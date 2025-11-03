GP Brasile 2025 F1: info, programmazione e orari

Sito in una delle zone periferiche di San Paolo, l' Autodromo José Carlos Pace di Interlagos è stato inaugurato nell'ormai lontano 1940. Un giro di pista del tracciato brasiliano è lungo 4,309 km, e al termine dei 71 giri previsti durante il GP i piloti avranno complessivamente percorso 305,879 km. Il layout molto tortuoso del circuito è caratterizzato da 10 curve a sinistra e 5 curve a destra e, come accaduto nel 2024, da due zone DRS, ciascuna munita del proprio Detection Point. La prima area di attivazione dell'ala mobile sarà sulla "Reta Oposta" (il rettilineo che collega Curva 3 a Curva 4) con il Detection Point posizionato in percorrenza della "S do Senna", mentre la seconda zona DRS sarà sul rettifilo di partenza e arrivo con il Detection Point piazzato in uscita di Curva 13.

Sito in una delle zone periferiche di San Paolo, l' Autodromo José Carlos Pace di Interlagos è stato inaugurato nell'ormai lontano 1940. Un giro di pista del tracciato brasiliano è lungo 4,309 km, e al termine dei 71 giri previsti durante il GP i piloti avranno complessivamente percorso 305,879 km. Il layout molto tortuoso del circuito è caratterizzato da 10 curve a sinistra e 5 curve a destra e, come accaduto nel 2024, da due zone DRS, ciascuna munita del proprio Detection Point. La prima area di attivazione dell'ala mobile sarà sulla "Reta Oposta" (il rettilineo che collega Curva 3 a Curva 4) con il Detection Point posizionato in percorrenza della "S do Senna", mentre la seconda zona DRS sarà sul rettifilo di partenza e arrivo con il Detection Point piazzato in uscita di Curva 13.