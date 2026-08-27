"Lollo", così lo chiamano in famiglia, ringrazia per la fiducia ma resta con i piedi per terra. «Questi due anni tra gli Under 23 sono stati belli e intensi, con alti e bassi. Gli obiettivi che avevo sono riuscito a centrarli, ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, apprendere come gestire al meglio le gare e i ritiri. Tutte cose che mi serviranno.

Ho chiuso un cerchio e ora mi sento pronto per il salto tra i grandi

, questa era l’ultima corsa nella categoria minore. Tra i professionisti sarà un'altra storia, tutta ancora da scrivere» ha commentato il ligure che negli ultimi 11 mesi con i Red Bull Rookies aveva già conquistato il Campionato del Mondo in Ruanda e la maglia rosa del Giro Next Gen.