L' HYROX ha conquistato il mondo del fitness, combinando esercizi funzionali e intervalli di corsa in un formato impegnativo e competitivo che può essere raggiunto indipendentemente dall'età e dalle capacità.

Con la sua rapida crescita di popolarità, gli eventi HYROX si stanno svolgendo in tutto il mondo. Che tu sia un atleta esperto o un concorrente alle prime armi, ecco una panoramica delle prossime tappe in cui potrai mettere alla prova la tua forma fisica e unirti al movimento.

Il calendario completo degli eventi HYROX 2026:

01 Gennaio

16-18 gennaio: Well Come Fit HYROX St. Gallen - San Gallo, Svizzera

Il debutto di San Gallo nel 2025 ha avuto un tale successo che la città svizzera ha deciso di passare a tre giorni per tornare come primo evento HYROX del 2026.

21-25 gennaio: HYROX Amsterdam - Amsterdam, Paesi Bassi

Torna ad Amsterdam per la quinta volta il primo evento HYROX olandese del 2026, con un grande evento di quattro giorni presso il RAI di Amsterdam necessario per far fronte alla domanda degli HYROXers desiderosi di iniziare il nuovo anno con il botto.

21-25 gennaio: Myprotein HYROX Manchester - Manchester, Regno Unito

Il Manchester Central Convention Complex aprirà le sue porte per cinque giorni di HYROX a gennaio. Il luogo in cui si terrà il Campionato del Mondo HYROX del 2023 è sempre molto popolare ed è garantito il tutto esaurito quando i biglietti verranno finalmente rilasciati.

HYROX è per tutti, con categorie e classi che coprono tutte le basi

29 gennaio-1 febbraio: HYROX Auckland - Auckland, Nuova Zelanda

La popolarità dell'HYROX in Oceania non conosce limiti e tornerà all'Auckland Showgrounds per un'edizione di quattro giorni durante l'estate dell'emisfero meridionale.

29 gennaio-1 febbraio: HYROX Phoenix - Phoenix, Arizona, USA

Il primo HYROX dell'anno negli Stati Uniti ospiterà anche la terza Major della stagione e si preannuncia un evento di grande portata. Lo stadio della squadra NFL Arizona Cardinals, con una capienza di 63.400 posti, farà da cornice a quattro giorni di azione che includono l'Elite 15.

30 gennaio-1 febbraio: HYROX Torino - Torino, Italia

La capitale architettonica e culinaria del nord Italia accoglie HYROX per la terza volta quest'inverno per un evento di tre giorni all'Oval Lingotto.

30 gennaio-1 febbraio: HYROX Osaka - Osaka, Giappone

Unisciti alla sfida! La scelta è tua: gareggia da solo nell'HYROX Open/Pro, condividi il carico con un compagno nell'HYROX Doubles/Doubles Pro o prendi tre amici e affronta la staffetta HYROX.

Gareggiare in squadra è il modo migliore per entrare in HYROX

02 Febbraio

6-8 febbraio: HYROX Vienna - Vienna, Austria

La capitale austriaca vede il ritorno della divisione Pro dopo aver ospitato i Campionati europei open della stagione 2024-25. L'ultima edizione della città ha comunque attirato alcuni dei più grandi nomi di questo sport, tra cui il campione del mondo HYROX 2024 Alexander Roncevic .

7-8 febbraio: HYROX Bilbao - Bilbao, Spagna

La città più grande dei Paesi Baschi ospita un evento di due giorni e in passato ha attirato nomi stellari che cercavano di assicurarsi un posto per le Majors, con Jake Dearden che ha vinto il Pro maschile l'ultima volta.

7-8 febbraio: SmartFit HYROX Guadalajara - Guadalajara, Messico

L'HYROX torna nella "Perla dell'Occidente", la bellissima Guadalajara, per il primo evento in Messico nel 2026. Gareggiare qui offre un'atmosfera ad alta energia, in cui atleti provenienti da diversi contesti si sfidano in corse e stazioni funzionali, rendendo ogni traguardo un trionfo personale.

12-15 febbraio: HYROX Nizza - Nizza, Francia

La sede dei Campionati del Mondo HYROX del 2024 ha ospitato il suo primo evento HYROX regolare la scorsa stagione e torna nel 2026 con una stravaganza di quattro giorni sulla Costa Azzurra. Joffrey Voisin e Jezabel Kremer sono stati i vincitori Pro della scorsa edizione, quindi aspettati un campo forte.

Il vogatore, una delle stazioni HYROX

13-14 febbraio: HYROX Istanbul - Istanbul, Turchia

È arrivato il momento di accogliere per la prima volta nell'HYROX una delle più grandi città del mondo: Istanbul. L'antica metropoli turca, dove l'Asia incontra l'Europa, sta per incontrare il fenomeno del fitness racing. Se stai cercando un luogo davvero unico dove correre l'HYROX nel 2026, questa è la città in cui farlo.

20-22 febbraio: HYROX Las Vegas - Las Vegas, Nevada, USA

Il Campionato del Mondo HYROX del 2022 e la città ospitante della Major del 2024-25 tornano nel 2026 al Mandalay Bay Convention Center. Lauren Weeks e Dylan Scott hanno vinto la gara Elite 15 l'ultima volta e ci si aspetta un forte contingente nordamericano per coloro che non hanno partecipato al Major di Phoenix.

21-22 febbraio: HYROX Katowice - Katowice, Polonia

La città polacca sta diventando un punto fermo dell'inverno e tornerà per la terza edizione nel 2026. La stella dell'Elite 15 Jon Wynn ha vinto il Pro maschile nel 2025, battendo Jake Williamson, che si è classificato terzo.

Agli eventi HYROX Major i concorrenti Elite 15 sono in gran forma

28 febbraio: HYROX Taipei - Taipei, Taiwan

HYROX torna a Taipei! L'evento che stavi aspettando è tornato. È il momento di farsi avanti e accettare la sfida.

28 febbraio: HYROX Fortaleza - Fortaleza, Brasile

HYROX sulla spiaggia in Brasile ti piace? Allora è il momento di iscriversi alla tappa di Fortaleza. Finora ci sono state solo due gare HYROX brasiliane, quindi aspettati che questo primo evento nella città tropicale sulla costa nord-orientale si esaurisca rapidamente.

Le gare Elite 15 si svolgono in diverse località del mondo durante l'anno

03 Marzo

7-8 marzo: Campionati americani HYROX - Washington D.C., Stati Uniti

Chi sono i migliori atleti HYROX di tutte le Americhe? Lo scopriremo quando Washington D.C. ospiterà i Campionati Regionali HYROX Americas. A differenza dei Campionati Mondiali HYROX, i Campionati Regionali HYROX Americas sono un evento a iscrizione libera, il che significa che ogni atleta della regione americana può presentarsi sulla linea di partenza e gareggiare nelle divisioni Open.

Questo evento è anche un percorso diretto per i Campionati Mondiali, quindi aspettati un'enorme partecipazione e alcune delle gare HYROX più competitive della stagione per far saltare il tetto del Walter E. Washington Convention Center.

11-15 marzo: HYROX Glasgow - Glasgow, Scozia

L'HYROX torna alla SEC per la terza volta. Unisciti alla crescente comunità scozzese di HYROX e gareggia nella divisione che preferisci - Open, Pro, Doubles o Relay - nell'ambito della più grande stagione HYROX di sempre.

13-15 marzo: HYROX Copenhagen - Copenhagen, Danimarca

Le due precedenti edizioni della capitale danese hanno registrato il tutto esaurito, quindi è stata organizzata una terza giornata al Bella Center per cercare di soddisfare la domanda. Si tratta di un percorso veloce, se i risultati dell'anno scorso possono essere considerati validi: 11 atleti della divisione Pro maschile hanno concluso la gara in meno di 60 minuti.

14-15 marzo: SmartFit HYROX Cancún - Cancún, Messico

Il nuovissimo evento SmartFit HYROX Cancún potrebbe essere l'idea migliore per combinare vacanze e HYROX. Il famoso luogo di villeggiatura messicano, noto per le sue acque turchesi, il cibo appetitoso e il divertimento senza sosta, è IL posto giusto per fuggire dal clima invernale e allo stesso tempo inseguire un PB. Aspettati sole, sabbia e tanto sudore.

19-22 marzo: HYROX Toulouse - Tolosa, Francia

Dopo un debutto di successo nel sud della Francia, a marzo l'HYROX raddoppia i giorni di gara a Tolosa per soddisfare la domanda dei concorrenti che non vedono l'ora di mettersi sulla linea di partenza.

20-22 marzo: HYROX Bangkok - Bangkok, Thailandia

La capitale tailandese ha ospitato la sua prima HYROX lo scorso maggio e torna per il 2026 in una data leggermente anticipata a marzo, dando agli atleti maggiori possibilità di qualificarsi per i Mondiali.

Gli eventi HYROX hanno un'atmosfera incredibile, divertente e accogliente

21-22 marzo: Campionati regionali HYROX EMEA - Londra, Regno Unito

La capitale del Regno Unito accoglie il Campionato Regionale EMEA e i migliori atleti provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa. A differenza dei Campionati Mondiali HYROX, i Campionati Regionali HYROX EMEA sono ad iscrizione libera.

24-29 marzo: HYROX Olympia London - Londra, Regno Unito

Partecipa da solo o in squadra all'HYROX in doppio o in staffetta a Londra. Che tu sia un corridore alle prime armi o un veterano di HYROX, una settimana di fitness sta per arrivare a Londra e non vorrai perdertela.

26-29 marzo: HYROX Mechelen - Mechelen, Belgio

La bella città belga ha debuttato come sede dell'HYROX nella stagione 2024-25 e, grazie alla sua posizione, ha attirato un gran numero di corridori da tutta Europa. Anche per questa stagione si prevede il tutto esaurito, quindi iscriviti per tempo per essere sicuro di trovare posto nella lista di partenza.

27-29 marzo: CREAPURE HYROX Houston - Houston, Texas, USA

Il secondo HYROX texano della stagione torna a Houston per tre giorni. L'anno scorso l'evento ha ospitato la prima delle cinque qualificazioni per il Campionato del Mondo Elite 15 Doubles e ha visto il record mondiale Pro maschile di James Kelly e Jake Dearden, con un tempo di 50m 04s.

28-29 marzo: HYROX Youngstars - Londra, Regno Unito

Un nuovo capitolo di HYROX è pronto a partire: HYROX Youngstars debutta in una delle città più popolari dello sport, Londra. Pensato appositamente per la nuova generazione di atleti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, è l'occasione per i giovani fan di provare il brivido di HYROX con allenamenti su misura per i giovani campioni. Sarà fantastico.

Le squadre di doppio permettono di distribuire meglio il carico di lavoro

04 Aprile

3-5 aprile: AIA HYROX Singapore - Singapore

Questo evento porta il format di gara globale di fitness HYROX a Singapore per tre giorni di competizione ad alta energia, in cui i partecipanti possono spingere la loro resistenza e la loro forza attraverso corse di 8×1 km e allenamenti funzionali, con la possibilità di gareggiare da soli, in coppia o in squadre di staffetta, in una vibrante cornice cittadina internazionale.

3-5 aprile: LEGENDZ HYROX Miami Beach - Miami, Stati Uniti

Uno degli eventi più attesi del 2025-26 è il ritorno di Miami Beach nel calendario HYROX. Circondata da spiagge allettanti, dallo stile Art Deco e dalle vibrazioni ineguagliabili di questa città in continua evoluzione, l'atmosfera sarà elettrizzante in questa tappa. Unisciti al divertimento.

4-5 aprile: Virgin Active HYROX Cape Town - Città del Capo, Sudafrica

Questa storica gara di fitness di tre giorni a Città del Capo è emozionante perché segna il primo spettacolo HYROX esteso del Sudafrica, che riunisce gli atleti per spingere al limite la loro forza, la loro resistenza e il loro lavoro di squadra in una vibrante competizione indoor proprio nella "Città Madre".

4-5 aprile: HYROX Bologna - Bologna, Italia

Una gara divertente e agguerrita ambientata nella storica città italiana di Bologna, che aggiunge alla tua sfida di fitness una ricca cultura e un'ottima cucina. La città italiana della pasta e dei portici si arricchisce per la prima volta di un weekend di corse in slitta e stazioni SkiErg in un evento di due giorni presso la Fiera di Bologna.

9-12 aprile: HYROX Brisbane - Brisbane, Australia

La città della costa orientale è il luogo in cui l'HYROX ha toccato per la prima volta il continente australiano nel 2024 e si è affermata come il più grande evento australiano, attirando le migliori star del mondo. L'edizione del 2026 ospiterà anche i Campionati Regionali APAC.

11 aprile - HYROX Bengaluru - Bengaluru, India

L'HYROX ha debuttato a Bengaluru lo scorso maggio e torna nella città dell'India meridionale dopo l'energica gara di luglio a Delhi. Essendo un evento di un solo giorno, dovrai essere veloce per assicurarti il tuo posto al Bangalore International Exhibition Centre.

La comunità è ciò che avvicina all'HYROX

11 aprile: HYROX Wuhan - Wuhan, Cina

Questo evento segna il debutto di HYROX nell'iconico Wuhan International Expo Center e invita gli atleti a mettere alla prova la loro velocità, forza e resistenza in una gara ad alta intensità che combina corsa e allenamenti funzionali, gareggiando per ottenere i migliori risultati personali e le qualificazioni ai campionati mondiali in una sede di livello mondiale.

11-12 aprile: Campionati regionali HYROX APAC - Brisbane, Australia

Come i campionati americani ed europei, i campionati regionali HYROX APAC ci diranno chi sono gli atleti HYROX nella regione Asia-Pacifico. A differenza dei Campionati Mondiali HYROX, i Campionati Regionali HYROX APAC sono un evento a iscrizione libera, il che significa che ogni atleta della regione può presentarsi sulla linea di partenza e gareggiare nelle divisioni Open.

Questo evento è anche un percorso diretto per i Campionati del Mondo, quindi aspettati una grande partecipazione e alcune delle gare HYROX più competitive della stagione al Brisbane Convention Centre in Australia.

15-19 aprile: HYROX Rotterdam - Rotterdam, Paesi Bassi

La quarta quattro giorni europea che si svolge nello stesso weekend, Rotterdam è anche l'ultima HYROX del Benelux della stagione 2025-26 e l'ultima possibilità per i belgi, gli olandesi e i lussemburghesi di qualificarsi per i campionati del mondo senza dover andare lontano.

16-19 aprile: HYROX Varsavia - Varsavia, Polonia

Il quarto e ultimo Major dell'anno attirerà sicuramente una folla competitiva nello stadio nazionale della squadra di calcio polacca, mentre l'Elite 15 si batterà per assicurarsi gli ultimi posti per i campionati mondiali.

16-19 aprile: All Inclusive Fitness HYROX Cologne - Colonia, Germania

Colonia torna nel calendario dell'HYROX 2025-26 con un'altra quattro giorni di fitness. Poiché cade nello stesso weekend dell'ultimo Major della stagione, è improbabile che il vincitore Pro dell'anno scorso Alexander Roncevic gareggi di nuovo, ma sicuramente sarà una gara competitiva.

16-19 aprile: HYROX Málaga - Málaga, Spagna

Una gara nella soleggiata Costa del Sol, perfetta per gli atleti che amano i tempi veloci e le calde atmosfere mediterranee. La città costiera del sud della Spagna ha una data di aprile leggermente posticipata rispetto all'anno scorso e ha portato a quattro i giorni di gara per far fronte alla folle richiesta.

18-19 aprile: SmartFit HYROX Monterrey - Monterrey, Messico

Questo evento riporta la competizione globale HYROX a Monterrey, dove migliaia di atleti spingeranno al limite la loro resistenza, la loro forza e il loro lavoro di squadra in formato singolo, doppio o a staffetta, offrendo una sfida indimenticabile e la possibilità di vedere il tuo nome nella classifica internazionale.

23-26 aprile: Maybelline HYROX Paris Grand Palais - Parigi, Francia

Le gare HYROX non sono più storiche e iconiche della Maybelline HYROX Paris Grand Palais, che torna a riempire per la seconda volta uno degli edifici più famosi di Francia, dove quattro giorni di sport, cultura e architettura si fondono in un evento da non perdere.

25 aprile: HYROX São Paulo - San Paolo, Brasile

Questo evento è entusiasmante perché São Paulo, che ha fatto la storia ospitando la prima HYROX in Sud America, torna con una gara ancora più grande e audace, caratterizzata da una competizione ad alta energia in cui gli atleti possono spingere la loro resistenza e la loro forza verso nuovi record personali, immergendosi in un'atmosfera incredibile.

29 aprile-4 maggio: HYROX Cardiff - Cardiff, Galles

Dopo l'indimenticabile debutto nel 2025, HYROX torna a Cardiff per il secondo anno consecutivo. All'interno del Principality Stadium, preparati a vivere l'energia dello sport gallese per concludere la stagione 2025-26.

05 Maggio

1-3 maggio: HYROX Lisboa - Lisbona, Portogallo

Questo attesissimo evento segna la prima apparizione di HYROX in Portogallo e offre tre giorni di intense competizioni di fitness nella splendida città dei sette colli, dove gli atleti di tutti i livelli possono spingere la loro resistenza e la loro forza mentre si immergono in un'atmosfera festosa e celebrano i loro record personali.

8-10 maggio: Cigna Healthcare HYROX Hong Kong - Hong Kong

Il secondo HYROX di Hong Kong della serie, dopo l'evento di inizio stagione del luglio 2025, torna all'Asiaworld-Expo per un evento di tre giorni.

9-10 maggio: HYROX Helsinki - Helsinki, Finlandia

L'HYROX arriverà finalmente in Finlandia nel maggio 2026 e si terrà al Messekeskus Helsinki per due giorni di gare ibride. Gareggia nella capitale finlandese, cool e incentrata sul design, dove l'endurance incontra lo stile scandinavo.

14-17 maggio: HYROX Barcellona - Barcellona, Spagna

La città spagnola ha ospitato l'ultima qualificazione per l'Elite 15 nella stagione 2024-25, garantendo posti in finale a personaggi come Jon Wynn e Sinead Bent. Anche se la data di maggio rende improbabile un ruolo simile in questa serie, i quattro giorni offriranno agli atleti la possibilità di mettersi alla prova nelle divisioni Open e Pro presso la Fira de Barcelona.

14-17 maggio: HYROX Heerenveen - Heerenveen, Paesi Bassi

Questo evento riporta l'intensa esperienza della gara indoor HYROX nell'iconica arena di Thialf, dove la folla ad alta energia e la competizione senza sosta spingono gli atleti ad affrontare ogni corsa e allenamento in un'atmosfera rumorosa e concentrata che celebra la comunità e la competizione.

16-17 maggio: HYROX Incheon - Incheon, Corea del Sud

Una gara high-tech nella città portuale della Corea del Sud che entusiasma sia gli atleti locali che quelli internazionali. La seconda HYROX sudcoreana della stagione torna alla Songdo Convensia di Incheon, a pochi passi da Seul se ti sei perso l'appuntamento di novembre nella capitale.

16-17 maggio: HYROX Ottawa - Ottawa, Ontario, Canada

Dopo gli apprezzati debutti a Vancouver e Toronto, la capitale canadese entra in azione con due giorni di sprint di 1 km intervallati da stazioni presso l'EY Centre della città. Gareggia nella splendida capitale canadese tra il patrimonio nazionale e la vibrante cultura all'aria aperta.

16-17 maggio: HYROX Puebla - Puebla, Messico

Questo evento è entusiasmante perché l'HYROX arriva per la prima volta a Puebla, offrendo agli atleti di tutto il Messico la possibilità unica di mettere alla prova la loro forza e la loro resistenza in un formato di gara HYROX completo, sia in singolo che in doppio o in staffetta, e di fare la storia in una nuova e vibrante città ospitante.

21-24 maggio: HYROX Lione - Lione, Francia

L'ultima HYROX francese della stagione si presenta in grande stile al suo debutto, con Lione che si impegna in quattro giorni di gare di fitness ibrido. Metti alla prova i tuoi limiti nella capitale culinaria della Francia, unendo le gare di resistenza al fascino europeo.

Ovunque si svolgano, gli eventi HYROX hanno sempre lo stesso format

22-31 maggio: HYROX Berlin - Berlino, Germania

L'HYROX è pronto a sbarcare nella capitale della Germania: preparatevi a sfidare le otto stazioni a Berlino!

29-31 maggio: HYROX Rimini - Rimini, Italia

Una delle HYROX più famose d'Italia torna a Rimini Wellness per tre giorni che offriranno un'esperienza emozionante sulla costa adriatica baciata dal sole. Una sfida in riva al mare sulla costa adriatica italiana che offre fitness, sole e grande competizione.

30-31 maggio: HYROX Riga - Riga, Lettonia

L'HYROX lettone di fine stagione ha fatto il suo debutto nel 2024-25, con la possibilità per gli atleti di qualificarsi per i Campionati del Mondo del 2025 o del 2026. È probabile che lo stesso accordo venga applicato anche in questa stagione e il momento potrebbe rappresentare una buona opportunità per competere contro un campo leggermente più facile, con gli atleti più forti potenzialmente già qualificati e concentrati sui campionati mondiali.

28 maggio - 7 giugno: NYU Langone Health HYROX New York - New York, New York

Questo evento promette di essere indimenticabile: l'HYROX conquista la città di New York per due weekend e otto giorni di gare, con fino a 30.000 atleti che gareggiano sullo sfondo dell'iconico skyline. Si tratta del più grande evento HYROX nella storia del Nord America e di una celebrazione ad alta energia della forza, della resistenza e della comunità, sia per i principianti che per le élite.

06 Giugno

18-21 giugno: Campionati mondiali Puma HYROX 2026 - Stoccolma, Svezia

I Campionati Mondiali PUMA HYROX 2026 si terranno dal 18 al 21 giugno 2026 presso la Strawberry Arena di Stoccolma, in Svezia.

Si tratta dell'evento più importante dell'anno per la serie di gare di fitness HYROX: solo i migliori ~0,5% degli atleti di tutto il mondo si qualificano per competere per il titolo di Campione del Mondo nelle varie divisioni, tra cui singolo, doppio, gruppi di età e adaptive.

Non perdere la HYROX Cruise 2026 - resta sintonizzato per ulteriori dettagli! Unisci fitness e avventura con la HYROX Cruise, dove gli atleti gareggiano, si allenano e si sfidano in un formato HYROX ad alta energia mentre navigano verso destinazioni meravigliose: un festival del fitness galleggiante unico nel suo genere.

Gli eventi HYROX stanno crescendo in tutto il mondo

Dalla prima edizione di HYROX Amburgo nel 2018, la serie di gare di fitness è cresciuta in popolarità e si è espansa a livello globale. Per la sua settima stagione, HYROX ospiterà per la prima volta eventi in cinque continenti: la HYROX Cape Town di settembre sarà la prima ad essere organizzata in Africa, mentre paesi come il Canada e il Belgio ospiteranno i loro eventi di debutto.

Oltre a essere uno sport aperto a tutti, ogni evento HYROX offre ai partecipanti la possibilità di qualificarsi per il Campionato del Mondo HYROX. Tutto ciò che devono fare è vincere il gruppo di età della loro divisione. Ma qual è la divisione giusta per te?

07 Quale divisione HYROX fa per te?

Ogni evento HYROX prevede tre diverse divisioni di gara - Singoli, Doppi e Staffette - ma tutte seguono un formato simile. Ci sono anche categorie Open e Pro all'interno delle divisioni di singolo e di doppio, mentre ognuna di esse è ulteriormente suddivisa per f asce d'età. In questo modo gli atleti possono gareggiare insieme a persone di tutte le età, ma possono anche vedere come i loro risultati si confrontano con quelli dei concorrenti di una fascia d'età simile.

La gara in sé divide otto stazioni di allenamento funzionale con otto percorsi di 1 km e tutti vengono completati nello stesso ordine, indipendentemente dalla divisione o dalla categoria. Non essendoci limiti di tempo, la HYROX è aperta a tutte le capacità, mentre ci sono categorie più facili e più difficili in cui gareggiare a seconda della tua forma fisica e della tua esperienza. Mentre individui la divisione giusta per te, scopri i sorprendenti percorsi atletici di alcuni dei migliori atleti di HYROX prima di scendere in pista.

Singolo Open

Il più semplice dei due format individuali, Open è un evento in solitaria che vede ogni concorrente completare le otto stazioni di allenamento funzionale e gli otto percorsi di 1 km. La differenza rispetto al formato Pro sta nel peso degli attrezzi utilizzati durante cinque delle otto stazioni.

Stazione Donne Uomini Ski Erg 1,000m 1,000m Spinte con slitta 12.5m x4 @ 102kg incl. slitta 12.5m @ 152kg incl. slitta Tiro della slitta 12.5m x4 @ 78kg incl. slitta 12.5m @ 103kg incl. slitta Burpee Broad Jump 80m 80m Vogatore 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Affondi con sacchi di sabbia 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Hunter McIntyre è a caccia di titoli

Singolo Pro

Il formato più difficile di HYROX, la divisione Pro vede i singoli impegnati a spostare enormi pesi in ogni stazione di allenamento funzionale. Gli atleti professionisti più veloci possono qualificarsi per l' Elite 15, una serie separata che mette i 15 migliori atleti HYROX del mondo l'uno contro l'altro in diversi eventi durante la stagione e i migliori si qualificano per il Campionato Mondiale HYROX.

Stazione Donne Uomini Ski Erg 1,000m 1,000m Spinte con slitta 12.5m @ 152kg incl. slitta 12.5m @ 202kg incl. slitta Tiro della slitta 12.5m @ 103kg incl. slitta 12.5m @ 153kg incl. slitta Burpee Broad Jump 80m 80m Vogatore 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Affondi con sacchi di sabbia 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Doppio

La divisione del doppio può essere affrontata come squadra di sole donne, di soli uomini o mista, anche se in un evento misto i pesi sono gli stessi della categoria pro del singolo femminile. Sebbene entrambi i membri della squadra di doppio debbano completare tutti e otto i percorsi di 1 km, possono dividersi il lavoro nelle stazioni di fitness funzionale, il che lo rende probabilmente più facile dell'equivalente gara di singolo, dato che c'è la possibilità di riposare e recuperare tra uno sforzo e l'altro.

Stazione Donne Uomini Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Spinta con slitta 12.5m @ 102kg incl. slitta 12.5m @ 152kg incl. slitta 12.5m @ 152kg incl. sled Tiro della slitta 12.5m @ 78kg incl. slitta 12.5m @ 103kg incl. slitta 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Vogatore 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Affondi con sacchi di sabbia 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Dearden e Dean corrono entrambi gli 8 km, ma si dividono le stazioni

Doppio Pro

La categoria più difficile della divisione di doppio, la classe pro vede aumentare i pesi in linea con la categoria pro del singolo.

Stazione Donne Uomini Ski Erg 1,000m 1,000m Spinte con la slitta 12.5m @ 152kg incl. slitta 12.5m @ 202kg incl. slitta Tiro della slitta 12.5m @ 103kg incl. slitta 12.5m @ 153kg incl. slitta Burpee Broad Jump 80m 80m Vogatore 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Affondi con sacchi di sabbia 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Staffetta

La staffetta a quattro è un modo brillante per iniziare a giocare a HYROX

La staffetta è la divisione HYROX più adatta ai principianti ed è un ottimo modo per provare l'azione prima di passare agli eventi di doppio o di singolo. Ogni squadra, formata da quattro persone, deve completare due tappe: una tappa comprende una stazione di allenamento funzionale e una corsa di 1 km.

Stazione Donne Uomini Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Spinte con slitta 12.5m @ 102kg incl. slitta 12.5m @ 152kg incl. slitta 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled Tiro della slitta 12.5m @ 78kg incl. slitta 12.5m @ 103kg incl. slitta 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Affondi con sacchi si sabbia 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

08 Come si qualificano gli atleti per i Campionati Mondiali HYROX?

I concorrenti di HYROX iniziano la gara sotto l'arco della Red Bull

I Campionati del Mondo HYROX rappresentano l'apice di ogni stagione e riuniscono i corridori più veloci del mondo per competere per il prestigioso titolo di Campione del Mondo Age Group .

Per la stagione 2024-25, le qualificazioni erano semplici. Gli atleti potevano assicurarsi il posto piazzandosi tra i primi classificati del proprio gruppo di età e della propria divisione in qualsiasi gara HYROX globale. Il numero di slot di qualificazione variava in base al numero totale di partecipanti a ciascun evento.

A partire dalla stagione 2025-26, solo gli atleti della Divisione Pro potranno qualificarsi per i Campionati del Mondo, ad eccezione delle categorie di età 60+ e dei Campionati Regionali (Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico), dove gli atleti della Divisione Open potranno ancora qualificarsi. Le qualificazioni per il Doppio Misto rimangono invariate. Questi cambiamenti sono stati pensati per alzare l'asticella e aumentare il prestigio dell'evento.