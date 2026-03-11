Queda un mes para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

Faltan solo treinta días para que el freestyle vuelva a hacer temblar Chile, once años después de que el país hosteara la Final Internacional por última vez en 2015. Santiago será el punto de encuentro del evento de improvisación en español más grande del mundo, que reunirá a 15.000 asistentes para presenciar la coronación del mejor freestyler del planeta. El campeón se llevará el cinturón mundial, cerrando así una temporada marcada por momentos memorables.
01
Un mes para la Final Internacional
La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 vuelve al país más rapero del mundo por tercera vez. Y hay algo que está claro: Chile no es una sede cualquiera.
Aquí el público no solo mira: empuja, participa y exige. Cada rima se vive como una final, cada réplica se mide al milímetro y cada decisión retumba en las gradas. El país ha sido anfitrión de algunas de las finales más emocionantes en la historia de la competición.
Por ejemplo:
Dos momentos que quedaron grabados en la memoria del freestyle.
Ahora, en 2026, otro nombre se escribirá en la historia.
02
Los clasificados ya tienen nombre
La lista está casi completa en la que promete ser una de las Finales Internacionales más reñidas de Red Bull Batalla:
- Chuty (Campeón Internacional 2024)
- Gazir (Campeón Internacional 2024)
- El Menor (Tercer lugar Internacional 2024)
- Éxodo Lirical (Campeón Centroamérica 2024)
- Teorema (Campeón Nacional Chile 2025)
- Bnet (Campeón Nacional España 2025)
- Larrix (Campeón Nacional Argentina 2025)
- Almendrades (Campeón Nacional Perú 2025)
- Reverse (Campeón Estados Unidos 2025)
- Valles-T (Campeón Nacional Colombia 2025)
- Fat Tony (Campeón Nacional México 2025)
- Lancer Lirical (Campeón Sudamérica 2026)
- Fat N (Campeón Torneo de Plazas 2026)
- Androide (Campeón Centroamérica 2026)
Pero todavía no está todo dicho.
Antes del gran evento, los últimos dos cupos para la Final se decidirán en la votación del Mejor Segundo.
Adesong, Dani VK, Cobe, Nekroos, Nico B, J1, Rapder, Chang, 99 y Eros EQ, buscarán quedarse con esos últimos billetes rumbo a Chile con la ayuda del público. Solo dos de ellos completarán el cartel definitivo de la Final Internacional.
La decisión está en tus manos: vota por tu MC favorito en www.redbull.com/mejorsegundo
03
Chile espera
Muchos MCs lo han dicho a lo largo de los años: Chile es rap. Tiene un público exigente, conocedor, que escucha cada barra con lupa. Más que un escenario, el Movistar Arena se transforma en una gigantesca plaza de improvisación bajo techo, donde cada rima se celebra… o se castiga.
Queda un mes para prepararse y llegar con la mente fría. Porque una Final Internacional no se gana solo con punchlines: se gana con lectura, estrategia, talento y hambre de campeonato. Cada detalle cuenta cuando se enrentan los mejores del mundo.
Y ahora la pregunta es inevitable:
¿Quién se llevará el cinturón a casa?
Red Bull Batalla, muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan...
Esta historia es parte de