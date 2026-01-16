Oracle Red Bull Racing svela la nuova livrea della sua RB22 con motore Ford

Oracle Red Bull Racing si proietta nel futuro, costruendo la prossima generazione di motori di F1 in collaborazione con Ford: Red Bull Ford Powertrains. Il team ha anche rivelato la nuova e straordinaria livrea che la RB22 indosserà quando Max Verstappen e il suo nuovo compagno di squadra Isack Hadjar scenderanno in pista al Gran Premio d'Australia nella gara inaugurale di marzo.

01 La livrea F1 2026 di Oracle Red Bull Racing: prima occhiata

La finitura lucida è un richiamo all'eredità della squadra © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing ha svelato la nuova straordinaria livrea della RB22, l'auto con cui Verstappen correrà nella nuova era della F1, in occasione del lancio ufficiale della stagione presso il quartier generale Ford Michigan Central di Detroit, negli Stati Uniti.

I veli sono caduti in pieno stile Red Bull. Una clip ha mostrato il pilota ceco Martin Šonka utilizzare il suo aereo acrobatico Cobra per svelare la nuova splendida livrea dell'auto. Il campione del mondo di Red Bull Air Race 2018 ha manovrato il velivolo in modo tale da passare a bassa quota sopra l'auto, afferrando un gancio proteso verso il cielo e strappando così via i veli dalla monoposto.

Martin Šonka showcased Oracle Red Bull Racing's new livery © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool It's lift off for the 2026 F1 season © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool We'll be seeing plenty more of this car in 2026 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Cosa c'è di nuovo nel design del 2026?

La nuova livrea blu corsa con accenti bianchi è un ritorno alla verniciatura lucida usata dalla squadra quando è entrata in F1 nel 2005.

Il team principal Laurent Mekies ha aggiunto: "Il 2026 segna l'inizio di una nuova e importante era per la F1 e per la Red Bull. Volevamo che la nostra livrea riflettesse ciò, ma anche che facesse riferimento agli inizi di Red Bull Racing. Siamo in F1 grazie al sogno di un uomo, Dietrich Mateschitz , che alcuni anni dopo ha avuto un altro sogno: creare un motore".

A top-down look at the new livery © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Beneath the livery will run the first-ever ORBR-made engine © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Il 3 sarà il numero magico per Max Verstappen nel 2026? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool La finitura lucida è un richiamo all'eredità della squadra © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool A bold new design for a bold new era © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

"Questa livrea è stata pensata per celebrare lo spirito con cui siamo entrati in questo sport. Nell'anno in cui un'auto Oracle Red Bull Racing porta per la prima volta una Power Unit Red Bull Ford Powertrains, ci sembrava giusto riflettere un po' della nostra storia nella nostra livrea".

Con il nuovo motore, il nuovo design e la nuova livrea, la RB22 porta lo spirito del fondatore della Red Bull nella sua nuova era e chiude il cerchio della collaborazione con Ford.

03 Un nuovo capitolo della F1 con Red Bull Ford Powertrains

La Michigan Central Station di Detroit è stata il luogo del lancio © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Il cambiamento più importante è che la RB22 sarà alimentata da un motore sviluppato in casa da Red Bull Powertrains in collaborazione con Ford Racing.

La sfida tecnica è importante, soprattutto di fronte a un rinnovamento regolamentare così profondo. L'architettura del motore a combustione interna è rimasta pressoché invariata rispetto al passato recente - si tratterà sempre di un V6 turbo da 1.600 cc di cilindrata - ma, a differenza della precedente generazione di Power Unit, è cambiata in modo importante la parte elettrica del propulsore. È stata rimossa la MGU-H, mentre l'MGU-K ha visto quasi triplicata la propria potenza massima. Ciò fa sì che le Power Unit attuali siano in grado di generare quasi metà dei propri cavalli motore dalla sola parte elettrica, con il motore a combustione interna che provvederà invece al restante 50% di spinta.

Ford vanta un passato glorioso in F1. Il motore Ford-Cosworth DFV è leggendario: ha portato Jim Clark alla vittoria nella sua prima uscita al Gran Premio d'Olanda del 1967, ha disputato altre 154 gare del campionato mondiale ed è rimasto in uso in F1 fino al 1983. Il nuovo motore Red Bull Ford, insomma, vanta un pedigree impressionante.

Ford ha una ricca storia nelle corse automobilistiche © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Laurent Mekies ha aggiunto: "Il Team ha fatto un lavoro incredibile, per essere qui oggi e per poter andare allo Shakedown di Barcellona con la nostra auto e la nostra power unit per la prima volta in assoluto. Questo è il risultato degli sforzi di 2.000 persone del Red Bull Technology Campus, il gruppo più talentuoso che si possa trovare e che ha lavorato insieme per portarci a questo momento. È l'inizio di un viaggio estremamente emozionante per tutti noi e scenderemo in pista come un'unica entità, un unico telaio e un'unica Power Unit Red Bull".

Sul palco, Bill Ford , presidente esecutivo di Ford Motor Company, ha dichiarato: "125 anni fa il mio bisnonno, Henry Ford, vinse una gara proprio qui a Detroit per contribuire al lancio della Ford Motor Company. Ford ha un grande passato nella storia della F1 e ora siamo qui per scrivere il prossimo capitolo insieme a Red Bull".

Come giusto tributo allo spirito di innovazione e avventura, il primo motore Red Bull Powertrains è stato battezzato DM01 in onore di Dietrich Mateschitz, che ha guidato la decisione di Red Bull di diventare un produttore di motori.

04 Una nuova generazione di auto di F1

La livrea viene svelata di fronte a una folla in attesa a Detroit © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Il grande cambiamento tecnico che la F1 affronterà a partire dalla stagione 2026 rappresenta una nuova sfida per tutti i team: una nuova generazione di motori alimenterà la griglia di partenza e il nuovo regolamento rimodellerà le auto. Nelle ultime cinque stagioni, Max Verstappen e Oracle Red Bull Racing hanno riscritto i libri dei record della F1. Dopo aver mancato per poco il quinto titolo nel 2025, nonostante una spettacolare rimonta nella seconda parte della stagione, Verstappen guiderà la carica in pista.

Il quattro volte campione del mondo di F1 sarà affiancato da un nuovo compagno di squadra: Isack Hadjar, il giovane francese che passa dalla Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) dopo un'ottima stagione da rookie.

Sul muretto dei box, Laurent Mekies inizia la sua prima stagione completa al comando del team Oracle Red Bull Racing. L'ingegnere francese sarà alla guida di un gruppo di progettisti, ingegneri, strateghi e meccanici di grande esperienza e successo, la cui voglia di vincere è pari alla fame di competitività degli oltre mille dipendenti che lavorano instancabilmente al Red Bull Technology Campus di Milton Keynes.

La RB22 è stata progettata da Pierre Waché e dal suo team, con il chiaro intento di seguire le orme di monoposto come la RB19, la vettura di F1 più dominante di tutti i tempi. Il nuovo telaio sarà più stretto, più corto e più leggero rispetto alle auto della precedente generazione, con l'introduzione dell' aerodinamica attiva che dovrebbe favorire la competizione e rendere più emozionanti le manovre di sorpasso.

05 Le reazioni dei piloti al nuovo look

Quando gli è stato chiesto di esprimere le sue prime opinioni, Max Verstappen ha scherzato: "Penso che sia molto meglio. È da un po' che lo chiedo, quindi è fantastico. Mi piace il fatto che sia lucida e mi piace il blu: è il mio colore preferito". Il quattro volte campione del mondo ha aggiunto: "Mi piacciono anche i contorni del logo arcobaleno. È tornato. È molto più fresco ".

Il nuovo compagno di squadra Hadjar ha aggiunto: "È un vero privilegio far parte di Oracle Red Bull Racing e stare accanto a Max. Adoro l'ala anteriore e il fatto che la vernice sia lucida, perché durante le gare notturne spiccherà tantissimo ".

Isack Hadjar con il kit del team 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Adoro l'ala anteriore e il fatto che la vernice sia lucida, perché durante le gare notturne spiccherà tantissimo Isack Hadjar

Laurent Mekies ha aggiunto: "L'auto è splendida, abbiamo voluto darle un tocco speciale con il lucido per questo nuovo capitolo e speriamo che i fan la apprezzino".

06 Guarda il lancio della livrea F1 Oracle Red Bull Racing 2026 in versione integrale

ORBR: lancio della stagione 2026 con Ford I team Red Bull F1 svelano le livree per la stagione 2026 e la nuova partnership con Red Bull Ford Powertrains.

Puoi rivedere l'evento di lancio per intero nel player qui sopra.