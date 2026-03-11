Queda un mes para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

Faltan solo treinta días para que el freestyle vuelva a hacer temblar Chile, once años después de que el país hosteara la Final Internacional por última vez en 2015.

Santiago será el punto de encuentro del evento de improvisación en español más grande del mundo, que reunirá a 15.000 asistentes

para presenciar la coronación del mejor freestyler del planeta. El campeón se llevará el cinturón mundial, cerrando así una temporada marcada por momentos memorables.