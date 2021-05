Da MTB a eBike in poche mosse: ecco i kit per passare all'elettrico

Da quel sistema la start up emiliana è passata alla progettazione di un motore centrale: meno voluminoso e dotato di più coppia motrice. In pochi minuti si può montare l’unità tra i pedali, passando da una MTB a una eMTB. L’operazione però può essere anche reversibile, per passare quindi da una modalità all’altra in qualsiasi momento. Il kit Best si va ad avvitare nel telaio in corrispondenza del movimento centrale. Con una potenza di 250 Watt, il Best vanta una coppia di 120 Nm e si abbina a una batteria da 320 Wh, funzionanti con una tensione di 48 V. Come tutti i motori sul mercato comunica con lo smartphone per trasferire i dati di batteria, potenza e gestire le modalità. Funziona con una mezza manopola per l’accelerazione. Il prezzo varia tra i 1200 e i 2100 euro.