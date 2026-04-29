Ce fut d’abord le plaisir de courir, de bouger, de se déplacer. Et puis très vite, si on va vers la compétition, on a envie de se lancer des défis. On a envie de se mesurer, de voir jusqu’où on peut aller. Quelles sont nos limites ?

Je me suis rendue compte que je pouvais être la voix de ceux qui n’en ont pas. Je me servais de ça pour parler. On peut parler sans utiliser sa bouche. En bougeant, en agissant, on peut raconter une histoire par la course.

Je dirais que ça démarre avec le fait de montrer ma population. Les Antillais. J’entendais toujours : « les Antillais sont comme ci, comme ça, ils sont fainéants, ils n’ont pas de projet. » J’avais envie de prouver le contraire, de montrer aux jeunes : quel que soit le rêve qu’on a, on peut le réaliser, même en venant d’une toute petite île de 300 000 âmes. Et c’est devenu bien plus grand que moi. Je me suis rendue compte que je touchais vraiment beaucoup de monde. Les gens souvent me disaient merci ou bravo. Et moi, je préfère le merci !

J’ai des proches qui sont dans un fauteuil, et par le biais du sport, je connais pratiquement presque tous les athlètes handisport, parce qu’une bonne partie d’entre eux viennent sur un événement qu’on organise, Les Étoiles du Sport. On discute avec eux et on se rend compte à quel point la vie est compliquée. On se rend aussi compte de la force qu’ils ont, le mental, l’engagement de tous les jours dans la vie quotidienne, difficile.

Souvent, on parle des sportifs de haut niveau. Mais on n’imagine pas ce qu’endure une personne normale. Le sportif de haut niveau, il est mis dans la lumière, il a beaucoup d’aide, même si ce n’est pas encore ce qu’il faut. Et puis on imagine Monsieur Tout-le-Monde et on se dit : mais comment font les gens au quotidien ? Quand on est confronté à cela, on a forcément envie de faire quelque chose.

J’ai envie de m’engager dans ce que j’aime. Ce qui me plaît avec le Wings for Life World Run, c’est qu’on ne court pas pour rien : on court pour l’autre. En même temps, on fait aussi du bien à soi-même, puisque le sport, pour moi, c’est un médicament. Mais le fait de courir pour la recherche, pour faire du bien à l’autre, ça me parle.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de courses un peu partout. Le fait de savoir que, dans le cadre de cette course-là, l’intégralité des donations et de l’argent est reversée à la recherche, c’est important. Et j’aime beaucoup l’histoire de Wings for Life : ça part d’une histoire d’amitié. Les gens se donnent la main. Et le sport, c’est ça : on se donne la main, on avance ensemble. On n’est pas seul, on n’avance pas tout seul. C’est ce qui m’anime et finalement, c’est ça ma vie.

C’est une belle image. C’est ça, pour moi : se donner la main, avancer, ne pas perdre espoir, se dire qu’on ne lâche rien. Oui, on avance ensemble. Et il y a en effet un parallèle entre science et haut niveau. Le sport et la recherche, c’est être persévérant. La persévérance, c’est la chose la plus importante. Lorsqu’on a un pourquoi, lorsqu’on ne perd pas le sens de ce que l’on fait, forcément on avance. On sait pourquoi on se lève, pourquoi on cherche, on comprend ce qu’on fait.

Ma technique, c’était de me dire : un pas après l’autre. Et en courant, lorsque ça devenait très dur, je me disais : « Inspire du positif et expire du négatif. » Quand ça faisait mal, le fait de se dire ça, ça faisait du bien. Ça va être ça, ma petite astuce.

(Elle sourit, à nouveau) Je dirais : allez, on y va ! Chacun à son allure. Pour moi, aller au bout de l’effort, c’est ça le plus important. On n’est pas là pour faire une performance. Il s’agit de récupérer des fonds et de savoir qu’au fond de soi, ce qui compte, c’est d’aller au bout et d’apporter un peu d’espoir.