La FUT Champions Weekend League è il contenuto competitivo principe per la maggior parte dei giocatori di FIFA 21 Ultimate Team. La competizione consiste nel giocare 30 partite tra venerdì e lunedì mattina, accumulare più vittorie possibili e guadagnarsi le ricompense uniche che vengono rilasciate il giovedì.

Ma se non sapete come affrontarla al meglio la Weekend League può essere un'esperienza umiliante. Ecco la nostra guida per giocarci e divertirsi allo stesso tempo!

1. Quando si svolge la FUT Champions Weekend League?

La FUT Champions Weekend League ha inizio tutti i Venerdì mattina © EA

La FUT Champions, nota anche come Weekend League, inizia alle 7:00 orario GMT (8:00 CET / 2:00 ET) ogni venerdì e dura fino alla stessa ora del lunedì mattina . Se avete riscattato i vostri punti di qualificazione FUT Champions per la competizione in corso, potete giocare fino a 30 partite durante quel periodo. La Weekend League a volte viene estesa per un giorno in più quando ci sono problemi con i server EA Sports: in questi casi quindi tenete d'occhio i canali social di FIFA 21 per assicurarvi di conoscere le tempistiche esatte.

2. Come qualificarsi per la FUT Champions Weekend League?

Per qualificarvi nella Weekend League dovrete rientrare in alcuni parametri © EA

Per partecipare alla Weekend League, avrete bisogno di 2.000 punti di qualificazione FUT Champions, che potrete guadagnare in due modi:

Giocando nella modalità Divison Rivals - Potete guadagnare punti FUT Champs giocando partite in Division Rivals. Otterrete più punti per vittoria e le partite nelle divisioni più alte hanno in generale un punteggio maggiore.

Giocando nella Weekend League - Dopo aver speso i 2.000 punti di qualificazione per partecipare al torneo, potrete recuperarli a seconda di quante partite vincerete. Argento 1 (11 vittorie) o superiore vi restituisce tutti i 2.000 punti alla distribuzione premi il giovedì successivo.

Vale la pena notare che potete conservare un massimo di 2.000 punti di qualificazione in banca, quindi guadagnare più punti attraverso Division Rivals prima delle ricompense non vi fornirà nessun tipo di extra.

3. Come ottenere i red player pick in FIFA 21 Ultimate Team?

Con un po' di persistenza, i Red Player Picks arriveranno anche per voi! © EA

La ricompensa più accattivante di FUT Champions sono le versioni speciali rosse dei giocatori Team of The Week, noti come i pacchetti Player Pick . Il TOTW viene confermato il mercoledì, il giorno prima della distribuzione delle ricompense, il che aumenta il senso di attesa. Già sapete che riceverete una carta potenziata, ma quale sarà? Assistere ai risultati calcistici in tempo reale per vedere chi sarà incluso è un'esperienza emozionante.

La maggior parte dei livelli di ricompensa in FUT Champions regala dei Player Picks. Ecco una divisione completa dei livelli di ricompensa in FIFA 21, insieme alle eventuali restrizioni associate ad essi:

Bronzo 3 - 0 vittorie - 1,000 FIFA coins, 2x Pacchetti Oro, 250 FUT Champs points

Bronzo 2 - 2 vittorie - 3,000 FIFA coins, 2x Pacchetti Oro Premium, 500 Punti FUT Champions

Bronzo 1 - 4 vittorie - 7,500 FIFA coins, 1x Pacchetto Giocatori Oro Premium, 500 Punti FUT Champions

Argento 3 - 6 vittorie - 10,000 FIFA coins, 1x Pacchetto Giocatori Oro Premium, 2x Pacchetti Oro Premium Maxi, 1x pacchetto Player Pick (1 o 2 giocatori, rating massimo 84), 1,000 Punti FUT Champions

Argento 2 - 8 vittorie - 15,000 FIFA coins, 1x Mega Pack, 1x Rare Gold Pack, 1x FUT Champions Player Pick (1 of 2 players, max 84 overall rating), 1,000 Punti FUT Champions

Argento 1 - 11 vittorie - 20,000 FIFA coins, 1x Jumbo Premium Gold Players Pack, 1x Pacchetto Mega, 1x pacchetto Player Pick (1 o 3 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Oro 3 - 14 vittorie - 30,000 FIFA coins, 2x Pacchetti Mega, 1x Pacchetto Giocatori Rari, 2x Pacchetti Player Picks (1 o 3 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Oro 2 - 17 vittorie - 45,000 FIFA coins, 1x Pacchetto Oro Raro, 2x Pacchetti Mega Rari, 2x Pacchetti Player Pick (1 di 4 giocatore, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Oro 1 - 20 vittorie - 50,000 FIFA coins, 2x Pacchetti Giocatori Rari Maxi, 2x Pacchetti Player Picks (1 di 4 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Fuoriclasse 3 - 23 vittorie - 70,000 FIFA coins, 1x Pacchetto Premium TOTW, 1x Pacchetto Giocatori Rari Maxi, 3x pacchetti Player Picks (1 di 5 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 FUT Champs points

Fuoriclasse 2 - 25 vittorie - 100,000 FIFA coins, 1x Pacchetto TOTW Premium, 1x Pacchetto Giocatori Rari Maxi, 3x pacchetti Player Picks (1 di 5 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Fuoriclasse 1 - 27 vittorie - 125,000 FIFA coins, 2x Pacchetti TOTW Premium, 2x Pacchetti Giocatori Rari Maxi, 3x pacchetti Player Picks (1 di 5 giocatori, nessun limite di rating), 2,000 Punti FUT Champions

Top 200 - 30 vittorie e un rating abilità alto - I giocatori che finiscono tra i Top 200 ricevono più FIFA coins e pacchetti, più un pacchetto TOTW Ultimate, e i primi 75 ricevono un ulteriore pacchetto Player Picks

4. I miei player pick sono pessimi! Come faccio ad averne di migliori?!

Patience is a virtue in the Champions Weekend League © EA

Lo svantaggio dei Player Picks è che la stragrande maggioranza dei giocatori di FUT riceve delle versioni rosse di carte TOTW mediocri, mentre solo un numero incredibilmente piccolo riesce a mettere le mani sui giocatori migliori. Abbiamo giocato a FUT Champions per diversi anni, e non siamo mai stati ricompensati con un Mbappé, un Neymar, un Ronaldo o simili. Ci sono però un paio di modi per aumentare le vostre possibilità di guadagnarvi una buona scelta "red":

Upgrade 86+ tramite SBC - Dopo aver partecipato a diverse Weekend League ed aver accumulato un'impressionante collezione di pessimi giocatori rossi, potrete buttarli tutti inserendoli nelle Squad Building Challenge (Sfida Creazione Rosa). Cinque giocatori vi daranno una pick rossa con rating 83-86, mentre una squadra completa da 11 può essere scambiata con un giocatore rosso con rating garantito di 86+ . Questo migliora marginalmente le vostre possibilità di ottenere una scelta decente, anche se le probabilità rimangono comunque a vostro svantaggio.

Aspettate il Team of the Season - La promozione annuale Team of the Season di EA inizia solitamente a maggio, quando il ciclo di FIFA raggiunge il suo termine. Le versioni super-potenziate dei migliori giocatori di ogni campionato globale vengono rilasciate in pacchetti settimanali e, a differenza di altre promozioni, queste carte sono offerte anche in Player Picks di FUT Champions. Giocare a FUT Champions durante questo periodo è spesso più gratificante proprio per questo motivo, ed è anche una buona idea cercare di salvare tutte le red pick pessime che avete ricevuto fino a questo punto, quando quegli upgrade 86+ delle SBC hanno improvvisamente molte più probabilità di ricompensarvi con delle scelte di qualità tramite Team of the Season.

5. Come gestire i punti di Weekend League e Division Rivals?

Se amate il rischio, la Weekend League può rivelarsi molto redditizia © EA

Oltre alle solite FIFA coins, tutte le partite che giocherete in FUT Champions vi daranno 400 punti Division Rivals . Negli anni precedenti, era un piccolo bonus niente male che aiutava ad aumentare il vostro punteggio Division Rivals e anche a migliorare le vostre possibilità di ottenere buone ricompense da quella modalità (anche queste distribuite il giovedì, che è praticamente il "Natale settimanale" di FUT).

Ma in FIFA 21, potrete guadagnare punti Rivals solo nelle prime 30 partite di Division Rivals, e le partite FUT Champions contano nel totale. Questo pone un problema, perché mentre 400 punti sono giusto un piccolo piacevole extra, mentre le vittorie nelle partite di Rivals di solito ne assicurano molti di più.

Ciò significa che giocare 30 partite di FUT Champions senza prima buttarsi in Rivals vi fa ottenere un massimo di 12.000 (30x400) punti Rivals, che non sempre vi garantiscono i migliori premi. Division Rivals si resetta il giovedì mattina, quindi significa che chiunque speri di massimizzare i propri punti Rivals deve giocare il maggior numero di partite possibili in quel giorno, potenzialmente consumandole appena prima di FUT Champs. Non proprio ideale.

Il nostro consiglio per un sano rapporto con FIFA è di non massacrarsi nel "grinding" brutale . Quindi vi consigliamo questo:

Se ne avete voglia, giocate un paio di partite Rivals .

Giocate la Weekend League come al solito e cercate di trovare un livello confortevole , che per molti giocatori può essere l' Oro 3 . Oro 3 vi offre red picks, molte coins e pacchetti e abbastanza punti FUT Champions per riqualificarvi la prossima settimana.

Non state a completare per forza tutte le partite FUT Champions rimanenti.

Nei giorni seguenti giocate normalmente a Division Rivals, guadagnandovi così i giusti punti Rivals, dato che non vi siete giocati tutte le 30 partite di FUT Champions

Il vostro mix di ricompense Oro 3 e premi Rivals leggermente migliorati saranno probabilmente molto meglio di quello che avreste ottenuto in altri modi.

Se invece volete sempre spingervi al massimo livello possibile, questa routine non fa per voi. Ma per la maggior parte dei giocatori che vogliono solo divertirsi giocando e guadagnare qualche ricompensa ogni settimana , questo può rivelarsi un piacevole compromesso. Puntare a Oro 3 ogni fine settimana (o a qualsiasi altro obiettivo preferiate) e poi giocare qualche altra partita durante la settimana non vi "macinerà" quanto gettarvi costantemente a tutta forza in partite di Rivals e Weekend League sette giorni su sette.

6. Come funziona il matchmaking in Weekend League? In cosa consiste la forma in FUT Champions?

La Weekend League offre premi discreti © EA

FUT Champions ha una propria configurazione di matchmaking che differisce da altre modalità come Division Rivals o Amichevoli FUT Live. L'idea è che tutti, indipendentemente dal livello di abilità, inizino la settimana con la forma "0" , e quel numero aumenta di +1 ogni volta che si vince e scende di -1 ogni volta che si perde . Il matchmaking dovrebbe sempre mettervi contro qualcuno con una forma simile alla vostra, anche se potrebbe variare anche a seconda dell'ora del giorno o della vostra posizione.

Quindi non preoccupatevi troppo se siete reduci da una serie di sconfitte, perché i vostri prossimi avversari saranno di conseguenza più deboli . E anche se state infilando una vittoria dopo l'altra, non montatevi troppo la testa, perché probabilmente vi aspettano avversari più duri. Ci sono stati fine settimana in cui abbiamo concluso il primo giorno con forma negativa per poi risalire vertiginosamente i giorni dopo, altri in cui abbiamo volato alto il venerdì ma concluso 24 ore dopo con vittorie tiratissime. Prendendo tutta la settimana, le cose generalmente vanno nella media .

Infine, vale la pena notare che il " rage quitting" - eseguito scegliendo di abbandonare la partita dal menu o semplicemente chiudendo l'applicazione di gioco (o defenestrando direttamente la console, RIP) - viene presumibilmente contato come una sconfitta e di conseguenza riduce la vostra forma. Tuttavia, alcuni giocatori rimangono scettici su questo aspetto e completano religiosamente le partite perse solo per assicurarsi che la forma scenda definitivamente a cose fatte. Tendiamo a farlo anche noi, ma soprattutto perché perdere contro un giocatore molto migliore è una buona opportunità per imparare come gioca! I giocatori perdono la concentrazione anche quando pensano di aver già vinto, e molte volte ci siamo assicurati una vittoria improbabile proprio per questo motivo.

7. Tattiche e strategie per la Weekend League

I giocatori delle fasce più alte vi daranno del filo da torcere © EA

Ma la domanda rimane sempre la stessa: come si vincono le partite nella FUT Champions Weekend League?

In termini di gameplay, non c'è niente di diverso nel giocare a Weekend League rispetto a Division Rivals. Le meta-tattiche come i cross bassi, i tiri attraverso il portiere, l'inseguimento non appena si perde il possesso palla e prendere il controllo manuale del vostro CDC rimangono tutte valide. Siate pazienti, giocate il vostro gioco naturale e non date via la palla facilmente, perché quest'anno la difesa è più insidiosa e i contropiedi veloci sono molto efficaci.

Ma la Weekend League ha da sempre un "feel" differente . La tensione mentale è maggiore e il senso di pressione costante della FUT Champions la eleva al di sopra di Division Rivals, forse per le ricompense speciali o forse perché avete solo un numero limitato di partite per guadagnarvi le vittorie necessarie. Quindi padroneggiare le proprie emozioni è fondamentale . Ognuno ha il suo approccio, ma per quello che vale, ecco i nostri consigli:

Giocate una partita di riscaldamento - A meno che non siate a corto di tempo nel mondo reale, non serve tuffarvi direttamente nella FUT Champions. Perché non giocare prima una partita di Rivals per prendere il ritmo? Non c'è niente di peggio che gettarsi nella Weekend League e farsi eliminare a freddo.

Giocate poche partite alla volta - La tentazione di impilare partita su partita per accumulare vittorie è forte, ma il vostro livello di concentrazione diminuirà inevitabilmente dopo 3-4 partite. Se possibile, vi consigliamo di giocare poche partite alla volta, fare una pausa facendo qualcosa di completamente diverso, e poi ritornare più tardi per giocare ancora. Questo dovrebbe aiutarvi a mantenere una solida concentrazione durante ogni partita.

Fate una pausa dopo le brutte sconfitte - Succede a tutti. Non importa quanto attentamente pianifichiamo, a volte l'altro giocatore ci distrugge, festeggia selvaggiamente ogni gol e ci stuzzica in altri modi. Se una sconfitta vi mette di cattivo umore, rischiate di riversare il tutto nella partita successiva e di conseguenza giocare sempre peggio. Nella vostra testa, state giocando contro quell'ultimo avversario. Quindi prendetevi una pausa - anche solo cinque minuti - per poter ripartire da zero in serenità.

Usate tattiche e formazioni diverse - Probabilmente ormai avete già una formazione e un gruppo di giocatori di riferimento, ma a volte la persona che dovete affrontare farà qualcosa capace di "disattivarvi" completamente. Usate la schermata Tattiche Personalizzate per impostare una formazione di riserva e una serie di tattiche a cui potrete passare agilmente quando accadrà. Ad esempio, se per la maggior parte del tempo giocate un 4-4-2 e d'improvviso affrontate qualcuno gioca costantemente nel mezzo, potreste prepararvi un 3-5-2 a cui passare al volo, intasando il centrocampo e fornendovi più opzioni per portare la palla più in avanti.