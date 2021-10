La Modalità Carriera di FIFA 22 sta attirando molta attenzione mentre ci dirigiamo verso la nuova stagione. Dopo anni di miglioramenti graduali, sembra che questa divertente alternativa all'Altra Modalità stia finalmente ottenendo una discreta quantità di attenzione, e opzioni come la possibilità di costruire il vostro club da zero (invece che rilevarne uno già esistente) si aggiungono alla lista di punti forti. Se puntate in alto, però, avrete bisogno di qualcuno che porti a casa il risultato .

Il valore degli attaccanti in grado di segnare con regolarità si impennerà rapidamente Ryan Pessoa

"È leggermente rischioso usare un attaccante giovane al posto di uno più collaudato e costoso, ma averlo nella vostra squadra o come secondo attaccante è un ottimo modo per bilanciare il vostro budget ", afferma Ryan Pessoa . "Tenete a mente che il valore degli attaccanti in grado di segnare con regolarità si impennerà rapidamente, quindi potreste finire per dover scegliere se valga la pena venderlo a un rivale dopo pochi anni per una cifra enorme. È un bel problema da avere!".

Al momento, non ci sono moltissimi attaccanti promettenti di età pari o inferiore a 21 anni nel calcio mondiale, ma ce ne sono alcuni tra cui scegliere, inclusi quelli che non vi costeranno una fortuna . Ovviamente, alcuni di quelli in questa lista vi costeranno un po' a causa del loro attuale successo, ma la loro giovane età vi permetterà di poter fare affidamento su di loro per molte stagioni a venire .

01 1. Alexander Isak - Real Sociedad - Rating Potenziale 86, Rating Attuale 82

Alexander Isak del Real Sociedad è un talento molto promettente © EA

Uno degli attaccanti svedesi più promettenti dai tempi di The Zlatan , Alexander Isak è comparso recentemente su alcune carte speciali popolari in FIFA, e le sue prestazioni per la nazionale svedese hanno attirato l'attenzione su di lui. Al momento ancora nella Real Sociedad, è difficile pensare che non entrerà tra le fila di un club più illustre. Nel frattempo, l'attaccante di 1,90m si farà valere con molta verve ed energia.

02 2. Christos Tzolis - Norwich City - RP 87, RA 74

Dalla Grecia , l'attaccante diciannovenne Christos Tzolis ha stupito negli ultimi anni come talento giovanile durante il suo periodo con il PAOK , ma ora che si è unito al Norwich City, questo sarà probabilmente un periodo cruciale per lui. Acquistato con un contratto quinquennale dal club dell' East Anglian , è evidentemente considerato come un investimento per il futuro della Premier League, e ha fatto un debutto impressionante per le Canarie nella Coppa EFL schiacciando il Bournemouth 6-0, segnando due volte e venendo nominato Man of the Match. Anche lui è già una star internazionale a pieno titolo.

03 3. Erling Haaland - Borussia Dortmund - RP 93, RA 88

Erling Haaland © RB Leipzig

Sicuramente un uomo che non ha bisogno di presentazioni: l'ex attaccante del Red Bull Salisburgo costerà più della maggior parte dei giocatori di punta di 27 anni nel database di FIFA 22 , quindi sembra quasi folle che abbia ancora solo 21 anni. Figlio di Alf-Inge Haaland , che è stato notoriamente falciato in un contrasto per vendetta da Roy Keane , il giovane Haaland è una superstar del Borussia Dortmund e della nazionale norvegese , e la fine di questa stagione dovrebbe vederlo fare finalmente il passo successivo nella sua carriera. A Madrid? Manchester? Parigi? Solo lui lo sa. Quello che però è certo è che potete fare affidamento su di lui quando si tratta di gonfiare la rete.

04 4. Fábio Silva - Wolves - RP 85, RA 70

Cresciuto tra i Wolves: Fábio Silva è un'acquisto raccomandato © EA

All'anagrafe Fábio Daniel Soares Silva - per aiutarvi a evitare di confonderlo con i numerosi altri calciatori che condividono il suo nome - ha iniziato la sua carriera nel suo nativo Portogallo con il Porto , ma ha seguito la recente tradizione dei suoi connazionali trasferendosi dai Wolverhampton Wanderers sotto Nuno Espirito Santo (ora nel Tottenham ). A 19 anni, ha già giocato più di 30 partite con i Wolves e ha già segnato diversi gol.

05 5. Gonzalo Plata - Real Valladolid - RP 84, RA 74

L'ala ecuadoriana Gonzalo Plata impiega i suoi talenti in Europa da un paio di stagioni ormai, nonostante abbia solo 20 anni, e la sua ultima mossa è stata un prestito al Real Valladolid , squadra della Segunda Division spagnola e club di proprietà di Ronaldo (proprio lui, l'originale). Per la vostra squadra in modalità carriera dovrebbe essere più economico della maggior parte delle alternative analoghe, ma mantiene comunque un potenziale alto.

06 6. João Félix - Atletico Madrid - RP 91, RA 83

Ad un paio d'anni dal suo trasferimento da ben 126 milioni di euro all' Atletico Madrid , sembra che ancora non abbiamo visto il meglio da João Félix Sequeira , che è stato così prolifico durante il suo primo periodo con il Benfica , ma non ci sono dubbi sulle sue capacità, e il suo Rating Potenziale in FIFA 22 è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per credere . Un po' più vecchio della maggior parte dei componenti di questa lista (21 anni), se riuscirete a portarlo al vostro club si rivelerà comunque un successo sul lungo termine.

07 7. Myron Boadu - AS Monaco - RP 85, RA 76

Scelta controcorrente ma solida, il trasferimento del ventenne Boadu dall' AZ Alkmaar all' AS Monaco in Ligue 1 probabilmente non lo catapulterà nella celebrità come nuovo Messi, ma porterà il suo nome a un'attenzione leggermente più ampia. O almeno lo farà una volta che avrà ingranato come si deve . Acquistato per 17 milioni di euro con un contratto quinquennale, avrà tutto il tempo per farlo - portandovi non pochi vantaggi, se deciderete di metterlo sotto contratto.

08 8. Rodrygo - Real Madrid - RP 88, RA 79

Qual è la connessione speciale che c'è tra il Real Madrid e le giovani ali brasiliane? Vinicius Junior potrebbe teoricamente ancora rientrare in questa lista dato che ha solo 21 anni, ma sul lato opposto noi scegliamo invece il 20enne Rodrygo , perché sarà un po' più economico, e ha lo stesso potenziale. Si dice che strappare Rodrygo al Santos sia costato al Real Madrid 45 milioni di euro nel 2018, quando era ancora più giovane, ed ha già all' attivo tre presenze nella nazionale brasiliana senior , che non è esattamente a corto di talenti d'attacco di livello mondiale.