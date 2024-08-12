Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽及探索歐洲最壯觀跳水景點

2024年Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水系列賽 (Red Bull Cliff Diving World Series) 正在火熱進行，下一站將在2024年8月25日到加拿大蒙特利爾進行，你可在活動專頁關注未來幾站的比賽以及回顧賽事，如果即將會去悉尼，可考慮去觀看2024年11月10日舉辦的全球總決賽。

也許追求刺激或不一樣人生體驗的我們有夢想過從這些壯觀的懸崖和平台上一躍而下。但有些事情最好還是留給專業人士吧！。不過，如果真的想要模仿懸崖跳水全球系列賽的刺激，以下是歐洲各地的一些地點列表，應該能滿足想體驗腎上腺素飆升的人們。

01 希臘｜沃立歌美尼湖

Lake Vouliagmeni – Greece

Sacha Kutsenko takes a short trip to Greece © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

擁有深藍色的水和明亮的白色海灣，位於雅典以南僅幾公里的沃立歌美尼湖是這樣的一個完美的組合。這裡是專業或非常有經驗跳水者的專屬之地，他們可以享受到這環境的特別待遇，湖底有一個天然溫泉持續加熱水溫，溫度在20°C到29°C之間變化。真可謂是跳水的天堂！

02 義大利｜波利尼亞諾阿馬雷

Polignano a Mare – Italy

The crowds always line up to watch in Polignano a Mare © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

這個令人驚嘆的海灣隱藏在高度不一的懸崖之間，這裡已經成為Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽的精神家園——當你到達那裡時，你會立即明白原因。美麗的藍色海水、沙灘和眾多的懸崖，你可以在任何你覺得舒適的高度練習懸崖跳水。

今年的Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽於2024年6月30日在波利尼亞諾阿馬雷舉行，可在 這裡 回顧。

03 北愛爾蘭｜巨人堤道及堤道海岸

Causeway Coast – Northern Ireland

如果你在尋找冰冷的海域和極端崎嶇的地形，那麼在這地表上找不到比北愛爾蘭科斯韋海岸更好的地方了。這個地區的廣闊地帶對於《權力的遊戲》粉絲們來說是非常熟悉的，因為它曾經是這部熱門電視劇的拍攝地點。如果你更喜歡野性一點的感覺，那麼就去大西洋海岸黑暗波濤洶湧的水域吧。

Causeway Coast, Northern Ireland © Andreas Sacherer

04 法國｜卡朗格峽灣

The Calanques – France

Todor Spasov in the Calanques © Dean Treml/Red Bull Content Pool

卡朗格峽灣是位於法國馬賽（ Marseille）和卡西斯（Cassis）之間的一片崎嶇地形，被譽為法國版的奧林匹斯山。這裡也是Lionel 'Loulou' Franc的領地，他是懸崖跳水全球高度紀錄的保持者，曾在2018年從36米高處跳下。他還以頭部優先入水的方式跳水（這是我們強烈不建議的）。

這片峽灣地區長達20公里，是法國海岸懸崖跳水的完美地點。Franc的建議？在中午跳！顯然，當你在中午跳水時，因為太陽正在頭頂，你可以在水中完美地看到自己的影子。

05 奧地利｜聖吉爾根的沃夫岡湖

Lake Wolfgang in St Gilgen – Austria

Orlando Duque and some friends © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

奧地利的沃夫岡湖周圍環境令人驚嘆，高山脈和深邃神奇的森林只是其中的一小部分，絕對是歐洲最美麗的湖泊之一，但這還不是全部！這個湖泊非常適合從高度3到27米不等的懸崖上跳水，而27米正是Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽男子跳水平台的官方高度。無論你喜歡什麼，這裡都有適合你的選擇！

注意： 即使在夏天，這裡的海水也是非常的冰冷！

06 克羅地亞｜維斯和杜布羅夫尼克

Vis and Dubrovnik – Croatia

這份清單當然不能沒有克羅地亞及其著名的跳水景點！最佳地點？眾所周知的杜布羅夫尼克，擁有像布扎海灘這樣的神秘地方，這裡你可以從城中心堡壘的城牆上一躍而下。

Orlando Duque oversees comedian Oliver Pocher's dive in Dubrovnik © Dean Treml/Red Bull Content Pool

除了杜布羅夫尼克，還有維斯島，這是克羅地亞海岸最偏遠的島嶼，也是哥倫比亞傳奇跳水員Orlando Duque最喜歡的地方之一。

07 瑞士｜錫西孔和蓬特布羅拉

Sisikon and Ponte Brolla – Switzerland

Gary Hunt jumps in Sisikon © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽誕生於25年前的瑞士，所以在這個特殊的場合，我們邀請你向這個地區的英雄們致敬，前往錫西孔，在這裡您可以從高達10到27米的懸崖上跳水，最終落入烏里湖中。備選計劃？前往蓬特布羅拉，從令人難以置信的尖銳、陡峭和多岩的海灣跳水。

08 義大利｜韋內雷港

Porto Venere – Italy

1分鐘 Road To Polignano: Porto Venere See Alessandro De Rose cliff diving in Porto Venere.

韋內雷港 (Porto Venere) 位於五鄉地國家公園 (Cinque Terre National Park) 內，俯瞰地中海，擁有令人難以置信的景觀，充滿了城堡和羅馬帝國的遺跡。除了這些歷史美景之外，韋內雷港還擁有許多陡峭的海灣，為學習如何穿著泳衣飛行的跳水愛好者提供了絕佳的地形。Orlando Duque認為最好的地點在？聖彼得教堂後面！

在 Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水世界系列賽活動專頁 觀賞所有賽事；由5月26日希臘開始賽事開始回顧及追蹤餘下賽事。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27米高台，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。