, che ha solo 20 anni, sia tornato dall'Arabia Saudita con il suo secondo titolo di Coppa del Mondo in tasca rappresenta una sorta di anticamera alla cerchia dei GOAT, qui sotto ristretta a un totale di 6 pro-player. Ma la domanda fondamentale sorge spontanea: come si definisce il successo nel regno in rapida crescita del calcio virtuale? I titoli e le partecipazioni alle finali hanno un significato molto più importante oggi rispetto a prima di FIFA 17?

Anche senza guadagni a sei cifre, l'ormai 36enne Grannec guadagna punti rispetto ai più giovani per la sua posizione all'interno della scena di FIFA. Non è un caso che la sua storia di successo sia stata trasformata in un film. In termini sportivi, la sua collezione di titoli, che comprende anche il trionfo nella Coppa del Mondo di Pro Evolution Soccer (ora eFootball), da sempre concorrente di EA FC, non ha rivali.

Anche senza guadagni a sei cifre, l'ormai 36enne Grannec guadagna punti rispetto ai più giovani per la sua posizione all'interno della scena di FIFA. Non è un caso che la sua storia di successo sia stata trasformata in un film. In termini sportivi, la sua collezione di titoli, che comprende anche il trionfo nella Coppa del Mondo di Pro Evolution Soccer (ora eFootball), da sempre concorrente di EA FC, non ha rivali.

Anche senza guadagni a sei cifre, l'ormai 36enne Grannec guadagna punti rispetto ai più giovani per la sua posizione all'interno della scena di FIFA. Non è un caso che la sua storia di successo sia stata trasformata in un film. In termini sportivi, la sua collezione di titoli, che comprende anche il trionfo nella Coppa del Mondo di Pro Evolution Soccer (ora eFootball), da sempre concorrente di EA FC, non ha rivali.

Il successo di Rosenmeier è arrivato anche in un momento in cui i suoi rivali nei principali tornei di FIFA/EA FC erano principalmente squadre di copia e incolla. Tuttavia, nel suo breve ritorno nella primavera del 2020, il sei volte partecipante alla Coppa del Mondo si è trovato a far parte di un'élite mondiale molto più ampia. "Il GOAT di FIFA proviene chiaramente da quest'epoca del gioco", ci ha spiegato il famoso esperto di FIFA