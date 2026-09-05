Tótka Sanyinál gyorsabb sprinter még mindig nincs Magyarországon!

a kajakos sprintkirály. Akkor rendezték meg ugyebár Tokióban az egy évvel elhalasztott nyári olimpiát, ahol az UTE sportolója 200 méteren nem talált legyőzőre, és megszerezte azt az aranyérmet, amiről minden egyes kajakos, kenus és persze minden más atléta álmodozik teljes pályafutása során – és ami messze nem adatik meg mindenkinek.

Sanyi 5 éve átélhette ezt az élményt annak tudatában, hogy a versenyszámot, melynek vitathatatlanul a királya lett, törlik az ötkarikás játékok programjából. Azóta ritkán versenyez 200 méteren, hiszen elsősorban az olimpiai számokban, 500 méter kettesben és négyesben áll rajthoz – előbbiben Nádas Bencével ezüstérmes lett 2024-ben a párizsi olimpián.

Sanyi 5 éve átélhette ezt az élményt annak tudatában, hogy a versenyszámot, melynek vitathatatlanul a királya lett, törlik az ötkarikás játékok programjából. Azóta ritkán versenyez 200 méteren, hiszen elsősorban az olimpiai számokban, 500 méter kettesben és négyesben áll rajthoz – előbbiben Nádas Bencével ezüstérmes lett 2024-ben a párizsi olimpián.

Sanyi 5 éve átélhette ezt az élményt annak tudatában, hogy a versenyszámot, melynek vitathatatlanul a királya lett, törlik az ötkarikás játékok programjából. Azóta ritkán versenyez 200 méteren, hiszen elsősorban az olimpiai számokban, 500 méter kettesben és négyesben áll rajthoz – előbbiben Nádas Bencével ezüstérmes lett 2024-ben a párizsi olimpián.