Chi è Nerissima Serpe: la vita del rapper

è un nome che a molti ancora non dirà niente. Ma chi ha ascoltato, esempio,

potrà ritagliarsi il suo discreto angolo di paradiso in un ambiente così ostico e ipersaturo come la scena rap/trap italiana. Ripercorriamo allora la brevissima ma intensa carriera di Nerissima Serpe.

Finora ha all'attivo un solo album e una manciata di singoli e remix. Ma se continua così, il ragazzo classe 2000 potrà ritagliarsi il suo discreto angolo di paradiso in un ambiente così ostico e ipersaturo come la scena rap/trap italiana. Ripercorriamo allora la brevissima ma intensa carriera di Nerissima Serpe.

Finora ha all'attivo un solo album e una manciata di singoli e remix. Ma se continua così, il ragazzo classe 2000 potrà ritagliarsi il suo discreto angolo di paradiso in un ambiente così ostico e ipersaturo come la scena rap/trap italiana. Ripercorriamo allora la brevissima ma intensa carriera di Nerissima Serpe.

Side Baby: «Il rap non è essere gangsta, è essere se …

, e più in generale della Dogo Gang, nei suoi ascolti.

Matteo di Falco, in arte