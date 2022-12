Nono, ormai sono entrato nel mood in cui me li godo abbastanza. È più che altro che non ci era mai capitato di fare due live nella stessa sera. Una doppietta non ci era mai capitata. Però non credo ci sia troppa differenza dagli altri live. Bisogna solo fare un po' più in fretta. Facciamo il primo live a Modena e poi andiamo a Parma.

Sì, ma non so se lo definirei proprio romantico. È una parte di me che secondo me mi richiedeva da tanto la mia fanbase ma che non ho mai dato finora. La richiesta è stata soddisfatta solo ora. Secondo me serviva anche Drast. Il pezzo lo avevo fatto io. Non sapevo se chiuderlo con la seconda strofa. Ho provato io a scriverla ma non mi convinceva, non ci azzeccava molto con la prima. Nel mentre ci stavamo sentendo con Drast che voleva fare qualcosa di nuovo. Gli ho mandato questo e gli è piaciuto tantissimo. Ora posso dire di aver "sbloccato" questa parte: è una roba che i fan mi hanno sempre chiesto tantissimo, anche commentando le mie foto. C'era un po' il mood del "chissà se Gacha ha quel lato". E sì, ce l'abbiamo.

