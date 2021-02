Quel type de nage pour quels bienfaits ?

Brasse

", explique Xavier Idoux. Pire, elle peut même être source de problèmes. "En brasse, on avance essentiellement grâce à la force de ses jambes. On va donc contraindre la colonne vertébrale, puisqu’elle va amener la force vers l’avant du corps pour nous faire avancer. C’est aussi une nage qui nous fait faire un mouvement qui n’est pas naturel avec les genoux. Quand on nage en brasse, les genoux vont faire une rotation alors que le genoux n’est pas fait pour ça puisque ça va tirer sur les ligaments. En plus de ça, la brasse nous fait respirer par l’avant, donc on va déséquilibrer tout le corps en levant la tête. On va donc en plus contraindre le dos et la nuque qui seront constamment contractés." Vous l’aurez compris, la brasse est à pratiquer avec modération et à éviter absolument quand on a des problèmes de dos.

Crawl