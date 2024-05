A League of Legends története

A League of Legends lassan 15 éve dominálja a gaming szektort. A LOL töretlen sikerének titka sokrétű, az viszont egészen biztos, hogy elterjedésében és népszerűvé válásában nagy szerepet játszott az, hogy ingyenesen játszható, mely mesterien tette elérhetőbbé a MOBA (Multiplayer Online Battle Arenas) műfajt, miközben megőrizte a hardcore játékosok által áhított komplexitást.

Ha valami, akkor a League of Legends egészen biztosan megérdemli, hogy felidézzük a több mint egy évtizedet felölelő hihetetlen történetét, mert nem kérdés: a LOL-lal minden idők egyik legnagyobb esportja született meg, melynek népszerűsége ennyi idő elteltével is töretlen.

01 Egy új MOBA: League of Legends belép a csatatérre

A League of Legendset több millióan játszák világszerte, mely sok gamernek volt az első élménye az online multiplayer küzdőtérrel, más néven MOBA-val. Mégsem ez volt az eredeti MOBA, sőt, nem is ez a játék tette fel a műfajt a térképre. A MOBA és az esportok iránti hype futótűzként terjedt, mely gyorsan egyeduralomra tört az online játékok világában.

A League of Legends 2009-ben jelent meg először © Riot Games

Azoknak, akik nem ismerik a MOBA játékok fogalmát - íme egy gyors összefoglaló (aki ismeri, ugorjon a következő részhez).

A MOBA az a játéktípus, amelyben a karaktered madártávlatból egy tükrözött térképen helyezkedik el, amely három sávból (az elsődleges harci helyszínek) áll, közöttük pedig harcoló lényekkel teli dzsungelterületek vannak. A leggyakoribb játékmódban két ötfős csapat versenyez egymással. Minden csapat rendelkezik egy bázissal és több védelmi bázissal, úgynevezett tornyokkal. A játék fő célja az ellenfél fő bázisának elpusztítása, amely a területek középpontjában található.

A játék kezdete előtt el kell döntened, hogy melyik bajnokként (karakterként) szeretnél játszani. Jelenleg 167 különböző bajnok létezik, amelyek mindegyike egyedi képességekkel van felruházva. A karakteredet körültekintően kell kiválasztani, figyelembe véve, hogy milyen szerepet játszol és milyen taktikát választ a csapatod. Az öt szerepből jellemzően három a sávszerep: felső sáv, középső sáv és alsó sáv. Aztán ott van a jungler szerep - egy barangoló, aki a sávok között mozog, és mindig készen áll, hogy segítsen egy csapattársának -, valamint a support szerep, aki ott segít, ahol szükség van rá, de általában a botlanert kíséri, aki a játék előrehaladtával egyre erősebbé válik.

Red Bull Solo Q 2023, Budapest © Balazs Palfi / Red Bull Content Pool

02 A legendás partnerség legendás játékot szűlt

A League of Legends ötlete akkor merült fel, amikor a Warcraft 3 Defence of the Ancients, közismertebb nevén DOTA mod eredeti fejlesztője, Steve 'Guinsoo' Feak és a mod support bázisának adminisztrátora, Steve 'Pendragon' Mescon 2005-ben találkozott az újonnan alapított Riot Games videojáték-gyártó céggel. Feak és Mescon egy önálló MOBA játékot akartak létrehozni, amely nem függ az öregedő Warcraft 3 motorjától. A Riot Games alapítói, Brandon Beck és Marc Merrill – akik maguk is a népszerű DOTA mod rajongói voltak -, már egy ideje szemet figyelték a sikeres páros munkásságát.

Feak, Mescon és a Riot Games fejlesztői számára azonban négy évbe telt, mire megvalósították az ötletüket. A League of Legendset 2008-ban jelentették be, az öregedő és korlátozott DOTA modot megunó MOBA-rajongók legnagyobb örömére. Azok, akik a DOTA hajnalán követték Feakot, segítettek a játék körüli hype-nak, így amikor 2009 áprilisában megjelent a béta, azonnal sikert aratott. A rajongóknak végre volt egy új MOBA, amibe belemélyedhettek.

A League of Legends világbajnokságot 2023-ban Szöulban rendezték meg © SonStar/Red Bull Content Pool

A Riot Games rengeteg energiát fektetett a játék finomhangolásába, hiszen akkoriban a League of Legends bétában még csak 17 bajnok közül lehetett választani. Ez a szám végül 2009 októberében 40-re duzzadt, és végre útjára indult a teljes játék. A League of Legends izgalmas karakterdizájnja, elérhetősége és egy már bevált műfaj innovatív megközelítése miatt azonnal sikert aratott. Az ingyenesen játszható játék segítette a League of Legends gyors érvényesülését, mivel így többen kipróbálhatták, de ami még fontosabb, hogy sokan hosszú időn át maradtak a játék mellett, miután beleszerettek. A hozzáférhetőség miatt a hardcore MOBA profik és amatőrök számára egyaránt izgalmas volt, sok más kompetitív játékhoz hasonlóan ez is könnyen tanulható volt.

03 A League of Legends bebetonozza örökségét

De hogyan tudott a Riot Games talpon maradni és profitot termelni a játékból, ha az ingyenes volt? Sok más modern játékhoz hasonlóan (DOTA 2, Fortnite, Hearthstone, hogy csak néhányat említsünk) a Riot Games fő bevételi forrása a játékon belüli vásárlásokból és mikrotranzakciókból származott. Ezek azonban többnyire skinek (bajnokok jelmezei) és egyéb eszközök voltak, nem pedig játékon belüli boostok - ezzel tudta a Riot megőrizni a versenyképesség integritását. A kedvenc bajnokaid külsejének megvásárlása, amivel kitűnhettél a többiek közül, nagyon népszerűnek bizonyult.

Megjelenése után a League of Legends gyorsan a világ egyik legtöbbet játszott játéka lett. Versenyeket rendeztek, és hamarosan regionális ligák kezdtek alakulni, hogy a legjobbak megmérettethessék magukat. A Riot Games szerint a League of Legendsnek 2011-re, azaz alig több mint egy évvel a megjelenése után 15 millió játékosa volt. A játék népszerűségét tovább hangsúlyozza a tény, hogy Riot szerint ebben az időben minden másodpercben 10 új League of Legends-meccs kezdődött.

A legelső nemzetközi League of Legends-tornát, az úgynevezett Season 1 World Championshipet 2011-ben rendezték meg a DreamHackben. Ezt a versenyt aztán évente megrendezték, és a mai napig a világ legjelentősebb League of Legends-tornája.

T1 világszerte megmérette magát LoL-versenyeken © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

A világbajnokságok az évek során több mint 100 millió fős online csúcsnézőszámot regisztráltak. Ennek a nagy része Kínából származik, így amikor a kínai EDward Gaming csapat 2021-ben világbajnok lett, mintegy 73.86 millióan nézték egyidejűleg a közvetítést. A verseny azonban nemcsak Kínában, de a világ minden táján, így Magyarországon is népszerű: a 2023-as világbajnokság minden idők legnézettebb esport-tornájaként 6.4 milliós nézettséget hozott a Kínán kívüli nézőket tekintve.

A világversenyeken kívül a League of Legendsnek van még egy éves nemzetközi tornája, a Mid-Season Invitational, és emellett számos regionális liga is létezik, amelyek közül a legnagyobbak és legismertebbek az európai LEC, az észak-amerikai LCS, a dél-koreai LCK és a kínai LPL, Magyarországon pedig a Red Bull Solo Q. A meta és a játékstílusok általában régiónként eltérőek, így a nemzetközi versenyeken gyakran elkényeztetnek minket a játékmenet elképesztő kavalkádjával.

A G2 esport csapat ünnepli a győzelmet © LEC

04 A legendák sosem halnak meg

De a Riot Games legnagyobb eredménye a League of Legends-szel kapcsolatban az, hogy még 15 évvel a megjelenése után is domináns játék a piacon - még mindig csatlakoznak új gamerek, és minden évben nagyobb és nagyobb versenyeket rendeznek. Hiába jönnek új generációk és új játékok, a League of Legends ereje és fénye egyáltalán nem kopik, és erősebb mint valaha.

Ez a folyamatos siker részben a folyamatos frissítéseknek és változtatásoknak köszönhető. A Riot Games majdnem kéthetente kiad egy javítást, amely a bajnokokat nerffeli vagy buffolja, frissíti az eszközöket, játékmechanikákat, rendszereket, szóval folyamatosan van valami újítás. A Riot rendszeresen frissíti a játék látványvilágát is, és néha még a régi bajnokok képességeit is átdolgozza, hogy azzal is újdonsággal szolgáljon. Emellett új bajnokok is rendszeresen megjelennek, amivel folyamatosan fenntartják az éhséget a játékra és felrázzák a metát.

Láttuk, miért hozták létre a League of Legendset, hogyan fejlesztették, hogyan virágzott fel az esportban, és hogyan sikerült megőriznie népszerűségét ebben a folyton változó világunkban - de mi lesz a következő lépés a MOBA-óriás számára?

A League of Legends szétágazott és új területekre terjeszkedett: digitális kártyajátékok, képregények, árucikkek, zenei videók és a kritikusok által elismert, animációs Netflix-sorozat, az Arcane. A Riot Games folyamatos népszerűségét a fentiek mellett a folyamatos frissítések tartják fenn, így biztosak lehetünk benne hogy a LoL a játékosokat, a rajongókat és a nézőket is ki fogja elégíteni a játék második évtizedében is.