installé sur le canapé pour suivre Red Bull - BORA - hansgrohe.

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FAQ

Quand commence le Tour de France 2027 ?

Le Tour de France 2027 débute le 2 juillet 2027.

D’où part le Tour de France ?

Le Tour 2027 s’élancera depuis Édimbourg en Écosse.

Combien de contre-la-montre sur le Tour de France 2027 ?

Deux contre-la-montre sont au programme : l’un entre Blois et Chambord (38 kilomètres), et l’autre à Toulouse (33 kilomètres). Avec 71 kilomètres en cumulé, c’est le plus gros total depuis 2012.