Le guide des CHAMPIONS 2026 de Valorant

Kameto verra-t-il la KC décrocher le titre mondial ? C'est la grande question avant le début des Champions 2026 de VALORANT . Histoire d’être prêt pour suivre cette édition, il est temps de se pencher sur les équipes en lice, le format, le calendrier et toutes les infos autours de l’événement.

01 Où se déroulent les VALORANT Champions 2026 ?

Le tournoi va prendre place à Shanghai, en Chine. Les VALORANT Champions 2026 marquent le deuxième événement international majeur du jeu organisé en Chine après les Masters de Shanghai. C'est cependant la toute première fois que le pays accueille le tournoi des Champions, l'équivalent des championnats du monde. Ce rendez-vous historique viendra clore la saison en réunissant les 16 meilleures équipes de la planète en quête du trophée ultime.

Pour l'occasion, la compétition investit deux arènes emblématiques de Shanghai. La première phase, regroupant les poules et le début des playoffs, se déroule au Jing'an Sports Center (5 600 places). Enfin, le dénouement et le couronnement du vainqueur auront lieu lors d'un week-end de finales au sein de la prestigieuse Mercedes-Benz Arena et ses 18 000 places.

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02 Le format

Pour ce qui est du format, c'est plat du pied-sécurité. Les 16 équipes qualifiées pour les VALORANT Champions Shanghai seront réparties en quatre groupes de quatre. Chaque groupe comprend une équipe de chacune des quatre régions qui composent le VCT.

Les équipes s'affrontent dans des matchs au meilleur des trois manches (BO3), sous un format à double élimination propre au VALORANT Champions Tour . Deux équipes seront éliminées à la fin de cette étape, tandis que les deux autres accéderont aux éliminatoires.

Pour l'étape finale, le tableau comportera à nouveau un format à double élimination, avec tous les matchs joués en Bo3, à l'exception de la grande finale, qui sera jouée au meilleur des cinq manches.

03 La fin d'une ère : dernier Champions du système franchisé

Cette édition 2026 a une saveur particulière : ce sera le dernier tournoi des Champions organisé sous le format franchisé actuel, celui où seules les équipes partenaires des ligues régionales (EMEA, Americas, Pacific, China) peuvent y participer. Riot Games a en effet annoncé un retour à un système de qualifications ouvertes dès la saison 2027, permettant potentiellement à des organisations extérieures de venir bousculer l’ordre établi. Shanghai marque donc la fin d'un chapitre de l'histoire compétitive de VALORANT , ce qui donne un poids symbolique supplémentaire à cette édition.

04 Les équipes

VCT China

JD Gaming

TYLOO

EDward Gaming

XLG Esports

VCT Pacific

Nongshim RedForce

Global Esports

Paper Rex

T1

G2 Esports remporte Red Bull Home Ground 2025 © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

VCT EMEA

Team Vitality

FUT Esports

Team Liquid

Karmine Corp

VCT Americas

100 Thieves

LOUD

G2 Esports

NRG

05 Qu'attendre de la Karmine Corp ?

Le grand sourire de Kameto © Riot Games

L'histoire de la Karmine Corp cette saison ressemble à un scénario qu'on n'oserait pas écrire dans une fiction. Après quatre saisons complètes passées dans l'élite des VCT sans jamais décrocher le moindre ticket pour les Champions, l'organisation française a vécu un début de saison 2026 cauchemardesque : 0 victoire pour 5 défaites lors du Stage 1. Le genre de départ qui condamne généralement une équipe à regarder la fin de saison depuis son canapé.

Sauf que tout a basculé avec un changement de coach : le départ d'ENGH vers Fnatic, remplacé par son ancien assistant ZE1SH. Sous cette nouvelle direction, la Karmine Corp a opéré une transformation totale, allant jusqu'à devenir championne du Stage 2, ce qui lui a offert sa toute première qualification historique pour les Champions. Au passage, l'équipe a recruté N4RRATE en provenance de Sentinels.

Reste une grande inconnue : on n'a jamais vu la Karmine Corp évoluer à ce niveau de pression sur la scène internationale. Un titre de région, aussi impressionnant soit-il après un tel redressement, ne garantit rien face aux meilleures équipes du monde. Kameto et ses fans rêvent forcément d'un scénario à la hauteur du parcours de la saison, mais Shanghai s'annonce comme le vrai test pour savoir si cette transformation est durable ou si elle reste circonscrite à l'Europe. Pour revivre heure par heure cette remontée depuis le fond du classement jusqu'au trophée, direction notre récit de la finale EMEA .

06 Les favoris

Sur le papier, difficile de ne pas pointer Paper Rex en toute première ligne. La formation asiatique affiche un bilan hallucinant cette saison (25 victoires pour seulement 9 défaites, 73,5% de réussite) et a atteint deux finales de Masters cette année, à Santiago puis à Londres. Sauf que le titre continue systématiquement de leur échapper au pire moment : balayés 3-0 par Nongshim RedForce à Santiago, puis battus 3-2 par Leviatán en finale de Londres. Shanghai ressemble presque à leur dernière chance de transformer cette régularité en sacre mondial.

NRG, tenants du titre depuis leur sacre aux Champions 2025, débarquent également avec le statut de favoris logiques, qualifiés cette fois via les points de classement plutôt que par une victoire de stage. Défendre une couronne mondiale reste l'un des exercices les plus difficiles de l'esport, mais l'expérience acquise l'an dernier pèse clairement dans la balance. Team Vitality, également très bien classée dans les Global Power Rankings, fait aussi figure de prétendante sérieuse au trophée.

07 Les underdogs

Du côté des équipes moins attendues, XLG Esports mérite clairement un coup de projecteur. L'organisation chinoise, à peine arrivée sur la scène VALORANT en 2023, dispute déjà son deuxième Champions consécutif et son cinquième événement international de rang. Portée par un run inattendu en 5e-6e place lors du Masters de Londres, l'équipe s'est forgée une réputation de trouble-fête capable de dépasser largement les pronostics, même si sa 9e-12e place aux Champions 2025 rappelle qu'il reste encore une marche à franchir.

Nongshim RedForce, vainqueur surprise du Masters Santiago plus tôt dans la saison (avec un Dambi MVP de l'événement), incarne aussi ce profil d'équipe capable de l’emporter sans pour autant être annoncée parmi les grandes favorites.

08 Le palmarès des VALORANT Champions

2021, Berlin : Acend (EMEA)

2022, Istanbul : LOUD (Americas)

2023, Los Angeles : Evil Geniuses (Americas)

2024, Séoul : Edward Gaming (China)

2025, Paris : NRG (Americas)

L'Amérique du Nord et du Sud trustent trois des cinq titres disputés jusqu'ici, contre un pour l'EMEA et un pour la Chine. La région Pacifique, elle, n'a encore jamais soulevé le trophée, malgré la présence récurrente d'équipes redoutées comme Paper Rex. Autre statistique amusante : Ethan Arnold, aujourd'hui chez NRG, est devenu l'an dernier le premier joueur de l'histoire à remporter deux fois le trophée des Champions, après un sacre initial avec Evil Geniuses en 2023.

09 Le calendrier

Les Championnats du monde s'étalent sur moins d'un mois en Chine. Que vous soyez un fan invétéré d'esport ou non, c'est toujours un événement important pour le jeu, notamment avec la sortie des skins pensés pour le tournoi. Voici les dates importantes pour suivre les VALORANT Champions 2026 :

23 septembre 2026 : Ouverture officielle de l'événement en jeu, déploiement de la mise à jour globale et sortie de la collection de skins d'armes exclusive Champions 2026.

Du 24 septembre au 1er octobre 2026 : Phase de groupes au Jing'an Sports Center. Les 16 équipes qualifiées s'affrontent selon un format à double élimination.

Du 2 au 11 octobre 2026 : Début des Playoffs au Jing'an Sports Center. Les deux meilleures équipes de chaque groupe (8 équipes au total) entrent dans l'arbre final à double élimination.

Du 12 au 15 octobre 2026 : Jours de repos

16 octobre 2026 : Ouverture du Champions Weekend à la Mercedes-Benz Arena. Reprise de la compétition avec les premières Finales du Top 4 mondial.

17 octobre 2026 : Finale du tableau inférieur (Lower Bracket Final) à la Mercedes-Benz Arena, jouée en Bo5 pour déterminer le deuxième grand finaliste.

18 octobre 2026 : Grande Finale à la Mercedes-Benz Arena. L'affrontement ultime au meilleur des 5 manches (Bo5) pour couronner les champions du monde de la saison 2026.

10

Pour les fans qui envisageraient de se déplacer à Shanghai, les billets sont vendus via le site officiel de l'esport VALORANT ainsi que des partenaires de billetterie chinois agréés. Les billets pour la phase de groupes et les playoffs sont généralement vendus séparément, le week-end à élimination directe et la grande finale étant traditionnellement les premiers à afficher complet. Les tarifs s'échelonnent d'un accès général jusqu'à des places premium permettant de rencontrer les équipes.

11 L'hymne officiel de l'édition 2026

Comme chaque année, les Champions ont leur propre hymne officiel. Celui de 2026 s'intitule « If The Sun Burns Out Tonight », interprété par Grabbitz, Oli Sykes (du groupe Bring Me the Horizon) et Courtney LaPlante (chanteuse de Spiritbox).

On souhaite bonne chance à la Karmine Corp en Chine pour ramener la coupe à la maison. Si vous voulez suivre la compétition, rendez-vous sur la chaîne de Kameto ou les streams officiels.