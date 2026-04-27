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Le squadre che Max Verstappen dovrà sfidare alla 24 Ore del Nürburgring
Il quattro volte campione di Formula 1 dovrà affrontare avversari temibili al suo debutto nella 24 ore del Nürburgring. Ma chi sono i concorrenti più forti?
Quando Max Verstappen si allaccerà le cinture per il suo debutto alla 24 Ore del Nürburgring di quest'anno, farà parte di uno dei team più forti dello schieramento: il Verstappen Racing. Ci sono però anche altri concorrenti che hanno grandi possibilità di vittoria: ora che sono iniziate le qualificazioni, possiamo dare un'occhiata ai team favoriti e ai piloti che li corrono per loro.
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In quale classe gareggia Verstappen?
Il Team Verstappen fa parte della classe SP9, con auto GT3. Anche se ci saranno più di 100 auto in pista, e quindi più di 100 squadre, sono le squadre della stessa classe che saranno al centro dell'attenzione di Verstappen in questa prova di resistenza definitiva.
Anche il vincitore della 24 Ore del Nürburgring proviene quasi sempre dalla classe SP9, quindi l'olandese ha ottime possibilità di successo quest'anno. Verstappen è in una delle squadre più forti di tutto lo schieramento, ma ci sono alcuni team avversari di alto profilo da tenere d'occhio.
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Le squadre BMW e i vincitori dell'anno scorso
L'anno scorso, il Team Rowe Racing ha concluso la gara sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di vincitore assoluto. Come la maggior parte delle grandi Case automobilistiche, BMW è rappresentata da un numero di team ufficiali: le due auto del Team Rowe, dunque, saranno due BMW M4 GT3. L'equipaggio della vettura di punta sarà uno di quelli che Max Verstappen dovrà tenere maggiormente sotto controllo.
I piloti che lo compongono sono:
- Kelvin Van der Linde
- Rafaelle Marciello
- Augusto Farfus
- Jordan Pepper
Si tratta di una line up formidabile, che innalza ulteriormente l'asticella rispetto allo scorso anno. Tre dei quattro piloti tornano da campioni, salendo ancora una volta sulla BMW del Team Rowe. Van der Linde, Marciello e Farfus sono esperti del Nürburgring e delle gare di durata e sono considerati tra i migliori piloti al mondo.
Jordan Pepper è il nuovo pilota del team. L'anno scorso ha rappresentato ABT Sportsline nella stessa gara ed è passato al Team Rowe per il 2026. Il 29enne sarà un'aggiunta importante a una formazione di piloti già esperti.
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I team Porsche e Manthey Racing
Gli altri principali concorrenti del Team Verstappen saranno i team Porsche, in particolare il Manthey Racing. Alla guida della Porsche 911 GT3 R, sono probabilmente il pacchetto più completo sulla griglia di partenza, con una squadra composta da giovani stelle, superstar della disciplina e veterani del Nürburgring.
I piloti del team Manthey Racing sono:
- Kevin Estre
- Thomas Preining
- Ayhancan Guven
- Patrick Pilet
Kevin Estre è considerato da molti uno dei migliori piloti di GT al mondo, avendo realizzato il giro più veloce nelle qualifiche del 2025. Non solo è veloce su un singolo giro, ma lo è anche su periodi più lunghi. È un pilota da tenere in considerazione.
Thomas Preining è un precedente campione del Deutsche Tourenwagen Masters e il suo stile è incentrato sulla costanza. È un pilota affidabile quando la squadra ne ha bisogno.
Ayhancan Güven è l'astro nascente del mondo delle corse di resistenza e ha già vinto gare importanti. Ha già ottenuto ottime prestazioni con Manthey ed è pronto per un altro anno importante.
L'ultimo pilota del team Manthey è Patrick Pilet, il veterano della Porsche. Ha una grande esperienza nelle gare di durata e possiede una mente tattica che è molto utile per qualsiasi squadra nelle gare di 24 ore.
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Altre squadre da tenere d'occhio
Mentre il Team Verstappen, il Team Rowe e il Team Manthey sono i tre favoriti per la gara del 2026, ci sono altre squadre da tenere d'occhio, soprattutto se la gara dovesse diventare più caotica.
Audi, Ferrari e Lamborghini saranno rappresentate da alcuni team, ma le squadre principali hanno tutte la possibilità di vincere nella classe SP9. Le auto con cui correranno i team saranno rispettivamente l'Audi R8 LMS GT3 evo II, la Ferrari 296 GT3 e la LamborghiniHuracán GT3 Evo 2.
Anche se le squadre non sono composte da molti grandi nomi delle corse di durata, ce ne sono alcuni da tenere d'occhio. Christopher Haase è un pilota Audi che ha vinto diverse gare di 24 ore, Mirko Bortolotti è una star della Lamborghini ed ex collaudatore di F1, mentre David Perel è un noto pilota Ferrari, eccellente nelle gare di durata.
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Come seguire la gara
Anche se non tutte le squadre che parteciperanno alla 24 Ore di maggio prenderanno parte alle qualificazioni, potrai seguire Verstappen e molti dei suoi avversari in diretta. Le qualifiche di aprile e maggio, insieme alla gara finale del 16-17 maggio, saranno tutte trasmesse in diretta su Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Motorsports. Ecco quando sintonizzarsi:
Data
Sessione
Orario
Sabato 18 aprile
Qualifiers Race 1
3pm UTC (5pm CEST)
Domenica 19 aprile
Top-Qualifying
8:30am UTC (10:30am CEST)
Qualifiers Race 2
10:30am UTC (12:30pm CEST)
Giovedì 14 maggio
Qualifying 1
11:10am – 1:30pm UTC (1:10pm – 3:30pm CEST)
Qualifying 2
5:55pm – 9:45pm UTC (7:55pm – 11:45pm CEST)
Venerdì 15 maggio
Top-Qualifying 1
6:45am – 7:25am UTC (8:45am – 9:25am CEST)
Top-Qualifying 2
7:40am – 8:25am UTC (9:40am – 10:25am CEST)
Qualifying 3
8:30am – 10:05am UTC (10:30am – 12:05pm CEST)
Top Qualifying 3
11:30am – 12:45pm UTC (1:30pm – 2:45pm CEST)
Sabato 16 maggio
Warm-Up
8:00am – 9:30am UTC (10:00am – 11:30am CEST)
Gara
12:30pm – 1:45pm +1 UTC (2:30pm – 3:45pm +1 CEST)