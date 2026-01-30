Rugby : comment fonctionne le Tournoi des Six Nations

Alors que le Stade Toulousain de Romain Ntamack se promène en tête du Top 14, ses internationaux vont devoir quitter Ernest-Wallon pour quelques semaines : le Tournoi des Six Nations débarque du 5 février au 14 mars. Avant le premier match, un affrontement au plus haut niveau face à l’Irlande, au Stade de France, on s’attarde sur le fonctionnement du tournoi.
01
L’histoire du Tournoi des Six Nations
On a déjà abordé la question dans notre article dédié à l’invention du rugby : le sport au ballon ovale est très, très ancien. Sa création remonte au XIXe siècle, et comme souvent, il nous vient d'Angleterre. En 1871, le premier match international du sport est organisé, il oppose l’Angleterre à l'Écosse.
Douze années plus tard, après de nombreux matchs amicaux, le premier tournoi entre l’Irlande, l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles a lieu. Vous l’aurez deviné, le premier champion à être couronné a été le XV de la Rose, avec en plus la Triple couronne, décernée à l’équipe remportant ses matchs contre toutes les autres îles britanniques.
En 1910, la France est intégrée au tournoi, et pour la première fois, l'appellation Tournoi des Cinq Nations est employée. Pendant 90 années, à l’exception des deux guerres mondiales, et de l’exclusion de la France (seule nation à avoir recours à des joueurs payés à l’époque) entre 1931 et 1939, rien ne change.
La dernière grande nouveauté a lieu en 2000, avec l’arrivée de l’Italie. Depuis lors, on parle du Tournoi des Six Nations, et même si la Squadra Azzurra n’a jamais remporté le titre, elle a tout de même fini deux fois à la 4e place (en 2007 et 2013).
02
Le système de points du Tournoi des Six Nations
Pour établir le classement entre les six équipes, le Tournoi des Six Nations repose sur un système simple :
Chaque équipe dispute 5 matchs, un contre tous les autres participants. En cas de victoire, elle décroche 4 points, pour un match nul, elle en obtient 2 (et 0 pour une défaite). À cela viennent s’ajouter les points du bonus offensif et défensif.
Lorsqu’une nation inscrit 4 essais, elle est récompensée par un point de bonus offensif. Pour une défaite de 7 points d’écart ou moins, elle se voit octroyer un point.
En cas de victoire contre tous les adversaires, on parle de Grand Chelem. Cet exploit est également récompensé par 3 points. Il ne s’agit ici que de s’assurer qu’une équipe l’emporte, même si une autre parvient à cumuler des points bonus.
03
Les équipes les plus titrées du Tournoi des Six Nations
Découvrez le palmarès du Tournoi des Six Nations avant l’édition 2026 :
Équipe
Participations
Victoires
Grand Chelems
Angleterre
129
39
13
Pays de Galle
131
39
12
France
96
27
10
Irlande
131
24
4
Écosse
131
22
3
Italie
26
0
0
Pour suivre les exploits d’Antoine Dupont, Romain Ntamack et compagnie, rendez-vous du 5 février au 14 mars.