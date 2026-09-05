Tótka Sanyinál gyorsabb sprinter még mindig nincs Magyarországon!

2021 óta tudja az egész világ, hogy Tótka Sándor a kajakos sprintkirály. Akkor rendezték meg ugyebár Tokióban az egy évvel elhalasztott nyári olimpiát, ahol az UTE sportolója 200 méteren nem talált legyőzőre, és megszerezte azt az aranyérmet, amiről minden egyes kajakos, kenus és persze minden más atléta álmodozik teljes pályafutása során – és ami messze nem adatik meg mindenkinek.
Sanyi 5 éve átélhette ezt az élményt annak tudatában, hogy a versenyszámot, melynek vitathatatlanul a királya lett, törlik az ötkarikás játékok programjából. Azóta ritkán versenyez 200 méteren, hiszen elsősorban az olimpiai számokban, 500 méter kettesben és négyesben áll rajthoz – előbbiben Nádas Bencével ezüstérmes lett 2024-ben a párizsi olimpián.
Ha Sanyi külön már nem is készül rá, néha azért visszatalál a 200 méterhez, és olyankor rendre bizonyítja, hogy még mindig ő a sprintkirály. Két éve Szolnokon nyerte meg ezen a távon az országos bajnokságot, de idén májusban például a brandenburgi világkupán aratott győzelmével is bizonyította, hogy még mindig nincs nála gyorsabb ezen a távon.
Ahogy megtette azt szombaton is Szolnokon a magyar bajnokságon. Pedig ezen a nyáron abszolút az 500 négyes volt nála a fókuszban, hiszen két világkupát is megnyertek, aranyérmesek lettek az Európa-bajnokságon, és nemrég ötödikek a világbajnokságon, vagyis gyűjtögették rendesen az olimpiai kvalifikációs pontokat.
De visszatérve Szolnokra: Sanyi természetesen magabiztosan nyerte meg az előfutamát, aztán pedig a döntőben sem talált legyőzőre, ráadásul ezen a távon igen jelentősnek számító több mint fél másodperces előnnyel szerezte meg Birkás Balázs előtt az aranyérmet!
Úgyhogy nincs is mit erről beszélni: továbbra is Sanyi a sprintkirály!
Sanyi egyébként párosban is rajthoz állt Szolnokon 200 méteren, és második helyen végzett újpesti csapattársával, Domoszlai Attilával.