Formula Legends è il racer arcade perfetto per i fan della F1

Auto da corsa leggendarie ispirate a 70 anni di storia della Formula 1, 14 circuiti iconici e un divertente gameplay arcade: Formula Legends di 3DClouds è il gioco di Formula 1 perfetto per chi trova troppo impegnativa la serie di Codemasters.

01 Formula Legends: divertimento arcade con profondità

Il nuovo gioco di corse arcade Formula Legends, uscito il 18 settembre per PC e console, ricorda a prima vista la leggendaria serie Micro Machines con il suo look colorato e fumettoso e la visuale in terza persona.

Formula Legends si affida a una grafica particolare © 3DClouds

Questo aspetto distingue abilmente il nuovo gioco di corse dello studio italiano dalle simulazioni di F1 di Codemasters e offre uno sguardo simpatico, fresco e in alcuni punti piacevolmente inedito sulla classe regina degli sport motoristici, con il quale il team non solo vuole attirare nuovi giocatori, ma anche coinvolgere i fan di vecchia data della Formula 1.

In fondo, Formula Legends è un classico racer arcade con comandi semplici e facili da imparare che vuole soprattutto una cosa: essere divertente. Sotto il cofano, però, il gioco di corse offre una sorprendente quantità di profondità, in quanto vari sistemi come la trazione, l'usura degli pneumatici, il consumo di carburante o il cambiamento delle condizioni atmosferiche forniscono una componente tattica stimolante.

Il gioco rappresenta la F1 dal 1960 a oggi © 3DClouds

Un'altra particolarità del gioco: Formula Legends ripercorre la storia della Formula 1 dagli anni '60 a oggi. Nel gioco si combatte per la vittoria a bordo di auto di epoche diverse, tutte dotate di specialità individuali. Le moderne auto da corsa di Formula 1, ad esempio, utilizzano il sistema di recupero dell'energia ERS e il DRS per raggiungere una velocità massima più elevata nelle zone corrispondenti, mentre le auto classiche sono molto più difficili da manovrare nei circuiti.

02 Il divertimento va di pari passo con il viaggio

Poiché Formula Legends non ha una licenza ufficiale per la classe regina degli sport motoristici, nel gioco non troverete squadre, piloti o circuiti ufficiali fedelmente ricreati . Tuttavia, il gioco di corse compensa con una buona dose di umorismo.

L'iconico tunnel vi aspetta © 3DClouds

Invece di piloti autorizzati come Max Verstappen o Isack Hadjar , gareggerete con piloti che si chiamano "Max Wubor", "Mark Peerstallen", "Sergi Jerez" o "Fernandino Alphonso" e sono senza dubbio ispirati a piloti reali. Naturalmente, gareggiano in grande stile per le loro scuderie, i cui nomi come Merkseds, Ferenzo o McLauden suggeriscono naturalmente anche chi si nasconde dietro di loro.

La particolarità: molti dei piloti, la maggior parte dei quali deve essere sbloccata nel corso del gioco, hanno dei vantaggi unici . Questi includono una migliore potenza di frenata, pit stop più veloci o un'usura ridotta degli pneumatici, che aggiungono un'ulteriore componente tattica a Formula Legends.

Le diverse epoche e le condizioni meteorologiche offrono una certa varietà © 3DClouds

Nel gioco vi aspettano 14 circuiti di gara, suddivisi in Vintage, Classic e Modern, anch'essi ispirati a circuiti storici e moderni. Come il GP delle Ardenne (Spa-Francorchamps), il GP della Foresta Tedesca (Nürburgring) o il GP dei Fiori di Ciliegio (Suzuka). Quindi c'è molta varietà in termini di gameplay e grafica.

03 Gare divertenti e tattiche

Formula Legends fa molto bene in pista e guadagna punti con il suo gameplay vario . Questo è dovuto principalmente al fatto che le singole epoche della storia della Formula 1 si svolgono in modo estremamente diverso . Le auto degli anni '60 o '70 sono molto più difficili da tenere fuori dalla pista rispetto alle moderne auto da corsa di Formula, soprattutto se si corre senza aiuti alla guida come l'ABS o il controllo della trazione.

I pit stop si presentano come un mini-gioco © 3DClouds

Sotto il cofano del gioco di corse arcade, però, c'è anche una struttura estremamente tattica che premia il buon tempismo, la giusta strategia e il buon controllo del veicolo. Le soste ai box, per esempio, non sono un momento di pausa; al contrario, un minigioco quicktime richiede una certa velocità per tornare rapidamente in pista con un serbatoio di carburante fresco e pneumatici nuovi.

Sei più veloce sull'asfalto scuro © 3DClouds

Grazie a meccaniche di gioco come la scia, l'accurata simulazione della traiettoria di gara o le piste scivolose sotto la pioggia dinamica, questo racer offre una grande profondità.

Anche la gestione semplice ma versatile delle auto lascia un'ottima impressione. È abbastanza semplice mantenere la vostra auto da corsa in pista, ma per essere davvero veloce su strada, dovete avere molto talento (o fare tanta pratica).

04 Modalità storia, prove a tempo e altro ancora

La modalità di gioco principale di Formula Legends è senza dubbio la modalità storia, in cui il tuo compito è quello di farvi competere contro i piloti della CPU in brevi campionati di epoche diverse.

I singoli capitoli della storia sono (vagamente) basati su stagioni reali della storia della Formula 1 , ma non dovete aspettarvi una vera e propria trama o informazioni di base sullo sport. Si tratta invece di campionati collegati tra loro in cui dovrete completare una gara dopo l'altra.

A parte la storia, potete aspettarvi le classiche modalità di gioco che ci si aspetta in un gioco di corse. Potrete gareggiare contro l'intelligenza artificiale in gare individuali o campionati, oppure stabilire i vostri tempi migliori nei time trial e competere con giocatori di tutto il mondo.

L'unica cosa che manca a Formula Legends è una vera e propria modalità multiplayer. Non è possibile competere contro altri giocatori su una console o online. Che peccato.

Formula Legends ha un approccio fresco e divertente © 3DClouds

Tuttavia, l'IA agisce in modo estremamente intelligente ed ha un comportamento di guida realistico che, a seconda del livello di difficoltà, richiede molto impegno da parte vostra. Questo significa che anche le gare in singolo sono generalmente emozionanti fino alla fine.

05 Dai fan della F1 per i fan della F1

Formula Legends dimostra chiaramente che il gioco è stato sviluppato dai fan della Formula 1 per i fan. Questo gioco arcade è caratterizzato da un gameplay divertente, da un'eccellente maneggevolezza e da una sorprendente profondità.

Grazie ai numerosi veicoli e tracciati sbloccabili, il gioco di corse offre abbastanza contenuti da tenervi incollati allo schermo per diverso tempo. Grazie al supporto per le mod, potrete persino creare i vostri veicoli e caschi personalizzati. Possiamo solo sperare che il team di sviluppo aggiunga il multiplayer in un secondo momento.