EA Sports FC 25 | Íme a legnagyobb potenciállal bíró fiatal védők

Ha egy játékos a Barcelonánál edződik, az sokat elárul a potenciáljáról. Alejandro Baldé egy bizonyos Jordi Alba nyomdokaiba lépve a bal szélen már most, 19 évesen a Barcelona első csapatának alapemberévé vált. Bár sérülés miatt lemaradt a 2024-es Európa-bajnokságról, - így nem mondhatja magát Eb-győztesnek - a világ egyik legígéretesebb hátvédje, aki a játékban is igen erős. 91-es gyorsasága és 81-es agilitása rendkívül robbanékony védővé teszi, a támadásoknál is rendszeresen besegítve képes nagyobb teret teremteni a bal szélen. Egy probléma van csak vele, már most egy kisebb vagyont kell fizetni a szolgálataiért.