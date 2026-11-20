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Mentre segui la storia diJason e Lucia attraverso Leonida in GTA 6, avrai più di qualche scontro con la polizia. Che tu voglia scatenare un inseguimento senza esclusione di colpi o scappare senza lasciare traccia, capire come funzionano i livelli di ricercato e il nuovo sistema Heat è fondamentale per una vita da criminale di successo.
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Cosa sono i livelli di ricercato e di “Heat” in GTA 6?
Il livello di ricercato indica direttamente quanto la polizia sia determinata a catturarti. Più stelle di ricercato hai, più forte sarà la risposta della polizia.
L’Heat, invece, indica quanto sia facile per la polizia identificarti in un’area dove hai recentemente commesso un crimine. Se gli agenti sanno cosa indossi, quale veicolo guidi o quale arma hai usato, avranno più informazioni per rintracciarti. Le icone sotto le stelle di ricercato mostrano i dettagli identificativi in possesso della polizia, tra cui il tuo volto, i vestiti, l’arma, il veicolo, il complice e le riprese delle telecamere a circuito chiuso. Più indizi hanno, più facile sarà per loro identificarti e riprendere l’inseguimento.
Il livello di ricercato non scompare non appena sfuggi a un inseguimento. Può persistere nella zona in cui hai commesso un reato, diminuendo gradualmente man mano che ti allontani e risolvi i fattori che potrebbero identificarti.
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Come aumentare il livello di ricercato in GTA 6
Il modo più semplice per aumentare rapidamente il livello di ricercato in GTA 6 è semplicemente commettere un crimine e poi ingaggiare uno scontro a fuoco con la polizia. Uccidere agenti di polizia e causare ulteriori distruzioni farà salire rapidamente il tuo livello di ricercato. Più a lungo sfuggi all’arresto e più caos provochi, più in alto potrà salire il tuo livello di ricercato.
Il livello di ricercato massimo è di sei stelle. Per raggiungerlo devi causare distruzione significativa e intensificare i tuoi crimini per attirare l’attenzione della polizia e dell’esercito. In genere, ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine aumenterà rapidamente il tuo livello di ricercato e ti aiuterà a raggiungere il massimo.
Vale la pena notare che, una volta raggiunto il livello di ricercato a sei stelle, la polizia e l’esercito non si fermeranno finché non sarai arrestato, quindi assicurati di essere consapevole delle conseguenze delle tue azioni prima di dare il via alla tua scorribanda.
C’è un codice cheat che i giocatori possono usare per aumentare il proprio livello di ricercato: Sinistra, Giù, Destra, Giù, Su, Destra, Su.
Puoi inserirlo e usarlo solo dopo averlo sbloccato, cosa che si ottiene perdendo 50 volte un livello di ricercato a 3 stelle. È possibile inserire un altro cheat per aumentare il livello di Heat, ma questo richiede di perdere un livello di ricercato a 3 stelle per 25 volte. Entrambi i cheat sono inoltre soggetti al requisito di completamento della trama del gioco, quindi non potrai usarli non appena inizi a giocare.
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Come abbassare velocemente i livelli di ricercato in GTA 6
A differenza di quanto accade per aumentare il livello di ricercato, non esiste un trucco per abbassarlo in GTA 6. Di conseguenza, dovrai concentrarti sul fuggire dall’area in cui la polizia ti sta cercando, interrompere la linea di vista dei poliziotti all’inseguimento, abbassare il tuo livello di Heat e, in generale, tenere un profilo basso finché la polizia non avrà rinunciato.
Come detto sopra, abbassare il livello di "Heat" dovrebbe essere la priorità numero uno quando cerchi di ridurre il livello di ricercato. I modi più semplici per farlo sono:
- Cambia i vestiti e il tuo aspetto fisico: cambiare abito e togliere o aggiungere accessori come occhiali e cappellini ti rende più difficile da identificare. Anche farti un taglio di capelli può aiutare a far sì che Jason o Lucia non corrispondano più alla descrizione che i poliziotti hanno di te.
- Cambia il tuo veicolo o il suo aspetto: se la polizia ha una descrizione del veicolo utilizzato per la fuga, lo cercherà nelle zone in cui il giocatore ha un livello di "Heat". Il modo più semplice per evitare un nuovo inseguimento dopo aver perso di vista la polizia è trovare un veicolo completamente nuovo, oppure andare da Pay ‘n’ Spray per cambiare il colore del tuo veicolo attuale.
- Nascondi o sbarazzati delle armi: se la polizia ha identificato le armi usate in un crimine, queste renderanno più facile per loro individuarti. Lasciare cadere o nascondere le armi ti aiuterà a non farti scoprire.
- Lascia le zone in cui hai il livello di ricerca alto: controlla sulla mappa le aree in cui hai il livello di ricerca alto ed evita di tornarci finché la polizia ti sta ancora cercando. Il livello di ricerca si abbasserà gradualmente se stai alla larga e smetti di commettere crimini in quella zona, ma questo può richiedere tempo.
- Separatevi: se Jason e Lucia hanno commesso un crimine insieme, a volte la polizia userà il fatto che la coppia sia insieme come mezzo per identificarli. Quando ne hai l’occasione, fai in modo che la coppia si separi per rendere più facile evitare di essere individuati dalla polizia.
- Occupati delle riprese delle telecamere a circuito chiuso: in alcuni casi, le telecamere potrebbero averti ripreso mentre commettevi il crimine. Questo rende facile per la polizia identificarti. Puoi scegliere di occuparti del sistema di videosorveglianza prima di commettere un crimine, oppure distruggere le riprese prima di scappare dalla scena del crimine per rendere più difficile alla polizia identificarti fin dall’inizio.
Dopo esserti allontanato da una zona in cui sei ricercato, o aver risolto i fattori che ti rendono facilmente identificabile dalla polizia, ora devi tenere un profilo basso. Stai alla larga dai guai ed evita di attirare l’attenzione su di te. Evita di commettere altri crimini o di tornare nelle zone “calde” mentre la polizia ti sta ancora cercando. Con il tempo, il tuo livello di ricercato finirà per scomparire, permettendoti di tornare alle tue attività.
L’unica eccezione è quando hai un livello di ricercato a sei stelle. Come detto sopra, se hai raggiunto questo livello, c’è solo un modo per uscirne: farti beccare o farti ammazzare.
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