Red Bull Batalla Final Internacional 2024
© Red Bull
Batallas de rap

Queda un mes para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

El 11 de abril de 2026, la élite del freestyle tiene una cita en el Movistar Arena de Santiago y la cuenta regresiva ya está en marcha.
Por Red Bull Batalla
3 minutos de lecturaPublicado el

Esta historia es parte de

Red Bull Batalla

Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan.

119 Tour Stops

Red Bull Batalla Final Internacional Chile 2026

Los mejores MCs del mundo se encuentran en Santiago de Chile para descubrir quién será el nuevo Campeón Mundial en una de las ediciones más esperadas de la historia de Red Bull Batalla.

Chile

Chuty

Chuty es el único tricampeón nacional de España de Red Bull batalla.

EspañaEspaña

Gazir

El asturiano es el vigente Campeón Nacional de Red Bull España al vencer a Alek en Cádiz.

EspañaEspaña

El Menor

ChileChile

Éxodo Lirical

Teatracampeón de Red Bull Batalla

República DominicanaRepública Dominicana

Teorema

ChileChile

Bnet

Bnet es uno de los mejores freestylers hispanohablante de la historia, alguien que cambió las reglas del juego. En 2019, ganó la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el WiZink Center de Madrid.

EspañaEspaña

Valles-T

El primer tricampeón colombiano, un joven 'old school' que es leyenda del 'freestyle'

ColombiaColombia

Larrix

ArgentinaArgentina

Almendrades

PerúPerú

Reverse

Reverse será el representante estadounidense en Red Bull Batalla Final Internacional 2021 tras coronarse como el mejor ‘freestyler’ de Estados Unidos

CubaCuba

Fat Tony

Fat Tony Subcampeón regional de Red Bull Batalla CDMX 2025 y cuarto en la Nacional 2021, sueña con ganar Red Bull y conectar a través de su música.

MéxicoMéxico

Fat N

ColombiaColombia

Lancer Lirical

VenezuelaVenezuela

Androide

HondurasHonduras

Resumen

  1. 1
    Un mes para la Final Internacional
  2. 2
    Los clasificados ya tienen nombre
  3. 3
    Chile espera
Faltan solo treinta días para que el freestyle vuelva a hacer temblar Chile, once años después de que el país hosteara la Final Internacional por última vez en 2015. Santiago será el punto de encuentro del evento de improvisación en español más grande del mundo, que reunirá a 15.000 asistentes para presenciar la coronación del mejor freestyler del planeta. El campeón se llevará el cinturón mundial, cerrando así una temporada marcada por momentos memorables.
01

Un mes para la Final Internacional

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 vuelve al país más rapero del mundo por tercera vez. Y hay algo que está claro: Chile no es una sede cualquiera.
Aquí el público no solo mira: empuja, participa y exige. Cada rima se vive como una final, cada réplica se mide al milímetro y cada decisión retumba en las gradas. El país ha sido anfitrión de algunas de las finales más emocionantes en la historia de la competición.
Por ejemplo:
  • El campeonato mundial de Arkano en 2015.
  • El día en que Aczino se coronó bicampeón en 2021.
Dos momentos que quedaron grabados en la memoria del freestyle.
Ahora, en 2026, otro nombre se escribirá en la historia.
02

Los clasificados ya tienen nombre

La lista está casi completa en la que promete ser una de las Finales Internacionales más reñidas de Red Bull Batalla:
  • Chuty (Campeón Internacional 2024)
  • Gazir (Campeón Internacional 2024)
  • El Menor (Tercer lugar Internacional 2024)
  • Éxodo Lirical (Campeón Centroamérica 2024)
  • Teorema (Campeón Nacional Chile 2025)
  • Bnet (Campeón Nacional España 2025)
  • Larrix (Campeón Nacional Argentina 2025)
  • Almendrades (Campeón Nacional Perú 2025)
  • Reverse (Campeón Estados Unidos 2025)
  • Valles-T (Campeón Nacional Colombia 2025)
  • Fat Tony (Campeón Nacional México 2025)
  • Lancer Lirical (Campeón Sudamérica 2026)
  • Fat N (Campeón Torneo de Plazas 2026)
  • Androide (Campeón Centroamérica 2026)
Pero todavía no está todo dicho.
Antes del gran evento, los últimos dos cupos para la Final se decidirán en la votación del Mejor Segundo.
Adesong, Dani VK, Cobe, Nekroos, Nico B, J1, Rapder, Chang, 99 y Eros EQ, buscarán quedarse con esos últimos billetes rumbo a Chile con la ayuda del público. Solo dos de ellos completarán el cartel definitivo de la Final Internacional.
La decisión está en tus manos: vota por tu MC favorito en www.redbull.com/mejorsegundo
03

Chile espera

Muchos MCs lo han dicho a lo largo de los años: Chile es rap. Tiene un público exigente, conocedor, que escucha cada barra con lupa. Más que un escenario, el Movistar Arena se transforma en una gigantesca plaza de improvisación bajo techo, donde cada rima se celebra… o se castiga.
Queda un mes para prepararse y llegar con la mente fría. Porque una Final Internacional no se gana solo con punchlines: se gana con lectura, estrategia, talento y hambre de campeonato. Cada detalle cuenta cuando se enrentan los mejores del mundo.
Y ahora la pregunta es inevitable:
¿Quién se llevará el cinturón a casa?
Red Bull Batalla, muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan...

Esta historia es parte de

Red Bull Batalla

Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan.

119 Tour Stops

Red Bull Batalla Final Internacional Chile 2026

Los mejores MCs del mundo se encuentran en Santiago de Chile para descubrir quién será el nuevo Campeón Mundial en una de las ediciones más esperadas de la historia de Red Bull Batalla.

Chile

Chuty

Chuty es el único tricampeón nacional de España de Red Bull batalla.

EspañaEspaña

Gazir

El asturiano es el vigente Campeón Nacional de Red Bull España al vencer a Alek en Cádiz.

EspañaEspaña

El Menor

ChileChile

Éxodo Lirical

Teatracampeón de Red Bull Batalla

República DominicanaRepública Dominicana

Teorema

ChileChile

Bnet

Bnet es uno de los mejores freestylers hispanohablante de la historia, alguien que cambió las reglas del juego. En 2019, ganó la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el WiZink Center de Madrid.

EspañaEspaña

Valles-T

El primer tricampeón colombiano, un joven 'old school' que es leyenda del 'freestyle'

ColombiaColombia

Larrix

ArgentinaArgentina

Almendrades

PerúPerú

Reverse

Reverse será el representante estadounidense en Red Bull Batalla Final Internacional 2021 tras coronarse como el mejor ‘freestyler’ de Estados Unidos

CubaCuba

Fat Tony

Fat Tony Subcampeón regional de Red Bull Batalla CDMX 2025 y cuarto en la Nacional 2021, sueña con ganar Red Bull y conectar a través de su música.

MéxicoMéxico

Fat N

ColombiaColombia

Lancer Lirical

VenezuelaVenezuela

Androide

HondurasHonduras
Batallas de rap
Music
EXPLORA TODAS SUS BATALLAS
Explora la Galaxia de Batalla, quién es quién en la mayor competición de freestyle de habla hispana.
Explora la Galaxia de Red Bull Batalla