Da 24° a 9°: come Max Verstappen ha dato spettacolo in GT3 a Portimão

Il quattro volte campione di Formula 1 Max Verstappen ha messo a segno una rimonta impressionante al suo debutto nel GT World Challenge Europe a Portimão, risalendo dalla ventiquattresima posizione alla nona durante il suo turno di 45 minuti alla guida della Mercedes-AMG GT3.

Dopo aver debuttato alla famosa 24 Ore del Nürburgring e aver superato 100 avversari per vincere la gara di karting “Max vs 100” , Verstappen ha approfittato di un weekend di pausa per la Formula 1 e si è unito ai compagni di squadra Chris Lulham e Ben Barnicoat nella gara di tre ore sul circuito portoghese che ha chiuso la stagione dell'Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

"Mi sono divertito", ha detto dopo la gara . "Il ritmo della nostra auto era davvero buono ed è stato tutto molto frenetico, con un gran caos intorno a me mentre cercavo di portarmi in testa. Recuperare dalla 24ª posizione e finire 9° è stato davvero un bel risultato."

Quotation È stata una gara frenetica, con un gran caos intorno a me Max Verstappen

01 Cosa è successo nella 3 Ore di Portimão?

A causa di un Drive Through, la Mercedes-AMG #3 si è trovata 24ª © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing è partito dalla 13ª posizione in griglia dopo essersi qualificato 15° e aver beneficiato delle penalità inflitte ad altre squadre. Se il ritmo mostrato nelle prove ufficiali non era parso irresistibile, i primi giri di gara hanno raccontato una storia ben diversa: la vettura #3, il cui set up era stato riveduto e corretto nella notte portoghese, sin dall'inizio ha fatto segnare tempi molto vicini a quelli delle auto che occupavano le posizioni di testa.

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Ad affrontare la partenza e lo stint iniziale è stato Ben Barnicoat, scattato con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile ai primi. Il britannico ha guadagnato due posizioni nelle prime curve del primo giro, portandosi in P11. È rimasto lì per i successivi 20 minuti, riuscendo ad agguantare la top ten dopo 12 giri. A quel punto, una volta apertasi la finestra dei pit stop e dei cambi pilota, Chris Lulham è salito a bordo della AMG GT3 per lo stint centrale superando immediatamente la Ford Mustang #64 e issandosi così al sesto posto.

Tuttavia, dopo una ripartenza da safety car a poco più di un’ora dalla fine della gara, un tentativo di sorpasso troppo ottimistico da parte di Lulham ha spedito in testacoda la Mercedes di Luca Stolz. Al Team Verstappen è stato quindi inevitabilmente inflitto un Drive Through, una penalità che prevede che il pilota debba passare attraverso la corsia box senza però poter effettuare una vera sosta ai box.

Questo ha lasciato Verstappen di fronte a una sfida non da poco: l'olandese è infatti salito in macchina quando mancavano solamente 45 minuti allo sventolare della bandiera a scacchi e quando - soprattutto - la Mercedes #3 era ormai scivolata al 24° posto.

02 Come ha fatto Verstappen a risalire dalla 24ª alla 9ª posizione?

Max Verstappen aveva un po’ di terreno da recuperare © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Fin dall’inizio del suo turno Verstappen è stato estremamente veloce, al punto da riuscire a siglare - nonostante il traffico! - tempi sul giro molto vicini a quelli fatti segnare dalle auto in fuga nel gruppetto di testa.

Nel giro di soli 10 minuti l'olandese aveva superato quattro auto in pista, di cui due con manovre consecutive alla curva cinque.

Poi, mentre Verstappen occupava 19° posto, è stata richiamata in pista la Safety Car e il gruppo si è nuovamente ricompattato. Era ciò in cui l'olandese sperava: con i distacchi azzerati, Verstappen aveva di nuovo di fronte a sé tutti i suoi avversari.

Verstappen ha sfruttato al meglio la Safety Car © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool Alla fine della gara aveva recuperato 15 posizioni © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Nei giri successivi alla ripartenza, Verstappen ha continuato a superare i piloti davanti a lui, raggiungendo la 15ª posizione. Poi, a cinque minuti dalla fine, ha messo a segno uno spettacolare triplo sorpasso per arrivare all’11° posto, immediatamente alle spalle della Ferrari guidata in quel momento da Arthur Leclerc. Sì, avete immaginato bene: Arthur è proprio il fratello minore del più famoso Charles, pilota titolare della Scuderia Ferrari in Formula 1.

A soli tre minuti dalla fine, Verstappen è riuscito ad avere la meglio sul più giovane dei fratelli Leclerc e, al termine dei suoi 45 minuti di stint, era stato capace di risalire fino al 9° posto.

Il Team Verstappen è transitato sul traguardo con appena 18"5 di ritardo dalla prima posizione: un gap tutto sommato esiguo, tenendo conto di quanto tempo abbia perso l'olandese sgomitando a centro gruppo per mettere a segno i suoi 14 sorpassi. Anche se il Drive Through ha compromesso le loro possibilità di vittoria, Verstappen è ancora una volta riuscito a mettere in mostra la sua abilità nei sorpassi e la sua velocità in termini di passo gara.

03 Cosa ha detto Verstappen sulla sua prestazione in GT3?

La squadra di Max Verstappen ha conquistato la top 10 a Portimão © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Valutando il weekend della squadra, Verstappen ha detto: “Nel complesso, è stato un weekend discreto. Purtroppo, abbiamo commesso un errore con l’assetto della macchina in qualifica, il che significa che non ci siamo qualificati dove avremmo dovuto. Abbiamo modificato l’assetto per la gara e siamo stati molto più competitivi”.

Ha anche parlato delle prestazioni dei suoi compagni di squadra durante i primi due turni: “Ben ha fatto un primo turno davvero fantastico, evitando il caos della partenza e portandoci in testa. Anche Chris ha iniziato il suo stint alla grande, mettendoci in una buona posizione. Ma poi, purtroppo, il Drive Through mi ha costretto a partire dalla P24».

Dopo la gara, Verstappen è intervenuto anche sui social per rispondere alle critiche rivolte a Lulham riguardo all’incidente che ha portato alla penalità drive-through, dicendo: “Ognuno può avere la propria opinione su quello che è successo in pista, ma questi attacchi personali non vanno bene. Chris ha fatto uno stint davvero forte e gli errori possono capitare.”

04 Verstappen pensa a un possibile ritorno alla 24 Ore di Spa

Verstappen spera di correre a Spa, se il calendario F1 glielo permetterà © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Si è dunque conclusa con il 9° posto ottenuto a Portimão l'avventura di Max Verstappen nel mondo delle GT3? Sembrerebbe di no. Sebbene per partecipare a una gara del GT World Challenge o dell'Intercontinental GT Challenge abbia bisogno di un weekend libero di impegni legati alla Formula 1, Max Verstappen ha già fatto sapere di voler tornare al volante della Mercedes-AMG GT3 non appena ne avrà l'occasione.

Dopo la gara, l'olandese ha infatti dichiarato a planetF1.com di sperare in una partecipazione alla 24 Ore di Spa 2027, la regina delle gare nella categoria GT3. “È il mio circuito preferito, ovviamente, quindi sto cercando di far quadrare i tempi”, ha detto. “Sono anche belga , quindi sarebbe proprio bello essere lì per partecipare a uno dei più grandi eventi di endurance dell’anno. Farò del mio meglio per esserci.”