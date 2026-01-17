Perché Max Verstappen ha scelto il numero 3 per il 2026

per la stagione 2026. Il tre è sempre stato il suo numero preferito, ma ha scelto il 33 perché il 3 all'epoca era occupato da

Fino al suo primo titolo iridato l'olandese ha utilizzato il numero 33, ma ha deciso di passare al numero 3 per la stagione 2026. Il tre è sempre stato il suo numero preferito, ma ha scelto il 33 perché il 3 all'epoca era occupato da Daniel Ricciardo.

Il numero 3 ha una certa storia alla Red Bull. Dato che era il numero usato da Daniel Riccardo, nel corso degli anni è diventato sinonimo del pilota australiano. Pertanto, la scelta del numero da parte di Verstappen è dovuta passare tramite l'Honey Badger: l'olandese doveva assicurarsi che Riccardo fosse d'accordo con la decisione.

Verstappen ha chiesto personalmente a Ricciardo il permesso di utilizzare il numero. Come prevedibile, lui ha acconsentito. Le regole dicono che un numero non è libero finché non viene utilizzato per due stagioni consecutive. Dall'ultima gara di Riccardo è passato meno di un anno, quindi Verstappen ha dovuto chiedere alla FIA il permesso di utilizzarlo.

Riccardo e Verstappen hanno un buon rapporto sin dal periodo in cui sono stati compagni di squadra. Questo, inevitabilmente, ha aiutato i due a raggiungere un accordo sul numero 3.

Parlando a Sky Sports verso la fine del periodo di Riccardo con Racing Bulls, Verstappen ha detto: "Io e Daniel ci conosciamo da molto tempo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, una grande amicizia e un grande rispetto reciproco. È un ragazzo fantastico, c'è un'ottima sintonia e so che non è una persona falsa. Sicuramente sarà ricordato come un pilota molto veloce, credo che tutti lo sappiano, ma anche come una persona fantastica nel paddock".

