Perché Max Verstappen ha scelto il numero 3 per il 2026
Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 deve rinunciare al numero 1, almeno per una stagione, ma sapeva esattamente quale numero avrebbe voluto utilizzare al suo posto.
Dal 2022, l'anno successivo alla conquista del suo primo titolo di campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen utilizza l'1 come numero di gara. In ogni stagione è solamente il Campione del Mondo a poter decidere di utilizzare il numero 1 sulla propria auto e, dato che Lando Norris lo utilizzerà sulla sua McLaren per la stagione 2026, l'olandese si è visto costretto a scegliere un numero differente.
La sua scelta non è una decisione improvvisa. Verstappen ha in mente un numero da molto tempo. In attesa che nelle prossime settimane venga svelata la nuova auto di ogni squadra, Verstappen ha spiegato esattamente il motivo del suo cambiamento.
Fino al suo primo titolo iridato l'olandese ha utilizzato il numero 33, ma ha deciso di passare al numero 3 per la stagione 2026. Il tre è sempre stato il suo numero preferito, ma ha scelto il 33 perché il 3 all'epoca era occupato da Daniel Ricciardo.
Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1.
In un'intervista a Viaplay sul suo nuovo numero, condivisa su Formula1.com, ha dichiarato: "Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo fare a cambio, quindi sarà il numero 3. Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresentava una doppia fortuna, ma ho già avuto la mia fortuna in F1".
Il numero 3 ha una certa storia alla Red Bull. Dato che era il numero usato da Daniel Riccardo, nel corso degli anni è diventato sinonimo del pilota australiano. Pertanto, la scelta del numero da parte di Verstappen è dovuta passare tramite l'Honey Badger: l'olandese doveva assicurarsi che Riccardo fosse d'accordo con la decisione.
Verstappen ha chiesto personalmente a Ricciardo il permesso di utilizzare il numero. Come prevedibile, lui ha acconsentito. Le regole dicono che un numero non è libero finché non viene utilizzato per due stagioni consecutive. Dall'ultima gara di Riccardo è passato meno di un anno, quindi Verstappen ha dovuto chiedere alla FIA il permesso di utilizzarlo.
In passato Verstappen aveva scherzato sul fatto che gli sarebbe piaciuto utilizzare il numero 69, ma suo padre lo aveva convinto a non farlo.
Storia condivisa con Riccardo
Riccardo e Verstappen hanno un buon rapporto sin dal periodo in cui sono stati compagni di squadra. Questo, inevitabilmente, ha aiutato i due a raggiungere un accordo sul numero 3.
Parlando a Sky Sports verso la fine del periodo di Riccardo con Racing Bulls, Verstappen ha detto: "Io e Daniel ci conosciamo da molto tempo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, una grande amicizia e un grande rispetto reciproco. È un ragazzo fantastico, c'è un'ottima sintonia e so che non è una persona falsa. Sicuramente sarà ricordato come un pilota molto veloce, credo che tutti lo sappiano, ma anche come una persona fantastica nel paddock".
Riccardo non ha mai rinunciato a esprimere il suo rispetto per Verstappen. Alla fine del 2024, ha parlato dell'ascesa dell'olandese dicendo: "Sta correndo con un livello incredibile di calma, compostezza e sicurezza: è questa la cosa più impressionante". Il successo e il rispetto condiviso sono il motivo per cui i due sono stati compagni di squadra di successo, avendo giocato un ruolo fondamentale nella carriera del loro partner. Per Ricciardo, Verstappen non è solo un pilota. Nella stessa intervista, ha espresso come sia stato in grado di "vedere il lato umano dietro la competitività" che non tutti riescono a vedere.
Da quando ai piloti è stato permesso di scegliere il proprio numero, a partire dalla stagione 2014, Verstappen è solo il secondo pilota ad occupare il numero 3. Andando a ritroso, fino al 1996 i numeri dei piloti erano invece determinati dalla classifica del Campionato Costruttori della stagione precedente. Prima di allora i numeri venivano assegnati alle squadre per lunghi periodi, oppure erano decisi direttamente dagli organizzatori di ogni evento.
Preparazione della stagione 2026: cosa succede?
Prima dell'inizio dell'azione, ogni squadra svelerà le sue nuove auto nel corso di eventi speciali. La sequenza delle presentazioni è stata inaugurata da Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls in un evento di lancio insieme al nuovo partner per i motori, Ford.
L'evento si è svolto alla Michigan Central Station, trasformata nel 2024. Puoi guardare l'evento completo qui, oppure puoi sfogliare le foto delle nuove splendide livree qui sotto:
I test pre-stagionali inizieranno il 26 gennaio sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Si tratterà della prima di tre sessioni, con le altre due in programma in Bahrain, sul circuito di Sakhir, dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
Dal momento che i regolamenti sono cambiati per la stagione 2026, è probabile che vedremo auto molto diverse una volta svelate. Pertanto, i test saranno più importanti rispetto agli ultimi anni, in quanto i piloti e le squadre dovranno abituarsi alle nuove auto.
Una volta terminati i test, le squadre si prepareranno per il primo Gran Premio della stagione, che si terrà a Melbourne, in Australia, l'8 marzo.
Tutti i numeri dei piloti della stagione 2026
Tutti i numeri dei piloti per la stagione 2026 sono stati confermati. L'elenco completo è il seguente:
- Max Verstappen - 3
- Isack Hadjar - 6
- Oscar Piastri - 81
- Lando Norris - 1
- Pierre Gasly - 10
- Franco Colapinto - 43
- Fernando Alonso - 14
- Lance Stroll - 18
- Gabriel Bortoleto - 5
- Nico Hulkenberg - 27
- Sergio Perez - 11
- Valtteri Bottas - 77
- Charles Leclerc - 16
- Lewis Hamilton - 44
- Oliver Bearman - 87
- Esteban Ocon - 31
- George Russell - 63
- Andrea Kimi Antonelli - 12
- Liam Lawson - 30
- Arvid Lindblad - 41
- Alex Albon - 23
- Carlos Sainz - 55
Nessuno dei piloti tornati in griglia dopo una stagione trascorsa lontano dalla F1 ha cambiato numero.
Valtteri Bottas continuerà infatti a utilizzare il 77, così come Sergio Perez scenderà in pista con il suo numero 11. Una curiosità: il messicano ha scelto l'11 per omaggiare Ivan Zamorano, il suo giocatore di calcio preferito.
Infine, Arvid Lindblad, l'unico esordiente di quest'anno, correrà con il numero 41. Ha scelto questo numero per due motivi. Innanzitutto, il 41 è l'analogo visivo più vicino alle sue iniziali, AL. Inoltre, il 41 non è mai stato utilizzato in F1, quindi sarà un numero unico per Lindblad.
