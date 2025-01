Il calendario dei Gran Premi di MotoGP del 2025

Per la prima volta nella storia, a dare il via alla stagione 2025 della MotoGP provvederà l’asfalto del Chang International Circuit. Il Gran Premio della Thailandia aprirà le danze nel fine settimana del 2 marzo, con il GP dell'Argentina che verrà disputato dal 14 al 16 dello stesso mese e con il Gran Premio delle Americhe che andrà invece in scena nel weekend del 30 marzo. Al GP del Qatar (11-13 aprile) farà seguito il Gran Premio di Spagna (25-27 aprile), mentre si dovrà attendere fino al weekend del 9-11 maggio per assistere al GP di Francia. Dopo avere fatto tappa a Le Mans la MotoGP farà rotta verso l'Inghilterra: il Gran Premio del Regno Unito si correrà dal 23 al 25 maggio, con il GP di Aragon (in programma dal 6 all'8 giugno) che precederà di due settimane il Gran Premio d’Italia, pronto ad animare le colline del Mugello dal 20 al 22 giugno. Nel weekend del 29 giugno si correrà il Gran Premio d’Olanda, in quello del 13 luglio il GP di Germania e, per il 12° e ultimo appuntamento della prima metà della stagione 2025, la MotoGP tornerà a fare tappa a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca (18-20 luglio).