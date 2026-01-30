Rugby : comment fonctionne le Tournoi des Six Nations

Alors que le

de

se promène en tête du Top 14, ses internationaux vont devoir quitter Ernest-Wallon pour quelques semaines : le

Tournoi des Six Nations

débarque du 5 février au 14 mars. Avant le premier match, un affrontement au plus haut niveau face à l’Irlande, au Stade de France, on s’attarde sur le fonctionnement du tournoi.