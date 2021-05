Lorenzo Paolo Spinosa, in arte Low Kidd, nasce a Milano il 19 settembre 1989. Per sua stessa ammissione, il suo pseudonimo deriva «un po' dalla statura e un po' dalla passione per le basse frequenze». Come molti suoi soci, il primo approccio con il rap sta dalla parte del microfono.

«Da ragazzino avevo il sogno di rappare, cosa che tra l’altro ho in comune con Salmo» racconta nel 2017 a Rolling Stone. «Entrambi abbiamo iniziato a produrre per scrivere sulle nostre basi, per non scaricare la roba da YouTube. Poi lui ha capito di essere bravo a rappare e io a produrre quindi ognuno ha capito la propria vocazione».

Il primo vero risultato di questa vocazione, e soprattutto di questa vicinanza con Salmo e Machete, arriva nel 2014, con la prima hit: Phil De Payne prodotta per Nitro. Lorenzo si porta a casa il suo primo disco d'oro e il suo nome comincia a prendere peso nel giro rap. Con Nitro prosegue il lavoro da produttore contribuendo molto a Suicidol, secondo album del rapper. Parallelamente, il lavoro fatto con Charlie Charles sul pezzo di Sfera Ebbasta OGNT, a nome The Mob, fa nascere in lui il seme che poi porterà alla 333 Mob, l'etichetta.

