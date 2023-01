e leggi i nostri report testuali per non perderti nulla di questa edizione della Dakar!

8.549 km complessivi, 4.706 km cronometrati, 455 veicoli iscritti, 820 piloti partecipanti, un solo vincitore per ciascuna delle categorie in gara. Dal 31 dicembre al 15 gennaio, tra le dune, la sabbia e le rocce dell’Arabia Saudita si terrà la

Sentieri coperti di ghiaia, canyon rocciosi e sezioni sabbiose: ce n’è stato davvero per tutti i gusti lungo i 367 km cronometrati della Stage 1 della Dakar 2023, una Speciale ad anello iniziata e terminata in quel Sea Camp che sarà definitivamente abbandonato solo domani.

5° al traguardo ma 3° in classifica, che ha preceduto il comunque ottimo Guerlain Chicherit e Orlando Terranova, 5° dopo avere sopravanzato il penalizzato Vaidotas Zala. Solamente 7° è Nasser Al-Attiyah che, così come Stephane Peterhansel - 10° grazie anche alle penalità altrui - sembra non essere del tutto a proprio agio sui terreni di queste tappe, sulla carta più favorevoli a rallysti puri come appunto Sainz e Loeb. Mai dare però per sconfitti il qatariota e “Mr. Dakar”: i due, con ogni probabilità, emergeranno prepotentemente alla distanza quando sarà il momento di navigare nell’insidioso mare di dune. Tra i due, nella classifica di questa Stage 1, si sono riusciti a infilare Brian Baragwanath e Jakub Przygonski.