Participez à la Wings for Life World Run, la course qui casse les codes

La Wings for Life World Run est une course caritative mondiale unique en son genre : pas de ligne d'arrivée fixe, pas de distance imposée, pas d'adversaire à battre. Le principe ? Tous les participants dans le monde s'élancent le même jour à la même heure — à 13h00 heure de Paris — avec un seul objectif : aller le plus loin possible avant d'être rattrapé par la Catcher Car, un véhicule (réel ou virtuel via l'appli) qui démarre 30 minutes après les coureurs et accélère progressivement. Quand elle vous dépasse, votre course est terminée. La distance parcourue est votre résultat.

Que vous soyez à votre premier départ ou un vétéran des courses, que vous couriez, marchiez, ou même si vous vous déplacez en fauteuil roulant, cette expérience n'a pas d'équivalent.

« C'est vraiment l'une des courses les plus significatives auxquelles je participe », confie le triple vainqueur et actuel détenteur du record de la Wings for Life World Run , Jo Fukuda . « Je cours beaucoup de courses différentes, mais c'est la seule où ce que j'aide directement quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus puissant que ça. »

Pas besoin d'être un coureur avec un grand C pour participer. Tout le monde est le bienvenu. Prêt à vous dépenser ? Alors, c'est parti.

01 Pas de distance — juste jusqu'où vous pouvez aller

Répandre la joie au Cap © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

La Wings for Life World Run est une course pour tout le monde, sans exception. Vous êtes peut-être un ultramarathonien chevronné, ou un habitué des Park Run. Ou alors, vous avez commencé à courir la semaine dernière. Ici, pas de comparaisons entre potes de club sur les chronos ou les classements Strava. Non, vous courez votre propre course. Le sport réduit à l'essentiel — et franchement, en 2026, on en avait besoin.

« Ce qui rend la Wings for Life World Run unique, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée fixée », confirme Fukuda. « La distance que vous parcourez devient votre propre objectif, et c'est justement cette incertitude sur la distance qui rend la course si intéressante. »

02 La course se termine quand elle vous rattrape

Anna Gasser au volant d'une Catcher Car © Markus Berger for Wings for Life World Run

Imaginez les Catcher Cars comme des Terminators bienveillants. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles ne se fatiguent pas. Et elles n'ont qu'un seul but : vous rattraper. Que ce soit la voiture réelle ou son équivalent virtuel dans l'app, si elle vous dépasse, vous êtes hors course. Terminé. C'est littéralement la seule règle de la course. Allez loin, allez vite, restez juste devant les voitures. Avec un objectif aussi simple, vous pouvez profiter de tellement plus que dans ces semi-marathons en mode tunnel où vous ne pensez qu'à votre rythme. Mais rassurez-vous, la Catcher Car n'a rien de stressant. « Même quand la Catcher Car est juste derrière moi, je suis étonnamment calme », admet Fukuda.

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Les coureurs avancent ensemble à Bogota, en Colombie © Andres Rivera for Wings for Life World Run

Il y a tant de héros qui bouclent des marathons, des ultras, ou même des Ironmans en situation de handicap. La Wings for Life World Run pousse encore plus loin cette logique d'inclusion. Participez à l'un des Flagship Runs, rejoignez une App Run existante, ou organisez votre propre App Run entre amis — et vous vous retrouverez à donner le meilleur de vous-même aux côtés de marcheurs, d'utilisateurs de fauteuil roulant, de coureurs aidés d'un tricycle, de coureurs guidés, de poussettes, de béquilles et bien d'autres encore. Vous pensez que courir n'est pas pour vous, pour n'importe quelle raison ? Venez quand même tenter l'aventure.

04 Une app qui vous laisse juste courir

Wings for Life World Run n'est pas une appli de running comme les autres © Sulejman Omerbasic pour Wings for Life World Run

Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans une appli. La Wings for Life World Run ne fait pas exception — mais celle-ci, croyez-nous, est vraiment fun. Là où les applis d'entraînement vous sermonnent parce que vous n'avez pas assez couru vite ou zappé votre séance de fractionné, celle-là a un seul but : vous faire bouger. C'est tout. Oubliez le partage de votre tracé en ligne (bien que vous puissiez le faire si vous voulez) — la Wings for Life World Run, c'est vous et la Catcher Car. Pour participer, il vous suffit de télécharger l'appli et d'être prêt quand le compte à rebours atteint zéro. C'est tout. Téléchargez, courez, c'est dans la boîte.

05 Tout le monde s'élance, ensemble dans la solidarité

La camaraderie sur la ligne de départ à Zadar est palpable © Predrag Vučković for Wings for Life World Run

La devise de la Wings for Life World Run — "Run for those who can't" (Courez pour ceux qui ne le peuvent pas) — résume parfaitement l'esprit de l'événement. Dès que vous vous inscrivez, vous faites partie d'une famille mondiale de coureurs qui vivent exactement la même chose. Le départ simultané dans le monde entier fait que vous ressentez les mêmes papillons, la même excitation, la même impatience que des coureurs à des milliers de kilomètres de là. Un sentiment incomparable. Ajoutez à cela le caractère caritatif de la Wings for Life World Run, et vous obtenez quelque chose d'encore plus fort. « L'attrait véritable, c'est que votre course ne sert pas qu'à vous, mais aussi aux autres », confirme Fukuda. C'est une vraie affaire de communauté. « Un moment vraiment spécial, c'est quand ceux qui ont déjà terminé leur course font demi-tour et se mettent à encourager les autres », ajoute-t-il. « C'est incroyablement galvanisant. » Et parce que la course est retransmise en direct dans le monde entier , des gens de tous horizons vous envoient des messages d'encouragement virtuels pendant que vous courez encore. En 2026, Marie-José Pérec est devenue l'ambassadrice française de la course.

06 Votre allure, votre course, votre médaille

Il est essentiel de bien gérer son allure © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Il vaut mieux partir avec un plan. La Catcher Car est insatiable — elle accélère progressivement au fil de la course. Vous visez 3 km ? Une pace de 14 min 17 s/km suffira. Montez à 10 km et vous devrez presque doubler votre allure : 7 min 12 s/km. Vous voulez atteindre les 40 km ? Il faudra carburer à 4 min 30 s/km. Au-delà, vous êtes seul maître à bord. Fixez votre objectif et calculez la pace qu'il vous faut ici .

07 La course dure autant que vous

Restez régulier et vous tirerez le meilleur de votre journée © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Que vous couriez seul ou en groupe, rester concentré sur votre propre course est l'un des plus grands défis. Tout coureur le sait : la tentation de s'accrocher à un lièvre ou de sprinter derrière le rapide du coin est forte. Mais à la Wings for Life World Run, ce genre de comportement mène droit au mur. L'idée, c'est de courir à votre niveau, confortablement, et de tenir sur la durée — pas de tout donner dans un sprint final vers une ligne d'arrivée qui n'existe pas. Pour mettre toutes les chances de votre côté le jour J, pensez aussi à soigner votre alimentation avant la Wings for Life World Run .

08 C'est autant mental que physique

Jo Fukuda a battu le record de la Wings for Life World Run en 2025 © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

Que vous cherchiez à battre des records ou à boucler votre tout premier kilomètre, la Wings for Life World Run, c'est avant tout vous convaincre que vous en êtes capable. Quand il doute, Fukuda pense aux fonds qu'il contribue à récolter pour trouver la motivation. « Je souffre, mais quand je pense au fait que ce que je fais donne de la force aux autres, ma propre petite douleur prend une toute autre signification », dit-il. « Je cours parce que je suis en bonne santé, et je porte en moi les sentiments de ceux qui ne peuvent pas courir en ce moment. Rien que cette pensée suffit à me maintenir en mouvement. »

09 Vous pourriez même prendre du plaisir

Des coureurs à Mumbai qui avalent les km en s'amusant © Focus Sports for Wings for Life World Run

Oui, vous aurez peut-être envie de devancer vos voisins de course. Oui, le vrai défi, c'est avec vous-même. Mais dans un monde où les coureurs du dimanche parlent d'« événements » comme de « courses » et passent leur temps à surveiller leur pace au poignet, n'y a-t-il pas quelque chose de rafraîchissant à participer à quelque chose où tout ça n'a aucune importance ? Parce que la Wings for Life World Run fonctionne selon des règles si différentes de celles du Marathon de Paris, il n'y a personne et rien à quoi se comparer — si ce n'est votre propre ambition. Alors, chuchotons-le : vous pourriez bien prendre du plaisir, non ? On pense que oui.

10 FAQ

Comment s'inscrire à la Wings for Life World Run en France ?

Rendez-vous sur wingsforlifeworldrun.com pour choisir une Flagship Run près de chez vous, rejoindre une App Run existante, ou organiser votre propre App Run entre amis. L'inscription se fait directement en ligne, en quelques minutes. Il suffit ensuite de télécharger l'application officielle pour participer, où que vous soyez en France.

Comment fonctionne exactement l'application Wings for Life World Run ?

L'app remplace la Catcher Car physique par une Catcher Car virtuelle qui suit exactement le même protocole : démarrage 30 minutes après le coup d'envoi mondial (13h00 heure de Paris), puis accélération progressive. L'application gère le décompte, suit votre position GPS, vous indique la distance de la Catcher Car en temps réel et met fin à votre course automatiquement quand elle vous dépasse. Elle intègre également une expérience audio immersive et vous connecte aux participants du monde entier.

Quelle est la date de la Wings for Life World Run 2026 ?

Elle a lieu le 10 mai, partout dans le monde.

Comment fonctionne la Catcher Car ?

La Catcher Car démarre 30 minutes après le coup d'envoi de la course. Elle roule d'abord à faible allure (environ 15 km/h), puis accélère progressivement toutes les heures. Ta course s'arrête au moment où elle te dépasse. Dans l'appli, une Catcher Car virtuelle reproduit exactement le même mécanisme.

Quelle est la vitesse de la Catcher Car ?

La Catcher Car part à environ 15 km/h et accélère au fil du temps. Pour parcourir 10 km, il faut maintenir une allure de 7 min 12 s/km. Pour atteindre 40 km, il faut tenir 4 min 30 s/km. Un calculateur d'allure officiel est disponible sur le site de l'événement.

Peut-on participer sans courir ?

Oui. La Wings for Life World Run est ouverte à tous : marcheurs, utilisateurs de fauteuil roulant, coureurs en cadre, participants avec béquilles. L'inclusivité est au cœur du concept.

À quoi servent les frais d'inscription ?

100 % des frais d'inscription et des dons sont reversés à la fondation Wings for Life pour financer la recherche sur la guérison des lésions de la moelle épinière. En 2026, ce sont 36 millions d'euros qui soutiennent 45 projets scientifiques actifs à travers le monde, menés dans des institutions comme Harvard Medical School, Cambridge University ou l'Institut Karolinska. Les coûts administratifs sont intégralement pris en charge par Red Bull, garantissant que chaque euro d'inscription va directement à la science.

Quel est le plus grand événement de course à pied au monde ?

La Wings for Life World Run est la plus grande course à pied au monde. Si on se concentre sur un seul et même lieu, les marathons , comme celui de New York, méritent d'être mentionnés.