Le squadre che Max Verstappen dovrà sfidare alla 24 Ore del Nürburgring

Anche se le squadre non sono composte da molti grandi nomi delle corse di durata, ce ne sono alcuni da tenere d'occhio. Christopher Haase è un pilota Audi che ha vinto diverse gare di 24 ore, Mirko Bortolotti è una star della Lamborghini ed ex collaudatore di F1, mentre David Perel è un noto pilota Ferrari, eccellente nelle gare di durata.