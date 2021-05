F1 GP Monaco 2021: le pagelline di Terruzzi

Novità - Da quest'anno le mie pagelline raddoppiano: la domenica, subito dopo la gara, in formato testuale, e poi in un nuovo formato audio. Salva l'articolo tra i preferiti per non perderlo! E se vuoi dare anche tu un voto ai piloti di Formula 1, scrivi nei commenti della mia pagina Facebook la pagella di un pilota a tua scelta utilizzando l'hashtag #pagelleterruzzi: la più bella verrà inserita nelle prossime pagelline!

Il mio commento preferito dal GP di Spagna è quello di Maurizio Valenzano, che scrive: "Voto 10 a Peter Bonnington che, all'ennesima lamentela di Hamilton sulle gomme "andate", gli ricorda che quelle di Verstappen lo sono di più #pagelleterruzzi"

Ecco le mie pagelline del GP di Monaco di Formula 1 svoltosi a Montecarlo:

Voto 10 a Mazepin. Con una prestazione prodigiosa porta a termine una corsa che doveva portarlo a muro una volta al dì. La vera sorpresa del Principato è lui, Nikita. E adesso nessun traguardo è precluso. Con l’umiltà di sempre e la calma dei nervi distesi. Grande!

Voto 9 a Norris. Dati i mezzi a disposizione, data la paga al compagno, una prestazione di primissimo ordine. Meglio della sua McLaren. Ogni tanto va a bersi una birretta chissà dove ma di norma il biondino c’è e fila.

Max Verstappen trionfa nel GP di Monaco © Lars Baron / Getty Images

Voto 8 a Verstappen e Sainz. Molto in palla entrambi, sia in prova sia in gara, penalizzati entrambi alla fine delle qualifiche dal botto di Charles, in tiro durante 78 giri senza una sbavatura. Beh, complimenti. Verstappen è leader del campionato. Sainz è stato, per la prima volta, il leader della Ferrari.

Voto 7 a Vettel e a Gasly. Il biondino, grazie ad una flebo di sangue blu, che a Montecarlo non negano a nessuno, è rinsavito. Una gara nei piani nobili dopo mesi in periferia. Contenti per lui. Della serie non è mai troppo tardi. Il francesino ha fatto imbufalire Hamilton. Basta e avanza per entrare nella Hall of Fame dei rompiballe. Grande.

Voto 6 a Ocon e Giovinazzi. Entrambi in bagarre senza sbagliare e senza superare. Entrambi più svelti di compagni più noti, nel senso di Raikkonen e Alonso mogi sbattuti più che battuti.

Voto 5 a Bottas. Non è mai colpa sua ma quando è troppo è troppo. Nella rarissima occasione in cui Lewis perde la trebisonda, lui perde la filettatura di una ruota. Quindi tutto. Basta così, a casa, in bici, in piscina, fare altro nella vita per carità.

Voto 4 a Schumacher. Con tutta la buona volontà, manca la sufficienza. Due strafalcioni da matita rossa nella prima interrogazione a Monaco, un posto dove chi sbaglia, prende e va a in Italia, in Francia, altrove. Spiace ma avrà tempo per rimediare.

Voto 3 a Tsunoda. Ma ‘sto ragazzo si è già esaurito? Sembrava un iradiddio, sembra un tonto che fa cose sbagliate nel posto sbagliato nei momenti sbagliati. Mistero. Intanto, misero.

Yuki Tsunoda sottotono a Monaco © Lars Baron / Getty Images

Voto 2 a Ricciardo. Caro Daniel, che succede? Per una volta hai fatto ridere. Correre nei pressi di Tsunoda, per uno come te, è roba da piangere. Solidali di fronte ad un giorno tragico, siamo in attesa di consolazioni.

Voto 1 a Hamilton. Boh. Chissà cosa ha mangiato nei giorni scorsi, quale film ha visto, quale ex fidanzata ha chiamato. Morale: triste, distratto, opaco, un po’ intontito. Una cosa mai vista per uno che ha in ballo un Mondiale. Ci sta, intendiamoci. Una tantum anche i santi si riposano.

Voto 0 a Serena Williams. Fuori dalle righe del campo un disastro ferroviario. Per una sbandierata ha seguito un corso a Wimbledon di un mese ma il risultato è da 0-6, 0-6. Cioè zero. Imbranata peggio di me al primo set.

Senza voto Leclerc. Ragazzi, non so che fare. Un 10 per il tempo in prova. Uno zero per la toccata a fine qualifiche. Io proporrei un voto alto perché i campioni sono così. Certo se penso che avrebbe potuto vincere, le cose cambiano. Per una volta, fate voi. Date voi. Il voto, dico.