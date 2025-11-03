GP Brasile 2025 F1: info, programmazione e orari

Sarà tra le curve e i cordoli dell’Autodromo José Carlos Pace che andrà in scena il 21° e quartultimo atto del Campionato del Mondo 2025 di Formula 1. A Interlagos, su quello che è uno dei tracciati più famosi dell'intero calendario del Circus, le venti monoposto più veloci del mondo scenderanno in pista per il quinto weekend con format Sprint di questa stagione. Con ben 33 punti in palio e appena 36 lunghezze a separare Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, il fine settimana brasiliano potrebbe avere un peso specifico davvero importante nell'economia di questo finale di Campionato.
Le info sul GP del Brasile 2025 di F1
Sito in una delle zone periferiche di San Paolo, l'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos è stato inaugurato nell'ormai lontano 1940. Un giro di pista del tracciato brasiliano è lungo 4,309 km, e al termine dei 71 giri previsti durante il GP i piloti avranno complessivamente percorso 305,879 km. Il layout molto tortuoso del circuito è caratterizzato da 10 curve a sinistra e 5 curve a destra e, come accaduto nel 2024, da due zone DRS, ciascuna munita del proprio Detection Point. La prima area di attivazione dell'ala mobile sarà sulla "Reta Oposta" (il rettilineo che collega Curva 3 a Curva 4) con il Detection Point posizionato in percorrenza della "S do Senna", mentre la seconda zona DRS sarà sul rettifilo di partenza e arrivo con il Detection Point piazzato in uscita di Curva 13.
Il record sul giro in gara a Interlagos appartiene a Valtteri Bottas, che nel 2018 ha fermato il cronometro sull'1'10"540, mentre la passata edizione del GP del Brasile ha visto trionfare Max Verstappen - autore di una clamorosa rimonta dalla 17ª posizione in griglia - davanti a Esteban Ocon e Pierre Gasly. Per il weekend del Gran Premio del Brasile Pirelli ha messo a disposizione di team e piloti le mescole Hard C2, Medium C3 e Soft C4, optando quindi per una scelta di uno step più dura rispetto a quella effettuata nel 2024. Ovviamente presenti saranno anche le Intermedie e le Full Wet che, stando a quanto sostenuto dalle previsioni nel momento in cui questo articolo è stato scritto, potrebbero essere chiamate in causa in più di un'occasione nell'arco del weekend: il meteo parla infatti di possibili precipitazioni nel corso dell'intero fine settimana paulista, con la pioggia che (come più volte accaduto in passato) potrebbe quindi rappresentare un'ulteriore incognita per piloti e squadre.
Orari e programmazione TV del GP del Brasile 2025 di F1
Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport F1 HD e da NOW TV, mentre TV8 proporrà in differita le Qualifiche Sprint e in diretta la Sprint Race, le Qualifiche e il Gran Premio. Ecco tutti gli orari del fine settimana.
Venerdì 7 novembre
- 15:30 – 16:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
- 19:30 – 20:14 -> Qualifiche Sprint | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 il sabato alle 13:00
Sabato 8 novembre
- 15:00 -> Sprint Race | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8
- 19:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8
Domenica 9 novembre
- 18:00 -> GP del Brasile | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 21:30