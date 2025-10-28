I migliori giovani centrocampisti per la carriera di FC 26

Dopo aver cercato i migliori giovani talenti d'attacco del gioco, scendiamo di livello per dare un'occhiata al fulcro creativo della vostra squadra. Quali sono i ragazzi prodigio che dovreste prendere per costruire una squadra davvero temibile nei prossimi cinque anni?

Queste stelle in erba non saranno ancora all'apice delle loro capacità. Tuttavia, se le svilupperete adeguatamente, dovrebbero diventare delle superstar di livello mondiale.

01 Lamine Yamal - RM

Lamine Yamal © Electronic Arts

18 anni, Spagna, Barcellona

Valutazione complessiva: 89

Potenziale: 95

Iniziamo semplicemente con Lamine Yamal del Barcellona. Ok, probabilmente non c'è bisogno che vi diciamo che è bravo, ma non possiamo non inserirlo nella lista, no? Già vicecampione del Pallone d'Oro e due volte vincitore del Trofeo Raymond Kopa per il miglior giocatore al mondo sotto i 21 anni, Yamal è semplicemente un fenomeno. A soli 18 anni, lo spagnolo parte con una valutazione complessiva di 89, che lo rende uno dei migliori giocatori di EA FC. Ovviamente ingaggiarlo sarà complicato, ma se ci riuscirete, potrete essere certi di ottenere un diamante che brillerà sempre di più.

02 João Neves - CM

João Neves © Electronic Arts

20 anni, Portogallo, Paris Saint-Germain

Valutazione complessiva: 85

Potenziale: 90

Nonostante la giovane età, alcuni giocatori sono già dei nomi famosi, come nel caso del portoghese João Neves . Già vincitore della Youth League, del Campionato portoghese e della Supercoppa, del Campionato francese, della Coppa, del Trofeo dei Campioni, della Coppa di Lega e della Coppa delle Nazioni e, naturalmente, della Champion's League, non aspetta altro che di crescere con voi. Se riuscite a ingaggiarlo, non esitate a cambiargli il numero di maglia, perché vedere uno dei migliori centrocampisti del pianeta con il numero 87 è un po' inquietante. Il centrocampista da 85 OVR può raggiungere il 90 nella modalità Carriera di FC 26. Questo tipo di statistiche non sono economiche e dovrete sborsare più di 80 milioni di euro per ingaggiare Neves.

03 Gavi - CM

Gavi © Electronic Arts

21 anni, Spagna, Barcellona

Valutazione complessiva: 83

Potenziale: 89

Rimanendo per un attimo nell'ambito dei top club europei, Gavi ha tutte le carte in regola per impattare fisicamente e per chiudere il centrocampo. Con la sua instancabilità, la resistenza alla pressione e la punta del piede in scivolata, ha già una buona base a soli 21 anni e un potenziale di 89. Tuttavia, dovrà essere strappato al Barcellona.

04 Carlos Baleba - CDM

Carlos Baleba © Electronic Arts

21 anni, Camerun, Brighton e Hove Albion

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 87

Il Brighton è il nuovo vivaio del calcio inglese. Il club della località balneare della costa meridionale inglese è riuscito a rimanere in Premier League grazie a un reclutamento intelligente e raccoglie regolarmente ingenti commissioni di trasferimento vendendo alcuni dei suoi migliori giocatori. Carlos Baleba è chiaramente il prossimo della lista. Se state cercando un solido centrocampista difensivo con la capacità di tirare dalla distanza (85 di potenza di tiro e un tiro potente), eccolo qui. Partendo da un OVR di 81, Baleba non sarà economico da strappare ai Seagulls, ma varrà ogni centesimo quando raggiungerà il suo potenziale di 87.

05 Jauregizar - CM

Mikel Jauregizar © Electronic Arts

21 anni, Spagna, Athletic Club

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 88

Con una valutazione potenziale di 88, Mikel Jauregizar dell'Athletic Club è un CM molto dotato da tenere d'occhio. Valutato 31,5 milioni di euro, il suo sviluppo sarà rapido in FC 26 e sfrutterete al massimo il suo potenziale.

06 Arthur Vermeeren - CM

Arthur Vermeeren © Electronic Arts

20 anni, Belgio, Olympique Marsiglia (in prestito da RB Leipzig)

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 87

Un'altra eccellente scelta di CM è Arthur Vermeeren dell'RB Leipzig. Il giovane belga è in prestito al Marsiglia in questa stagione, ma una volta terminato il prestito, assicuratevi di muovervi rapidamente e di prenderlo prima che raggiunga il suo potenziale di 87 e diventi troppo costoso!

07 Arda Güler - RM

Arda Güler © Electronic Arts

20 anni, Turchia, Real Madrid

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 89

Arda Güler non sostituirà di certo le vostre ali con la sua velocità di 68, ma per il resto delle sue statistiche e delle sue caratteristiche siamo di fronte al nuovo Luka Modric. Ha tutte le carte in regola per essere il tuo nuovo playmaker e lo specialista della palla in mezzo che vi mette a tu per tu con il portiere.

08 Andrey Santos - CM

Andrey Santos © Electronic Arts

21 anni, Brasile, Chelsea

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 87

Se avete un posto libero nella vostra squadra, Andrey Santos potrebbe approfittarne. Capace di giocare come centrocampista box-to-box o difensivo, il giocatore del Chelsea ha 91 di resistenza, 77 di accelerazione e la capacità di vincere la maggior parte dei duelli aerei.

09 Warren Zaïre-Emery - CM

Warren Zaïre-Emery © Electronic Arts

19 anni, Francia, Paris Saint-Germain

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 87

Come João Neves, e anche se ha visto il suo tempo di gioco ridursi un po', a 19 anni WZE ha argomenti importanti da far valere. Controllo, piedi veloci, instancabile, resistente al pressing... se state cercando un giocatore box-to-box per far brillare la vostra formazione, è una gemma rara da prendere.

10 Moleiro - LM

Moleiro © Electronic Arts

21 anni, Spagna, Villarreal

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 86

Dopo Alex Baena, il Villarreal ha scoperto un nuovo ragazzo prodigio. Alberto Moleiro è un centrocampista sinistro che ha già 84 e 83 di accelerazione e velocità; le sue valutazioni di controllo, passaggio incisivo e tecnica sono sufficienti per mandare in tilt le difese a un prezzo relativamente accessibile.

11 Jorthy Mokio - CDM

Jorthy Mokio © Electronic Arts

17 anni, Belgio, Ajax

Valutazione complessiva: 70

Potenziale: 89

Come Francesco Camarda tra i giovani attaccanti , Jorthy Mokio è il giocatore con la maggiore differenza tra la sua valutazione complessiva e il suo potenziale. Al momento i suoi punti di forza sono il dribbling, il passaggio e il tackle e ci vorrà un po' di tempo prima che raggiunga il suo pieno potenziale, ma il vantaggio è che è abbastanza versatile da poter giocare come centrocampista difensivo, centrocampista centrale, terzino sinistro e terzino destro. Il modesto 70 OVR è impressionante per un diciassettenne. Il vero interesse è il suo potenziale, che raggiunge l'89 OVR. Disponibile per circa 5 milioni di euro all'inizio, meglio prenderlo finché siete in tempo!

12 Aleksandar Pavlović - CDM

Aleksandar Pavlović © Electronic Arts

21 anni, Germania, Bayern Monaco

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 87

A soli 21 anni, il foglio delle statistiche di Aleksandar Pavlović è già molto verde, con punteggi di 80 e oltre in diverse categorie (reattività, controllo di palla, passaggi corti e lunghi). D'altra parte, con la sua velocità di 56, è chiaro che non vincerà molti sprint. Stiamo parlando di un centrocampista difensivo che possiede anche una tecnica d'élite, quindi non ci preoccupiamo troppo della sua velocità. Il suo 79 OVR e 87 POT lo rendono uno dei candidati più ovvi per qualsiasi ruolo di centrocampo difensivo.

13 Kenan Yıldız - CAM

Kenan Yıldız © Electronic Arts

20 anni, Turchia, Juventus

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 89

C'è una forte competizione per la corona di miglior giovane CAM nella modalità Carriera dell'FC 26. In questa stagione, il primo posto è occupato da Kenan Yıldız della Juve e dal prossimo giocatore della lista, Nico Paz del Como.

Entrambi i giocatori vantano una valutazione iniziale di 79 OVR, il che li rende facilmente in grado di giocare nella vostra prima squadra fin dall'inizio. Yıldız e Paz hanno entrambi un potenziale identico di 89 OVR. Hanno entrambi la stessa età e sono valutati 38,5 milioni di euro. Non c'è davvero nulla da scegliere tra i due.

14 Nico Paz - CAM

Nico Paz © Electronic Arts

20 anni, Argentina, Como

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 89

In realtà, quando diciamo che non c'è nulla tra i due, non è del tutto vero. Scegliete Yıldız se volete l'opzione più pacifica e atletica, scegliete Paz se avete bisogno di passaggi e creatività per sbloccare le difese.

15 Rodrigo Mora - CAM

Rodrigo Mora © Electronic Arts

18 anni, Portogallo, FC Porto

Valutazione complessiva: 76

Potenziale: 89

A completare la lista dei migliori centrocampisti è un'altra stella portoghese, Rodrigo Mora . Il 18enne è per ora in forza al Porto e il suo 76 OVR è già eccellente per un giocatore così giovane. Se raggiungerà il suo 89 POT, avrete tra le mani uno dei migliori al mondo. Un'informazione da tenere presente è la durata del contratto di Mora. Il Porto lo ha vincolato fino al 2030, quindi se si rifiutano di venderlo, potreste aspettare un po' prima di poterlo aggiungere alla vostra rosa.